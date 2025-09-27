Tjestenina, pizza i vino: Talijanski restorani u Zagrebu koje ne smijete zaobići

Zagreb nudi bogatu ponudu talijanskih restorana koji vjerno prenose duh Italije, a mi ti donosimo vodič kroz ona mjesta na kojima ćeš doživjeti autentične okuse i atmosferu Mediterana

Talijanska kuhinja, sa svojim dubokim korijenima koji sežu sve do antike, predstavlja mnogo više od hrane – ona je kultura, tradicija i umjetnost življenja. Njezina globalna popularnost leži u naizgled jednostavnom, ali savršenom spoju svježih, kvalitetnih namirnica, gdje se s tek nekoliko sastojaka stvaraju jela nezaboravnog okusa. Od kremastih rižota sjevera do pikantnih tjestenina juga, talijanska gastronomija slavi raznolikost svojih regija, stavljajući uvijek u prvi plan autentičnost i strast prema kuhanju.

Karakteriziraju je nezaobilazno maslinovo ulje, sočne rajčice, aromatični bosiljak i origano te sirevi poput mozzarelle i parmezana. Obrok je ritual koji često započinje aperitivom, nastavlja se kroz slijedove tjestenine, mesa ili ribe, a završava desertom i šalicom savršenog espressa. Srećom, za doživljaj prave Italije ne moraš putovati daleko. Zagreb nudi bogatu scenu talijanskih restorana koji vjerno prenose duh Apeninskog poluotoka.

Pexels

Najbolji talijanski restorani Zagreb

Ako si u potrazi za savršenim tanjurom tjestenine ili hrskavom pizzom, pripremili smo vodič kroz pet nezaobilaznih adresa.

Restoran Boban

S tradicijom koja traje još od 1995. godine, restoran Boban postao je institucija u samom srcu Zagreba. Smješten na reprezentativnoj lokaciji u Gajevoj ulici, ovaj restoran njeguje mediteransku kuhinju s jakim talijanskim predznakom, spajajući domaću recepturu s modernim tehnikama. Ono što ga izdvaja jest činjenica da se sve vrste tjestenina, kruh i slastice rade isključivo ručno, što jamči svježinu i vrhunsku kvalitetu. Već osmu godinu zaredom nositelj je preporuke Michelinovog vodiča, što ga čini sigurnim odabirom za poseban gastronomski doživljaj. Bilo da se odlučiš za ručak u elegantnom unutarnjem prostoru ili na jednoj od dvije šarmantne terase, Boban nudi dašak talijanske klasike.

Il Secondo

U Novom Zagrebu, nedaleko od vreve Avenue Malla, smjestio se restoran Il Secondo, pravo utočište za ljubitelje autentičnih mediteranskih okusa. Otvoren 2009. godine, ovaj restoran ponosi se timom mladih profesionalaca koji neprestano unapređuju ponudu, oslanjajući se na sezonske namirnice. Jelovnik nudi bogat izbor jela od mesa i ribe, no Il Secondo se posebno ističe po domaćoj tjestenini i kremastim rižotima. Posebna pažnja posvećena je i vinskoj karti, uz česte promotivne ponude poznatih vinara. S cjelogodišnjom terasom i ugodnim ambijentom, Il Secondo je idealno mjesto za poslovni ručak, ali i za opuštenu večeru s obitelji i prijateljima.

Carpaccio

Ako tražiš dašak "male Italije" u centru Zagreba, Ristorante Carpaccio u Teslinoj ulici je adresa koju moraš posjetiti. Ovaj restoran je već godinama sinonim za profinjenu talijansku kuhinju u Zagrebu. Kao što mu ime govori, nudi impresivan izbor carpaccia, ali i drugih klasika poput vitella tonnata i svježe burrate. Jelovnik se mijenja i razvija prema sezoni, osiguravajući da su na tanjuru uvijek najsvježije namirnice. Ambijent odiše elegancijom klasične talijanske tratorije, a bogata vinska karta savršeno prati gastronomska putovanja kroz okuse Italije. Carpaccio je mjesto gdje se tradicija susreće s vrhunskom kvalitetom, stvarajući nezaboravno iskustvo za svakog gurmana.

Papavero

Na obroncima Medvednice, u mirnom kvartu Mlinovi, nalazi se Papavero – prvi zagrebački "pizzaurant". Ovaj jedinstveni koncept gradi svoju prepoznatljivost na originalnoj recepturi koja spaja tradicionalne talijanske sastojke sa svježim lokalnim dodacima. U Papaveru vjeruju da pizza mora biti lako probavljiva i iznimno ukusna, zbog čega koriste vlastiti prirodni kvasac i cjelovita brašna mljevena na kameni mlin. Rezultat je tijesto koje je lagano, a istovremeno bogato okusom. Osim vrhunskih pizza, u ponudi možeš pronaći i svježe tjestenine, gourmet burgere i domaće kolače. S prostranom ljetnom terasom okruženom zelenilom, Papavero je savršeno mjesto za bijeg od gradske vreve.

Paesano

U naselju Lanište, Paesano se etablirao kao omiljeno odredište za sve koji cijene provjerene okuse talijanske kuhinje. Ovaj restoran osvaja svojim šarmom i jelima koja se pripremaju s velikom pažnjom, koristeći svježe i sezonske namirnice. Iako je poznat po širokoj ponudi, gosti se često vraćaju zbog specifičnih specijaliteta poput zapečenih mini njoka u crnilu od sipe s kozicama ili pak fuža s biftekom i tartufima. Ugodna atmosfera i dosljedna kvaliteta učinili su Paesano pouzdanim izborom za svaku prigodu, od obiteljskog ručka do romantične večere.