Kako napraviti savršeni banana bread? Donosimo tri jednostavna recepta
Kruh od banane, poznatiji kao banana bread, jedna je od onih slastica koje prizivaju osjećaj doma i topline. Iako ga nazivamo kruhom, njegova sočna, mekana tekstura i sladak okus više podsjećaju na kolač. Savršen je način da iskoristite one prezrele, tamne banane koje stoje na kuhinjskom pultu, pretvarajući ih u neodoljivu deliciju za doručak, užinu ili desert.
Priča popularnog banana breada počinje u SAD-u tijekom 1930-ih. Velika depresija natjerala je domaćice na snalažljivost i štedljivost, pa bacanje prezrelih, ali i dalje jestivih banana nije dolazilo u obzir. Istovremeno, prašak za pecivo i soda bikarbona postali su široko dostupni, omogućivši stvaranje brzih kolača bez kvasca. Ta kombinacija nužde i inovacije rodila je klasik koji je desetljećima kasnije, posebno tijekom pandemije 2020. godine, doživio ponovni procvat popularnosti diljem svijeta.
U nastavku donosimo tri provjerena recepta, od klasične verzije do bogatijih varijacija.
Klasični kruh od banane za sva vremena
Ovo je temeljni recept koji slavi jednostavnost i bogat okus banane. Tajna je u korištenju što zrelijih banana – što su tamnije, to će kruh biti slađi i sočniji.
Sastojci:
- 3 do 4 vrlo zrele banane, zgnječene
- 250 g glatkog brašna
- 1 čajna žličica sode bikarbone
- ½ čajne žličice cimeta
- ¼ čajne žličice soli
- 115 g maslaca, otopljenog ili omekšalog
- 150 g smeđeg šećera
- 2 velika jaja
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- 80 g kiselog vrhnja ili grčkog jogurta (po želji, za dodatnu sočnost)
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175°C. Duguljasti kalup za kruh (dimenzija otprilike 23x13 cm) namastite i lagano pobrašnite ili obložite papirom za pečenje.
- U srednjoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, sodu bikarbonu, cimet i sol.
- U velikoj zdjeli vilicom ili gnječilicom za krumpir zgnječite banane. Dodajte im otopljeni maslac, smeđi šećer, lagano umućena jaja i vaniliju. Sve dobro promiješajte. Ako koristite, umiješajte i kiselo vrhnje ili jogurt.
- Suhe sastojke dodajte mokrima i miješajte špatulom samo dok se ne sjedine. Pazite da ne premiješate tijesto jer će kruh inače postati žilav.
- Ulijte smjesu u pripremljeni kalup i poravnajte vrh.
- Pecite 55 do 65 minuta. Kruh je gotov kada čačkalica umetnuta u sredinu izađe čista, s tek nekoliko vlažnih mrvica. Ako vrh počne prebrzo tamnjeti, nakon otprilike 30-40 minuta pečenja labavo ga prekrijte aluminijskom folijom.
- Ostavite kruh da se hladi u kalupu 15-ak minuta, a zatim ga prebacite na rešetku da se potpuno ohladi prije rezanja.
Bogata verzija s komadićima čokolade i orasima
Za sve ljubitelje bogatijih okusa, ova verzija klasičnom receptu dodaje hrskavost oraha i topljenu čokoladu, čineći ga pravom desertnom poslasticom.
Sastojci:
- Svi sastojci iz klasičnog recepta
- 100 g tamne čokolade, nasjeckane na komadiće ili čokoladnih kapljica
- 80 g oraha, grubo nasjeckanih
Priprema:
- Slijedite prva tri koraka iz klasičnog recepta za pripremu tijesta.
- Prije nego što sjedinite suhe i mokre sastojke, u zdjelu sa suhim sastojcima dodajte komadiće čokolade i orahe te ih lagano promiješajte. To će spriječiti da potonu na dno kolača tijekom pečenja.
- Dodajte mješavinu suhih sastojaka s čokoladom i orasima u mokre sastojke. Kratko promiješajte, tek toliko da se sve poveže.
- Ulijte smjesu u kalup i pecite prema uputama za klasični recept. Poslužite toplo za najbolji doživljaj s rastopljenom čokoladom.
Kruh od banane s cimetom i glazurom od vanilije
Ova elegantna inačica pretvara običan kruh od banane u kolač dostojan svake proslave. Kroz sredinu se proteže slatka vrpca od cimeta, a sve je zaokruženo jednostavnom glazurom od vanilije.
Sastojci za kruh:
- 250 g glatkog brašna
- 1 čajna žličica sode bikarbone
- ½ čajne žličice cimeta i ¼ čajne žličice soli
- 3 vrlo zrele banane, zgnječene
- 135 g šećera
- 55 g maslaca, omekšalog
- 2 velika jaja
- 80 g grčkog jogurta
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
Sastojci za cimet punjenje:
- 50 g šećera
- 1 ½ čajne žličice cimeta
Sastojci za glazuru:
- 60 g šećera u prahu
- 1 žlica mlijeka ili vrhnja za šlag
- ¼ čajne žličice ekstrakta vanilije
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175°C i pripremite kalup kao u prethodnim receptima.
- U maloj zdjeli pomiješajte šećer i cimet za punjenje. Ostavite sa strane.
- Pripremite tijesto: u jednoj zdjeli pomiješajte brašno, sodu bikarbonu, cimet i sol. U drugoj, većoj zdjeli mikserom kremasto umutite maslac i šećer. Dodajte jaja, jedno po jedno, a zatim umiješajte zgnječene banane, jogurt i vaniliju. Na kraju lagano umiješajte suhe sastojke.
- Polovicu tijesta izlijte u kalup. Pospite ga ravnomjerno pripremljenom mješavinom cimeta i šećera. Prekrijte ostatkom tijesta. Nožem lagano prođite kroz sredinu tijesta kako biste stvorili efekt "vrtloga".
- Pecite 55-65 minuta, provjeravajući čačkalicom. Ostavite da se potpuno ohladi.
- Za glazuru, pjenjačom pomiješajte šećer u prahu, mlijeko i vaniliju dok ne dobijete glatku smjesu. Prelijte preko ohlađenog kruha.
Bilo da se odlučite za klasičnu, čokoladnu ili verziju s cimetom, kruh od banane uvijek je dobra ideja. Čuvajte ga zamotanog na sobnoj temperaturi do tri dana ili ga zamrznite, narezanog na kriške, za brzi i ukusan obrok kad god poželite.