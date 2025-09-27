Kako napraviti savršeni banana bread? Donosimo tri jednostavna recepta

Banana bread nikad ne izlazi iz mode – sočan, mirisan i savršen način da se iskoriste prezrele banane. Ono što ga čini posebnim jest jednostavna priprema i mogućnost prilagodbe – može biti klasičan, s dodatkom čokolade ili u zdravijoj verziji. Donosim tri jednostavna recepta za banana bread koji će zadovoljiti baš svako nepce

Kruh od banane, poznatiji kao banana bread, jedna je od onih slastica koje prizivaju osjećaj doma i topline. Iako ga nazivamo kruhom, njegova sočna, mekana tekstura i sladak okus više podsjećaju na kolač. Savršen je način da iskoristite one prezrele, tamne banane koje stoje na kuhinjskom pultu, pretvarajući ih u neodoljivu deliciju za doručak, užinu ili desert.

Priča popularnog banana breada počinje u SAD-u tijekom 1930-ih. Velika depresija natjerala je domaćice na snalažljivost i štedljivost, pa bacanje prezrelih, ali i dalje jestivih banana nije dolazilo u obzir. Istovremeno, prašak za pecivo i soda bikarbona postali su široko dostupni, omogućivši stvaranje brzih kolača bez kvasca. Ta kombinacija nužde i inovacije rodila je klasik koji je desetljećima kasnije, posebno tijekom pandemije 2020. godine, doživio ponovni procvat popularnosti diljem svijeta.

U nastavku donosimo tri provjerena recepta, od klasične verzije do bogatijih varijacija.

Klasični kruh od banane za sva vremena

Ovo je temeljni recept koji slavi jednostavnost i bogat okus banane. Tajna je u korištenju što zrelijih banana – što su tamnije, to će kruh biti slađi i sočniji.

Sastojci:

3 do 4 vrlo zrele banane, zgnječene

250 g glatkog brašna

1 čajna žličica sode bikarbone

½ čajne žličice cimeta

¼ čajne žličice soli

115 g maslaca, otopljenog ili omekšalog

150 g smeđeg šećera

2 velika jaja

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

80 g kiselog vrhnja ili grčkog jogurta (po želji, za dodatnu sočnost)

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 175°C. Duguljasti kalup za kruh (dimenzija otprilike 23x13 cm) namastite i lagano pobrašnite ili obložite papirom za pečenje.

U srednjoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, sodu bikarbonu, cimet i sol.

U velikoj zdjeli vilicom ili gnječilicom za krumpir zgnječite banane. Dodajte im otopljeni maslac, smeđi šećer, lagano umućena jaja i vaniliju. Sve dobro promiješajte. Ako koristite, umiješajte i kiselo vrhnje ili jogurt.

Suhe sastojke dodajte mokrima i miješajte špatulom samo dok se ne sjedine. Pazite da ne premiješate tijesto jer će kruh inače postati žilav.

Ulijte smjesu u pripremljeni kalup i poravnajte vrh.

Pecite 55 do 65 minuta. Kruh je gotov kada čačkalica umetnuta u sredinu izađe čista, s tek nekoliko vlažnih mrvica. Ako vrh počne prebrzo tamnjeti, nakon otprilike 30-40 minuta pečenja labavo ga prekrijte aluminijskom folijom.

Ostavite kruh da se hladi u kalupu 15-ak minuta, a zatim ga prebacite na rešetku da se potpuno ohladi prije rezanja.

Bogata verzija s komadićima čokolade i orasima

Za sve ljubitelje bogatijih okusa, ova verzija klasičnom receptu dodaje hrskavost oraha i topljenu čokoladu, čineći ga pravom desertnom poslasticom.

Sastojci:

Svi sastojci iz klasičnog recepta

100 g tamne čokolade, nasjeckane na komadiće ili čokoladnih kapljica

80 g oraha, grubo nasjeckanih

Priprema:

Slijedite prva tri koraka iz klasičnog recepta za pripremu tijesta.

Prije nego što sjedinite suhe i mokre sastojke, u zdjelu sa suhim sastojcima dodajte komadiće čokolade i orahe te ih lagano promiješajte. To će spriječiti da potonu na dno kolača tijekom pečenja.

Dodajte mješavinu suhih sastojaka s čokoladom i orasima u mokre sastojke. Kratko promiješajte, tek toliko da se sve poveže.

Ulijte smjesu u kalup i pecite prema uputama za klasični recept. Poslužite toplo za najbolji doživljaj s rastopljenom čokoladom.

Kruh od banane s cimetom i glazurom od vanilije

Ova elegantna inačica pretvara običan kruh od banane u kolač dostojan svake proslave. Kroz sredinu se proteže slatka vrpca od cimeta, a sve je zaokruženo jednostavnom glazurom od vanilije.

Sastojci za kruh:

250 g glatkog brašna

1 čajna žličica sode bikarbone

½ čajne žličice cimeta i ¼ čajne žličice soli

3 vrlo zrele banane, zgnječene

135 g šećera

55 g maslaca, omekšalog

2 velika jaja

80 g grčkog jogurta

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

Sastojci za cimet punjenje:

50 g šećera

1 ½ čajne žličice cimeta

Sastojci za glazuru:

60 g šećera u prahu

1 žlica mlijeka ili vrhnja za šlag

¼ čajne žličice ekstrakta vanilije

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 175°C i pripremite kalup kao u prethodnim receptima.

U maloj zdjeli pomiješajte šećer i cimet za punjenje. Ostavite sa strane.

Pripremite tijesto: u jednoj zdjeli pomiješajte brašno, sodu bikarbonu, cimet i sol. U drugoj, većoj zdjeli mikserom kremasto umutite maslac i šećer. Dodajte jaja, jedno po jedno, a zatim umiješajte zgnječene banane, jogurt i vaniliju. Na kraju lagano umiješajte suhe sastojke.

Polovicu tijesta izlijte u kalup. Pospite ga ravnomjerno pripremljenom mješavinom cimeta i šećera. Prekrijte ostatkom tijesta. Nožem lagano prođite kroz sredinu tijesta kako biste stvorili efekt "vrtloga".

Pecite 55-65 minuta, provjeravajući čačkalicom. Ostavite da se potpuno ohladi.

Za glazuru, pjenjačom pomiješajte šećer u prahu, mlijeko i vaniliju dok ne dobijete glatku smjesu. Prelijte preko ohlađenog kruha.

Bilo da se odlučite za klasičnu, čokoladnu ili verziju s cimetom, kruh od banane uvijek je dobra ideja. Čuvajte ga zamotanog na sobnoj temperaturi do tri dana ili ga zamrznite, narezanog na kriške, za brzi i ukusan obrok kad god poželite.