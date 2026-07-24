Horoskop za subotu: Bikovi se povezuju s utjecajnim ljudima, blizanci zbog jednog poziva mijenjaju smjer

Dan pred nama nudi priliku za rast i osobno ispunjenje. Iskoristite samopouzdanje koje donosi sezona lava kako biste se zauzeli za svoje snove i uživali u plodovima svog truda, okruženi ljudima koji vas podržavaju

Ovan

LJUBAV: Naglašena je energija flerta i spontanosti, što vas potiče da se otvorite novim iskustvima. Ako ste u vezi, iskreni razgovori smiruju nedavne tenzije, a zajednička pustolovina produbljuje povezanost. POSAO: Vaša kreativnost je na vrhuncu i idealan je dan da svojim idejama impresionirate nadređene. Moguće su povoljne prilike i porast prihoda, no dovršite započete zadatke prije nego što krenete u nove. ZDRAVLJE&SAVJET: Zračite pozitivnom energijom unatoč povremenim promjenama raspoloženja. Kanalizirajte višak energije u produktivne aktivnosti poput plivanja ili nove, uzbudljive rutine vježbanja.

Bik

LJUBAV: Bogat društveni život donosi uzbudljive ljubavne pomake. Druga polovica mjeseca donosi više spontanosti, a jedan susret mogao bi ostaviti snažan dojam. U vezama cijenite sitnice i uživate u partnerovoj naklonosti. POSAO: Otvaraju se prilike za povezivanje s utjecajnim ljudima. Iako se neki imovinski problemi rješavaju, mogli biste osjetiti mentalni stres zbog nagomilanih obveza. Financijska situacija postaje stabilnija krajem mjeseca. ZDRAVLJE&SAVJET: Usklađujete svoj put i vjerujete onome što se čini utemeljeno. Prioritiziranje odmora pomoći će vam da se osjećate uravnoteženo i napunjeno energijom.

Blizanci

LJUBAV: Komunikacija teče slobodnije, što donosi olakšanje u odnosima. Slobodni lakše sklapaju nova poznanstva, dok u vezama partner pokazuje razumijevanje za obiteljske izazove koji vas zaokupljaju. POSAO: Ambicije vam rastu i osjećate da možete ostvariti sve što zamislite. Neočekivani poziv ili informacija potiče vas na razmišljanje o promjeni smjera. Dobar prihod iz neočekivanog izvora mogao bi vas ugodno iznenaditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Promjena životnog stila učinit će čuda za vaše zdravlje. Dajte si vremena za obradu novih informacija vlastitim tempom i budite strpljiviji.

Rak

LJUBAV: Osjećate se hrabrije i samouvjerenije, što vam može pomoći da napravite prvi korak prema osobi koja vas zanima. Mnoge su oči uprte u vas, pa ako ste slobodni, iskoristite priliku za zanimljivo poznanstvo. POSAO: Pažljivim planiranjem, malu ideju možete pretvoriti u veliki dobitak. Ulazak Sunca u lava osvjetljava vaše financije i donosi inspiraciju za rad, a vi uspješno rješavate dodatni teret posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Ključ uspjeha je prepustiti se i ne ograničavati se neodlučnošću. Stabilnost koju tražite već je u vama, samo je trebate primijetiti. Uzmite si vremena za odmor.

Lav

LJUBAV: Sunce je u vašem znaku, čime započinje vaša sezona slavlja, optimizma i samopouzdanja. Romantika cvjeta i mogli biste se naći na devetom nebu, a iskreni razgovori o snovima stvaraju dublje razumijevanje. POSAO: Ovo je vaša sretna solarna godina, stoga ne sputavajte svoje želje i namjere. Jupiter u vašem znaku donosi rast ambicija i priliku da vaš trud bude priznat, a vi ste spremni preuzeti vodstvo u projektima koji vas ispunjavaju. ZDRAVLJE&SAVJET: Pozvani ste da se pojavite kao verzija sebe u koju uistinu vjerujete. Zabavna tjelovježba ili aktivnost na otvorenom vratit će vam vitalnost.

Djevica

LJUBAV: Ljubavni odnosi postaju mirniji i imate osjećaj da znate na čemu ste. Ako ste slobodni, nečija otvorenost mogla bi vas natjerati da spustite gard. U vezama iskrenost rješava nakupljene nesporazume. POSAO: Tempo se smiruje i uspijevate privesti kraju zadatke koji su vam dugo visili nad glavom. Na društvenom planu moguće je priznanje ili počast. Financije su stabilne, no mogući su neplanirani izdaci. ZDRAVLJE&SAVJET: Naglasak je na mentalnom zdravlju. Isključite se kako biste osvježili um i tijelo; vaš perfekcionizam vas može iscrpljivati.

Vaga

LJUBAV: U potrazi ste za ravnotežom između osobnih vizija i stvarnosti u odnosima. Vaš prirodni šarm čini romantične trenutke posebno pamtljivima. Izbjegavajte uzimati stvari zdravo za gotovo u ljubavi. POSAO: Energija lava potiče vas da zauzmete jasan stav. Pokrenite dugoročni projekt ili suradnju koja će obilježiti iduće razdoblje. Dobro planiranje omogućit će vam da zadatak na poslu završite u rekordnom roku. ZDRAVLJE&SAVJET: Prestanite čekati da sve bude savršeno i djelujte sada. Pitanja kod kuće rješavajte s pažnjom kako ne biste povrijedili nečije osjećaje.

Škorpion

LJUBAV: U intenzivnoj ste i magnetskoj fazi, s pojačanom potrebom za iskustvima koja vas izvlače iz rutine. Slobodni privlače pažnju bez truda, a nova poznanstva dolaze iznenada. Ljubavni život okreće se na bolje. POSAO: Poslovni tempo je dinamičan. Moguć je službeni put, a vlasnicima nekretnina smiješe se dobri prinosi. Financije ne zadaju glavobolje, ali novac brzo odlazi na neplanirane troškove. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je osjetljivost na nesanicu ili živopisne snove. Kanalizirajte emocionalni naboj kroz intenzivno vježbanje, meditaciju ili pisanje dnevnika.

Strijelac

LJUBAV: Ljubavni život dobiva na dinamici, a spontane odluke donose najviše uzbuđenja. Slobodni bi mogli obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. U vezama se pokreću važne teme o zajedničkoj budućnosti. POSAO: Poslovni planovi mogu se iznenada promijeniti, no brzo ćete se snaći i pokazati svoje sposobnosti. Financije su stabilne, ali nije vrijeme za rizične poteze. Povoljan je dan za ljude u biznisu. ZDRAVLJE&SAVJET: Naglasak je na mentalnom rasterećenju. Novi plan prehrane ili tjelovježbe dat će vam energiju. Pronađite trenutke za sebe kako biste sabrali dojmove.

Jarac

LJUBAV: Jupiter u vašoj osmoj kući potiče dublje emocionalno povezivanje i transformaciju kroz intimnost. Ovo je vrijeme za iskrenost i suočavanje s vlastitim osjećajima, iako su moguće i razlike u romantičnoj vezi. POSAO: Ulazak Jupitera u lava donosi prilike za povećanje prihoda kroz ulaganja, zajmove ili tuđi novac. Budite strateški i gradite temelje za dugoročnu financijsku sigurnost. Na poslu ćete uživati u onome što radite. ZDRAVLJE&SAVJET: Otpuštanje kontrole može biti ljekovito. Dopustite drugima da vide i vašu opušteniju stranu, jer vas znatiželja vodi prema uzbudljivim iskustvima.

Vodenjak

LJUBAV: Jupiter je u vašem polju partnerstva, započinjući jednogodišnji ciklus rasta u ljubavi. Obožavatelj bi mogao skupiti hrabrosti da vam priđe, stoga očekujte početak divne romantične faze. POSAO: Moguća je ponuda za dodatni angažman koji donosi solidnu zaradu. Krajem mjeseca lakše ćete pregovarati i izboriti se za svoje uvjete. Držanje niskog profila na poslu moglo bi vam se isplatiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravlje ovisi o mentalnom rasterećenju. Previše informacija može izazvati osjećaj raspršenosti, stoga pronađite trenutke mira i tišine kako biste ostali usredotočeni.

Ribe

LJUBAV: Ljubavni život je pun iznenađenja i postaje uzbudljiviji nego prije. Moguće je da ćete promijeniti mišljenje o osobi koju ste smatrali samo prijateljem. U vezama, zajednički izlasci unose novu živost. POSAO: Moguće su iznenadne poslovne prilike i novi izvori prihoda. Posao za koji ste mislili da je gotov mogao bi se ponovno aktivirati i donijeti zaradu. Vaši napori na poslu bit će pohvaljeni. ZDRAVLJE&SAVJET: Energija vam je promjenjiva, ali življa. Vaša osjetljiva priroda može biti na testu, stoga izbjegavajte preuzimanje tuđih emocionalnih tereta i posvetite se sebi.

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