Horoskop za subotu: Rakove vode snažne emocije, pred djevicama se otvara put mira

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Val strasti donosi mogućnost za romantične preokrete. Ako ste u vezi, vaša pojačana posvećenost produbljuje povezanost. Slobodne bi mogla privući osoba slične energije, možda na nekom društvenom ili sportskom događaju. Ne zaboravite na potrebe bližnjih i obratite više pozornosti na njihova očekivanja. POSAO: Fokusirani ste na završavanje postojećih projekata, no poslovi se zahuktavaju, a rokovi skraćuju. Brze odluke i kreativnost vaši su aduti, ali budite spremni argumentirano braniti svoje stavove. Bolja organizacija bit će ključna kako vas pritisak ne bi svladao. ZDRAVLJE&SAVJET: Vitalnost je na visokoj razini, no pripazite na brzopletost. Prihvatite poziv za večernji izlazak; ugodan razgovor odagnat će nakupljenu napetost i učiniti da se problemi čine manjima.

Bik

LJUBAV: Potreba za mirom i emocionalnom stabilnošću danas je izražena. U obiteljskom okruženju pronalazite utjehu, a s partnerom rješavate stare nesuglasice. Vaša velikodušnost dolazi do izražaja, a slobodne u večernjim satima očekuje vrlo zanimljiv susret s osobom koju privlači vaša prirodna smirenost. POSAO: Iskoristite bujicu novih ideja i kreativnost za poslovni probitak. Povezanost s utjecajnim osobama može se pokazati ključnom. Financijska stabilnost vam je prioritet, no danas ste skloni i velikodušnom trošenju, bilo na čašćenje društva ili na novu odjeću. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmor i opuštajuće aktivnosti ključni su za vaše blagostanje. Odaberite mirnije okruženje i aktivnosti koje vas smiruju, jer ćete danas cijeniti tišinu više od uobičajene vreve.

Blizanci

LJUBAV: Vaš društveni život je vrlo aktivan, donoseći mnoštvo novih kontakata. Dan je pogodan za obnavljanje starih veza i odnosa. Ako ste tek ušli u ljubavnu vezu, osjetit ćete snažnu strast i ispunjenje, a značajni pogledi s partnerom govorit će više od riječi. Slobodni ostvaruju zanimljivu komunikaciju sa simpatijom. POSAO: Mars u vašem znaku donosi ubrzan tempo i mnoštvo ideja. Energiju usmjerite na komunikaciju i rješavanje praktičnih zadataka. Možete očekivati financijsku pomoć obitelji ili uspješno rješavanje pitanja nasljedstva. Dosta ozbiljno shvaćate poslovne situacije i postavljate se na pravi način. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se poletno, ali pazite da se ne iscrpite brojnim aktivnostima. Filtrirajte s kime provodite vrijeme kako biste sačuvali energiju za ono što vam je uistinu važno. Lagana šetnja pročistit će vam misli.

Rak

LJUBAV: Emocije su snažne i služe vam kao kompas. Sunce u vašem znaku pojačava potrebu za sigurnošću i bliskošću. Maštat ćete o osobi koja vam se sviđa, no pričekajte bolji trenutak za akciju jer je danas uspjeh neizvjestan. Mogli biste nešto nespretno reći i prikazati se u baš krivom svjetlu. POSAO: Intuicija vas vodi u pravom smjeru. Iako su moguće sitne poslovne nezgode, poput kašnjenja na sastanak ili razmirica s kolegom, stvari se dugoročno slažu na svoje mjesto. Poslovna prilika koja se pojavi tražit će od vas više samopouzdanja i vjere u vlastite sposobnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je osjetljivost probavnog sustava. Izbjegavajte tešku i jako začinjenu hranu te birajte redovite i manje obroke. Pronađite trenutak samo za sebe kako biste napunili emotivne baterije.

Lav

LJUBAV: Samopouzdanje vam raste i ljudi vas primjećuju bez posebnog truda. Ovo je dan za preuzimanje inicijative u ljubavi, a vaša velikodušnost i toplina bit će iznimno privlačni. Ipak, pazite da vaši savjeti izrečeni u najboljoj namjeri ne budu krivo shvaćeni od strane partnera. POSAO: Nećete uspjeti izvršiti sve poslove na vrijeme pa se nemojte ustručavati zatražiti pomoć kolega. Vaša kreativnost je na vrhuncu, što vam može otvoriti vrata koja su dugo bila zatvorena. Sezona Lava se približava, donoseći vam više hrabrosti i želje za promjenom. ZDRAVLJE&SAVJET: Dan je pogodan za promjene u izgledu i načinu odijevanja, a osobito za promjenu dosadašnjeg načina prehrane. Osjećate povratak entuzijazma i puni ste energije koju treba pametno usmjeriti.

Djevica

LJUBAV: Venera u vašem znaku naglašava važnost odanosti i malih znakova pažnje. Konkretna djela danas vrijede više od velikih obećanja. Manje analiziranja, a više spontanosti donijet će napredak u ljubavnom životu. Bit ćete borbeni i odlučni promijeniti sve što vam stoji na putu do zadovoljstva. POSAO: Povoljan Mjesečev utjecaj pokreće bujicu kreativne energije. Vaša organiziranost i marljivost dolaze do izražaja te uspješno rješavate niz obveza bez stresa. Naiđete li na zapreke, ni to vas neće moći pokolebati u ostvarenju poslovnih ciljeva. ZDRAVLJE&SAVJET: Počinjete više vjerovati procesu nego strogom planu, što vam donosi unutarnji mir. Učite se opuštanju i prihvaćanju da ne mora sve biti savršeno. Mogli biste se početi baviti nekim sportom ili umjetnošću.

Vaga

LJUBAV: Harmonija u odnosima bit će vam prioritet. Ipak, danas ćete se s partnerom možda raspravljati oko novca i trošenja. Budući da vam neće polaziti za rukom riješiti svađe, nemojte ni ustrajati. Slobodne Vage mogle bi upoznati osobu koja će ih privući svojim stilom na nekom društvenom događaju. POSAO: Nedostajat će vam volje i koncentracije, što će se negativno odraziti na radnu učinkovitost. Balansiranje između poslovnih obveza i privatnog života bit će glavna tema dana. Dopustit ćete pojedincima da vas iscrpljuju i umaraju, pa postavite jasne granice. ZDRAVLJE&SAVJET: Pronađite ravnotežu između obveza i vremena za odmor. Ne donosite odluke isključivo pod utjecajem trenutnih emocija, jer vas, kako ističe tjedni horoskop, retrogradni Merkur može navesti na krive zaključke.

Škorpion

LJUBAV: Dan je pogodan za iskrene razgovore koji mogu razriješiti stare nesporazume. Intuitivni ste, posebno kada su u pitanju ljubavni odnosi, i osjećate potrebu za dubljim povezivanjem s partnerom. Radit ćete punom parom i biti oslonac ne samo poslovnom, već i ljubavnom partneru. POSAO: Vaša upornost omogućit će vam da sve obveze izvršite na vrijeme. U radnoj ćete sredini upoznavati nove ljude i doći do korisnih informacija. Ovo nije dan za velike rizike, već za strpljivo građenje sigurnosti i dovršavanje započetih poslova. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate potrebu za emocionalnim rasterećenjem. Slobodno vrijeme ispunite brojnim sadržajima, a posebno će vam goditi aktivan odmor i rekreacija. U prometu se čuvajte prekršaja.

Strijelac

LJUBAV: Vaš optimizam i avanturistički duh dolaze do izražaja. Spontano i bez mnogo razmišljanja sklapate poznanstva i prihvaćate pozive za izlaske. Iako možda niste u najstabilnijem ljubavnom razdoblju, uspjet ćete napraviti veliki pomak prema naprijed i unaprijediti odnos s partnerom. POSAO: Šarmom i ugodnim nastupom dolazit ćete do potrebnih informacija i ostvarivati nove kontakte. Imate mnoštvo ideja i potrebu za brzom reakcijom, no pripazite na moguće nesporazume ili kašnjenja. Sve informacije i dogovore provjerite dvaput. ZDRAVLJE&SAVJET: Kanalizirajte svoju energiju u sportske aktivnosti ili boravak u prirodi. Pazite na impulzivne reakcije i riječi u komunikaciji, jer bi vas brzopletost mogla skupo stajati.

Jarac

LJUBAV: Obiteljske teme i privatni odnosi danas su vam važniji od poslovnih ambicija. Ovo je dan za jačanje veza s voljenim osobama i stvaranje osjećaja sigurnosti. Odnosi s okolinom su povoljni i plodni, a netko će se prema vama odnositi s mnogo simpatije i izaći vam u susret. POSAO: Pripremite se na porast poslova i zadataka koji možda nisu u vašoj nadležnosti. Unatoč tome, trud će vam se itekako isplatiti, osobito na novčanom planu. Pravi napredak dolazi kroz odgovornost i strpljenje, stoga ojačajte temelje prije novih iskoraka. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate potrebu za unutarnjim mirom i stabilnošću. Posvetite se aktivnostima koje vas "uzemljuju" i donose osjećaj sigurnosti, poput boravka u prirodi ili mirne večeri kod kuće.

Vodenjak

LJUBAV: Produbljivanje postojećih veza ili početak novih je moguć. Ipak, previše ćete razmišljati o ljubavnoj situaciji, što može pojačati želju da nešto promijenite. Nemojte partnera optuživati za situacije iz prošlosti, već se usmjerite na sadašnjost i budućnost. POSAO: Suradnja s drugima može otvoriti vrata koja sami ne biste mogli. Neočekivani uvidi i ideje mogu vam donijeti napredak. Ipak, budete li svjedokom spletke ili trača na radnom mjestu, nemojte sudjelovati u njima i ogradite se od takvih situacija na vrijeme. ZDRAVLJE&SAVJET: Društveni život vam je naglašen. Okružite se ljudima koji vas inspiriraju i podržavaju, no pronađite ravnotežu između druženja i vremena potrebnog za odmor i regeneraciju.

Ribe

LJUBAV: Intuicija vam je iznimno jaka. Emotivno čišćenje i potreba da se više okrenete sebi dolaze u prvi plan. Privući će vas iskrenost i spontanost osobe koja priželjkuje da vas intimnije upozna. Odnosi traže manje analize, a više prepuštanja i prisutnosti u trenutku. POSAO: Bit ćete nenadmašni u dogovorima, pregovorima te aktivnostima koje iziskuju timski rad. Imat ćete dovoljno energije i odvažnosti za ostvarivanje ciljeva. Vjerujte svom osjećaju pri donošenju poslovnih odluka, jer će se on pokazati kao nepogrešiv vodič. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljiviji ste nego inače, stoga se okružite pozitivnom energijom i izbjegavajte stresne situacije. Svaku priliku iskoristite za odmor i opuštanje kako biste sačuvali unutarnju ravnotežu.

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