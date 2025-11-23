Horoskop za ponedjeljak: Vodenjaci žele promjenu posla, rakovi trebaju predah

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Malo ćete se primiriti i smanjiti svoja ljubavna očekivanja. Bit će to korak naprijed prema zrelosti. POSAO: Bavit ćete se istovremeno sitnim inventurama, kreativnim radom, pomaganjem mladima i suradnjama. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne može baš sve biti savršeno.

Bik

LJUBAV: Znat ćete kako se približiti i najudaljenijoj osobi, pa ako još tražite srodnu dušu, samo budite iskreni i krenite. POSAO: Past će vam na pamet kako dobro uložiti zarađeni novac. Ideja će doći iznenada, a vi ćete je zapamtiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Čitajte.

Blizanci

LJUBAV: Danas će vas mučiti neki sentimenti za koje nećete nalaziti uporište u realnim osobnim odnosima. POSAO: Iako je vaša pozicija u poslu sve bolja, u duši osjećate da biste mogli postići više. To i hoćete, ali kad za to dođe vrijeme. ZDRAVLJE&SAVJET: Jedite više voća.

Rak

LJUBAV: Mali nemir bit će prolaznog karaktera, a vi ćete uspjeti naći načina da se približite osobi koju volite. POSAO: Gotovo više od polovine vaših kolega danas će zabušavati na poslu. Kao da se to podrazumijeva. ZDRAVLJE&SAVJET: Dopustite i vi sebi malo predaha. Zaslužujete ga.

Lav

LJUBAV: Imat ćete potrebu prošetati na svježem zraku, a voljena osoba će vas slijediti. Bit će to zaista zdravo. POSAO: To što vi znate neke stvari o nekim ljudima rezultat je vaše sposobnosti da ih dokučite. Ne morate to i pokazati. ZDRAVLJE&SAVJET: Veselite se onom što volite.

Djevica

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima danas biste se mogli hvaliti pred drugima ili si umisliti da vrijedite više. Budite skromniji. POSAO: Neki vaši kolege danas će biti malo osjetljivi, pa im pomozite ako negdje zapne. Vaša otvorenost je veliki plus. ZDRAVLJE&SAVJET: Jači ste od drugih.

Vaga

LJUBAV: Dvojit ćete kako se postaviti u jednom osobnom odnosu. Boli vas što ste provocirani, ali ipak volite. POSAO: Što se posla tiče danas, spremni ste ga prepustiti drugima, a sami biste se rado "šlepali". Ipak, raditi se mora. ZDRAVLJE&SAVJET: Njegujte prijateljstva.

Škorpion

LJUBAV: Put do nečijeg srca vama je sasvim otvoren. Jedino je važno da prvo malo razmislite što ćete reći. POSAO: Izražavanje kreativnosti danas će vam biti prioritet. U sve što radite unosit ćete dašak umjetnosti i estetike. ZDRAVLJE&SAVJET: Skromnost je ipak vrlina.

Strijelac

LJUBAV: Bit ćete predani svakodnevnim sitnicama i dan neće donijeti ništa senzacionalno kad se o ljubavi radi. Dobro je. POSAO: Neki vaši kolege učinit će vam se poput snobova koji nemaju pametnijeg posla. Imate potrebu pomagati drugim ljudima. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite umjereni u svemu.

Jarac

LJUBAV: Vaša faza lovačkih priča mogla bi se nastaviti i danas. Pazite da nekom ne počnete ići na živce. Veze su dobro. POSAO: Dogovaranje oko jednog posla moglo bi se proširiti i produžiti u cjelodnevni sastanak. Ne brinite, bit će rezultata. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pijte hladne napitke.

Vodenjak

LJUBAV: Vaši privatni odnosi danas će se razvijati uhodano i standardno. Bit će vam čak i pomalo dosadno. POSAO: Pomalo ćete razmišljati o promjenama na poslu. Mučit će vas što se one odvijaju presporo. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite diskretniji.

Ribe

LJUBAV: Nastavljate graditi kvalitetne osobne odnose sa suprotnim spolom. Neka vas male prepreke ne obeshrabre, prolazne su. POSAO: Strpljivo ćete čekati početne rezultate jednog posla. Imat ćete razloga za osmijeh. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite profesionalac.