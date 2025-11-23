Ideje za adventski vijenac: Evo kako su ih prošle godine ukrasile naše čitateljice
Adventski vijenac
VRIJEME DOŠAŠĆA

Ideje za adventski vijenac: Evo kako su ih prošle godine ukrasile naše čitateljice

23. studenoga 2025.

Svake godine čitateljice Žena.hr podijele s nama fotografije adventskih vijenaca i posebno nas razvesele za vrijeme Adventa. Naravno i ove godine jedva čekamo vidjeti fotografije novih adventskih vijenaca na našem portalu i društvenim mrežama. A dok ih čekamo prisjetili smo se adventskih vijenaca od prošle godine jer želimo dobiti najbolje ideje za ovogodišnje vijence. Ovi adventski vijenci su lijepi i posebni, a sigurno smo da će i novi donijeti puno topline u svaku obitelj za vrijeme došašća.

