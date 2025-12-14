Horoskop za ponedjeljak: Rakovi će razmišljati o osobi s posla, za lavove je važno strpljenje

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Bit ćete neujednačeni u izražavanju, pa su moguće grube, ali i fine riječi. Partner vas neće najbolje razumjeti. POSAO: Najradije ćete raditi u samoći i tišini. Buka će vam smetati, a nešto slično osjetit ćete i s publikom. ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte svoj unutrašnji glas.

Bik

LJUBAV: Oni u duljim vezama povući će se u tišinu doma i tu će provesti ugodne trenutke zajedno. Ostalim se neće izlaziti. POSAO: Sve će vas više zanimati alternativna bavljenja i netipični potezi u poslu koji nisu potpuno otkriveni. ZDRAVLJE&SAVJET: Istraživat ćete.

Blizanci

LJUBAV: U popodnevnim satima shvatit ćete kako se treba postaviti prema jednoj ljubavnoj temi i to će biti ispravno. POSAO: Danas ćete lako spajati ugodno s korisnim, a vaš šarm također će vam donijeti nove bodove u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Igrajte se kao dijete.

Rak

LJUBAV: Mnogi će se zateći u razmišljanjima o jednoj osobi s posla. Intrigirat će vas mogućnost veze s njom. POSAO: Lijep razvoj događaja bit će povezan s kontaktima i radom sa strankama. Odlično ćete surađivati. ZDRAVLJE&SAVJET: Čovjek je čovjeku lijek.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lav

LJUBAV: Vjerojatno ćete vas danas zaokupiti vaši prijatelji, tako da će za voljenu osobu ostati malo manje vremena. POSAO: Vagat ćete svoje rezultate u poslu i misliti da oni nisu dovoljni da krenete u promjene. ZDRAVLJE&SAVJET: Malo pričekajte.

Djevica

LJUBAV: Činit će vam se da ste uložili previše truda u nešto što zasad ne daje očekivane rezultate. Razmislite. POSAO: Vaš stil rada prepoznatljiv je po tome što kombinira atraktivnost i dosljednost. Takvi ćete biti i danas. ZDRAVLJE&SAVJET: Nadolaze zanimljivi snovi.

Vaga

LJUBAV: Strasti su jedno, a stvarni život drugo. Imat ćete prilike za oboje, no suzdržite se od pretjerivanja. POSAO: Bit ćete učinkoviti u suradnji s mladim ili novim suradnicima. Nećete gubiti vrijeme na objašnjavanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Dosta vam je obećanja.

Škorpion

LJUBAV: Iz faze zanesenosti ulazite u fazu realnosti. Dobro ćete se snaći i u zajedničkim dnevnim temama. POSAO: Najljepše je raditi bez pritiska, a danas ćete imati priliku za to. Stoga ćete napraviti još više nego inače. ZDRAVLJE&SAVJET: Kao da vas netko čuva.

Strijelac

LJUBAV: Danas vam neće cvjetati ruže. Prilagodite se postojećoj situaciji i ne tražite ništa više od toga. POSAO: Loši utjecaji lako ulaze u druge u druge ljude, a kad im se i vi prepustite, nastaje pravi kaos. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne izlažite se lošim utjecajima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jarac

LJUBAV: Manje sanjajte, više prihvaćajte realnost. Ona nije bajkovita, ali uz pametan i odgovoran pristup može biti bolje. POSAO: Ako vam se učini da ste zarobljeni u primitivne okvire, vjerojatno ste u pravu, no zasad treba izdržati. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite pametniji od ostalih.

Vodenjak

LJUBAV: Malo više obzira donijet će više uspjeha i mira u vašem ljubavnom životu. Ne istrčavajte se i nemojte biti bahati. POSAO: Odmjeravat će vas od glave do pete i neće vam uvijek biti ugodno. Ipak, prihvatite to kao dio procjene. ZDRAVLJE&SAVJET: Okrenite sve na šalu.

Ribe

LJUBAV: Male zbrke lako ćete riješiti uz dobre ideje koje sad imate. Mnogi će pokazati da imaju duha i humora, a druga strana će to cijeniti. POSAO: Vaša upornost i dugotrajna predanost poslu bit će odlična podloga na kojoj možete stvarati dalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Samo nastavite.