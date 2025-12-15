403 Forbidden

CVJETNI MOTIVI

Zoe Saldana nikad ženstvenija u bajkovitoj haljini poznatog dizajnera

Žena.hr
15. prosinca 2025.
Zoe Saldana nikad ženstvenija u bajkovitoj haljini poznatog dizajnera
Profimedia
Ovaj odabir odražava tematski element filma i Zoeinu ulogu, jer haljina s cvjetnim motivima simbolizira povezanost s prirodom, što je središnja tema Avatara

Poznata glumica Zoe Saldana nedavno se pojavila na premijeri filma Avatar: The Way of Water te oduševila svojim modnim izborom.

Profimedia

Nosila je predivnu Elie Saab haljinu koja je izgledala bajkovito. Haljina u bež svilenkastoj boji, bogato je ukrašena delikatnim cvjetnim vezovima u jarkim tonovima poput žutih, crvenih i crnih cvjetova, što joj je dalo živahnu i dinamičnu notu. Elegantni sirena kroj haljine savršeno je pratio Saldaninu figuru, naglašavajući njezin struk. 

Profimedia

Njezin make-up također je bio jednostavan, prirodan, čime je naglasila sofisticiranost izgleda, dok su zlatni nakit i upečatljive naušnice upotpunili cijeli styling. Ovaj odabir odražava tematski element filma i Zoeinu ulogu, jer haljina s cvjetnim motivima simbolizira povezanost s prirodom, što je središnja tema Avatara.Saldana je još jednom dokazala da je majstorica stila na crvenom tepihu, spajajući visoku modu i suptilnu eleganciju.

Profimedia
Profimedia

MagNet
Zoe Saldana nikad ženstvenija u bajkovitoj haljini poznatog dizajnera