Horoskop za ponedjeljak: Bikovi su se pogubili, djevice čeka nemir

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Sami se sebi čudite kako vam dobro ide, pa si dopuštate i poneki nepromišljen potez. Budite zahvalni na onom što imate. POSAO: Kad ne bi bilo zahtjeva i poslovnih planova, svatko bi radio što želi, ali rezultati bi bili jadni. Trebate više surađivati. ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte na zraku.

Bik

LJUBAV: Vjerojatno ćete intenzivnom zabavom pokušati odagnati brige koje vas muče. Moguć je izlazak i ludi provod bez emotivnih ispunjenja. POSAO: Sad vam je već potpuno jasno da ne držite konce u svojim rukama, ali vas to ne brine toliko koliko pitanje dokle će to trajati. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite umjereni u svemu.

Blizanci

LJUBAV: Ako ste u otuđenoj ili ratničkoj fazi s drugom stranom, danas ćete svemu pristupati ležernije, a postojat će i određena bliskost. POSAO: Čini se da će drugi zasad voditi glavnu riječ, pa je na vama da se svemu mudro prilagođavate. Budite strpljivi. ZDRAVLJE&SAVJET: Pad imuniteta.

Rak

LJUBAV: Vama nije potrebno davati dodatne informacije, jer već sami shvaćate u kom pravcu treba djelovati da bi se odnos poboljšao. Slijedite intuiciju. POSAO: Moguće je da će vam se šef povjeriti ili pokazati svoje slabije lice. Vi ste ona stijena na koju se uvijek može osloniti. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Lav

LJUBAV: Vjerojatno ćete danas biti pomalo sentimentalna duša sklona osjetljivosti i ranjivosti. POSAO: U svojim poslovnim komunikacijama pokazat ćete ozbiljnost kakva je rijetka. Neki suradnici će vas se plašiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazna duševna nestabilnost.

Djevica

LJUBAV: Danas biste mogli nepromišljenim postupanjem iznenaditi ili čak povrijediti drugu stranu, pa pazite kako se ponašate. POSAO: Otvaraju se nove mogućnosti suradnje, ali samo ako budete postupali profesionalno i odmjereno. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemir koji brzo prolazi.

Vaga

LJUBAV: Vaša glavna dvojba danas bit će da li igrati otvorenih ili zatvorenih karata. U svakom slučaju, bit će dosljedni. POSAO: Novčana pitanja zauzet će vam glavninu radnog vremena. Kombinirat ćete ono što dosad nitko nije i to uspješno. ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite da se ne zapetljate.

Škorpion

LJUBAV: Nećete se dati smesti ako vas druga strana malo isprovocira. Dapače, iskoristit ćete to da još više učvrstite svoj odnos. POSAO: Jedna tajna ima veliku težinu, a vi ćete je čuvati znajući koliko vrijedi. Danas ćete u sebi misliti o njoj. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost bubrega i mjehura.

Strijelac

LJUBAV: Zaintrigirat će vas jedna svakodnevna situacija jer ćete u njoj vidjeti golemi ljubavni potencijal. POSAO: Spremni ste za promjene za razliku od vaših kolega. Njima će sve izgledati nestvarno, pa ćete ih morati uvjeravati. ZDRAVLJE&SAVJET: Postoji mogućnost prehlade.

Jarac

LJUBAV: Mogli biste se jednostavno previše truditi oko osobe do koje vam je stalo, pa da sve to bude zakočeno i neprirodno. Opustite se. POSAO: Bit će zatezanja na radnom mjestu jer će se trebati riješiti jedan problem koji se već dugo vuče. ZDRAVLJE&SAVJET: Izrazite svoj stav i borite se.

Vodenjak

LJUBAV: Još ste orni za mnoge nove ljubav ne pustolovine, a u njima vam danas pomažu vaši prijatelji. Vezani su odlično. POSAO: Nema vam druge nego zasukati rukave i primiti se posla. Ne računajte na popuste, nego baš obratno. ZDRAVLJE&SAVJET: Uzmite predah u slobodno vrijeme.

Ribe

LJUBAV: Neki će voljenu osobu staviti na vrh vlastitih vrijednosti, ali pri tom neće zapostaviti ni karijeru. Uspjet će sve sretno spojiti. POSAO: Danas ćete biti usredotočeni na svoje nadređene koji će pokazati da neke stvari znaju raditi lošije od vas. Pomozite im. ZDRAVLJE&SAVJET: Prebrodit ćete prolazni stres.