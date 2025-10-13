Od COS-a do Zare: Pronašli smo najljepše džempere od kašmira za ovu sezonu

Brendovi poput Zare, COS-a i H&M-a sada nude kvalitetne džempere od kašmira po pristupačnijim cijenama, čineći ga dostupnim svima koji žele dašak luksuza u svojoj garerobi. Otkrivamo sve razloge zašto se isplati investirati u ovaj bezvremenski materijal – i favorite iz aktualnih kolekcija koje ćeš nositi godinama

Kašmir je sinonim za bezvremenski luksuz – mekan, topao i elegantan, već desetljećima zauzima posebno mjesto u garderobi svih koji cijene kvalitetu i udobnost. Dobiva se od fine poddlake kašmirskih koza, a poznat je po svojoj izuzetnoj mekoći i sposobnosti da pruža toplinu bez težine. Iako spada u kategoriju luksuznih materijala, kašmir je i dugoročna investicija: uz pravilno održavanje, komadi od ovog vlakna mogu trajati desetljećima, što ih čini idealnim izborom za capsule garderobu.

Ulaganje u kašmir znači ulaganje u kvalitetu i održivost. Džemper od kašmira ne samo da pruža neusporedivu udobnost, već i lako podiže svaku kombinaciju – od traperica i bijele košulje do elegantne suknje. Zahvaljujući njegovoj otpornosti i bezvremenskom izgledu, ovaj materijal često postaje temelj svakog ormara u hladnijim mjesecima.

Iako je kašmir tradicionalno bio rezerviran za luksuzne brendove, posljednjih nekoliko sezona high street scena prepoznala je njegovu popularnost i ponudila vlastite verzije pletiva po pristupačnijim cijenama. Brendovi poput Zare, COS-a i H&M-a lansirali su kolekcije koje spajaju vrhunsku mekoću s modernim krojevima i čistim linijama. Time je luksuz kašmira postao dostupan širem krugu ljubiteljica mode koje žele kvalitetne i trajne komade bez previsokih iznosa.

Ako planiraš dodati kašmir u svoj ormar, biraj klasične krojeve i neutralne tonove poput bež, sive, krem, tamnoplave ili crne. Takvi modeli lako se kombiniraju s ostatkom garderobe, a zahvaljujući minimalističkom dizajnu ostat će relevantni sezonama. Oversized pulover, tanke dolčevite ili jednostavni kardigani bit će tvoj najbolji saveznik od jeseni do proljeća.

U nastavku smo izdvojili 10 najljepših high street džempera od kašmira iz aktualnih jesenskih kolekcija.

H&M - 149 €

H&M - 219 €

H&M - 129 €

COS - 199 €

COS - 199 €

COS - 179 €

Zara - 79,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 109 €