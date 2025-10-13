Preminuo je slavni talijanski dizajner Cesare Paciotti u 69. godini

Cesare Paciotti napisao je temelje u povijesti cipela Made in Italy. Kultni šiljasti bodež, simbol brenda, ostat će kao izjava identiteta i hrabrosti

U nedjelju navečer talijanski dizajner obuće Cesare Paciotti umro u svom domu u malom gradu Civitanova Marche, u središnjoj Italiji. Paciotti je poznat po svom luksuznom brendu cipela s njegovim kultnim logotipom bodeža, koji je pokrenuo i razvio sa svojom sestrom Paolom. "Napisao je temelje u povijesti cipela Made in Italy. Kultni šiljasti bodež, simbol brenda, ostat će kao izjava identiteta i hrabrosti. Pamtit će ga se po zavodljivom stilu i izvanrednoj ljudskoj velikodušnosti", navodi se u priopćenju.

Od obiteljskog obrta do najvećih zvijezda

Cesareovi roditelji, Giuseppe i Cecilia Paciotti, pokrenuli su obrt za izradu obuće 1948. u Civitanova Marche, gdje su proizvodili širok asortiman cipela izrađenih ručno. Posebnu su pozornost posvećivali detaljima i koristili visokokvalitetne materijale za svoje proizvode. Nakon što je 1980. naslijedio obiteljski posao, Cesare Paciotti preuzeo je ulogu kreativnog direktora i preimenovao ga u Paciotti, dok se njegova sestra Paola brinula o operativnim pitanjima.

Pod Cesareovim vodstvom, brend je izrastao od klasičnih muških cipela u širi portfelj koji uključuje ženske cipele, tenisice, modne dodatke i prepoznatljive komade odjeće. Mnogi umjetnici i poznate osobe, uključujući Beyonce, Paris Hilton, Chloe Bailey, Blanco, Peggy Gou, Nicki Minaj, Demi Lovato i druge, viđeni su kako nose Paciotti. Osim svoje glavne linije, Paciotti nudi ležerniju, sportsku i mlađoj orijentiranu liniju 4US, kao i modne dodatke poput torbi, naočala i nakita.

Svijet mode pamtit će ga po posebnom stilu i bodežu koji je bio simbol brenda.