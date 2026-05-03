Horoskop za ponedjeljak: Bikovi zrače pozitivu, škorpioni neka slušaju intuiciju

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Smanjit ćete potrebu za izlascima i radije se usredotočiti na mirne trenutke s voljenom osobom kod kuće. Intelektualna povezanost i pametni razgovori bit će vam posebno privlačni. POSAO: Pucate od energije i entuzijazma za ostvarenje ciljeva. Ambiciozni ste i proaktivni, a možda ćete čak planirati putovanje ili istraživati prilike u obrazovanju, medicini ili pravu. Ipak, pazite da ne zagrizete veći komad nego što možete sažvakati. ZDRAVLJE&SAVJET: Zbog kvadrata vašeg vladara Marsa s Jupiterom, sklonost iscrpljivanju je naglašena. Umjerenost je danas ključna riječ za vas. Sačuvajte energiju.

Bik

LJUBAV: Sunce u vašem znaku daje vam poseban sjaj, karizmu i samopouzdanje, što vas čini neodoljivima. Iskoristite ovaj period za jačanje postojećih veza ili za nova, uzbudljiva poznanstva. POSAO: Merkur u vašem znaku čini vas izuzetno komunikativnima i spremnima da podijelite svoje ideje. Samouvjereno nastupate, a dan je povoljan za rješavanje financijske papirologije i administrativnih poslova koji se vuku iza kulisa. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se odlično i puni ste pozitivne energije, što se povoljno odražava na vaše cjelokupno stanje.

Blizanci

LJUBAV: Venera u vašem znaku čini vas izuzetno šarmantnima, taktičnima i privlačnima. Potreba za novim iskustvima bit će jaka, a vaša komunikativnost otvara vam mnoga vrata u društvenim i ljubavnim odnosima. POSAO: Ovo je sjajan dan za uživanje u društvu prijatelja i za timski rad. Uspješno ćete se nositi s grupama i organizacijama jer će vaš entuzijazam i pokretačka energija privući pažnju. Možda čak i preuzmete vodeću ulogu. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalna energija vam je jaka, ali pripazite da se ne raspršite na previše strana. Slušajte druge i surađujte.

Rak

LJUBAV: Emocionalna sigurnost vam je prioritet, a planetarni utjecaji donose ispunjenje kroz slatke trenutke provedene u toplini doma. Osjećat ćete se ugodno u poznatom okruženju, što pridonosi vašem unutarnjem miru. POSAO: Ambicije su vam danas probuđene i odlučni ste ići za onim što želite. Vaša odlučnost bit će primijećena, a ljudi će se sklanjati s puta nekome tko zna kamo ide. Ovo je popularno razdoblje za vas. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujete da možete postići više, ali nemojte od sebe zahtijevati nemoguće. Dobra organizacija donijet će vam osjećaj kontrole.

Lav

LJUBAV: U odnosima se traži iskrenost i stvarna emocionalna prisutnost, a ne samo vanjski dojam. Fokusirajte se na dublju povezanost i kvalitetnu komunikaciju s partnerom. POSAO: Sunce na vrhu vaše karte čini da sjajite u očima svih. Početak tjedna donosi vam snažnu želju za putovanjima i istraživanjem novih prilika. Vaša liderska energija dolazi do izražaja. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogući su pritisci s više strana, stoga je ključno sačuvati unutarnju stabilnost. Večer je idealna za druženje.

Djevica

LJUBAV: Previše analiziranja moglo bi naštetiti spontanosti. Pokušajte se opustiti i prepustiti trenutku, to će unijeti svježinu u vaš ljubavni život. POSAO: Ovo je snažan dan za vas. Iskoristite ga da branite svoje interese u pregovorima o nasljedstvu, zajedničkoj imovini ili dugovima jer imate prednost. Praktične stvari dolaze u prvi plan, stoga je ovo dobar period za organizaciju. ZDRAVLJE&SAVJET: Zadovoljstvo ćete pronaći u rješavanju zaostalih obaveza. Večer provedite opuštajući se kod kuće.

Vaga

LJUBAV: Dan je pomalo izazovan jer biste mogli privući vrlo dominantnu i snažnu osobu. Budući da ste skloni ugađati drugima, pokušajte pronaći ravnotežu i ne popuštati pod svaku cijenu. POSAO: Istražite prilike za putovanje ili za uvođenje nečeg novog i drugačijeg u svoju radnu rutinu. Promjena okoline mogla bi vam donijeti svježu perspektivu. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte svoju energiju i izbjegavajte se prilagođavati drugima nauštrb sebe. Mogući su živahni razgovori, ali ostanite vjerni sebi.

Škorpion

LJUBAV: Početak svibnja donosi intenzivne transformacije na osobnom planu. To može biti emocionalno zahtjevno, ali u konačnici i vrlo oslobađajuće za vaše odnose. POSAO: Tjedan započinjete punom parom. Ne samo da naporno radite, već i vješto delegirate zadatke. Financijski dogovori danas bi se mogli pokazati povoljnima za vas. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša intuicija je izuzetno jaka. Vjerujte joj i dopustite da vas vodi kroz važne odluke.

Strijelac

LJUBAV: S Mjesecom u vašem znaku, ovo je divan dan za druženje i zabavu. Vaša društvena energija je na vrhuncu, no ipak pametno birajte s kim provodite vrijeme. POSAO: Odličan dan za sve koji rade u industriji zabave, ugostiteljstvu ili sportu. Odluke koje se tiču dijeljenja resursa ili odgovornosti ići će vam u prilog. Zanimljivi razgovori mogu vam otvoriti nove poslovne vidike. ZDRAVLJE&SAVJET: Iako ste puni optimizma, izbjegavajte donošenje prebrzih zaključaka. Vaša energija je zarazna i večeras ste vi glavni.

Jarac

LJUBAV: Iako ste raspoloženi za romantiku i uživanje, današnji fokus je na privatnom životu i domu. Emocionalna jasnoća dolazi kroz iskrene i otvorene razgovore s partnerom. POSAO: Motivacija vam je usmjerena na poboljšanja u domu. Možda ćete istraživati projekte preuređenja, renovacije ili čak razmišljati o promjeni mjesta stanovanja. Fokus je na stvaranju stabilnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite prizemljeni i realni u svojim očekivanjima. Večer je savršena za uživanje u miru i tišini vlastitog doma.

Vodenjak

LJUBAV: U odnosima je ključna otvorenost, ali i dosljednost. Javlja se snažna želja za promjenom ustaljene rutine, što može unijeti svježinu u vezu. POSAO: Vaša sposobnost uvjeravanja danas je na vrhuncu. Produktivan je dan za sve koji se bave prodajom, marketingom, podučavanjem ili pisanjem. Ipak, pazite da ne djelujete previše napadno. ZDRAVLJE&SAVJET: Energija će vam biti promjenjiva. Važno je pronaći vlastiti ritam i odmoriti se kada osjetite potrebu. Budite prijateljski raspoloženi.

Ribe

LJUBAV: Pazite da ne idealizirate situacije ili partnera više nego što je realno. Emocionalna osjetljivost je pojačana, što zahtijeva postavljanje zdravih granica. POSAO: Danas ste vrlo entuzijastični oko financijskih pitanja, zarade i novčanog toka. Ljudi vas primjećuju, stoga je pravo vrijeme da iznesete svoje ideje za zaradu ili zatražite povišicu. ZDRAVLJE&SAVJET: Primijetit će vas, stoga budite svjesni dojma koji ostavljate. U večernjim satima uživat ćete u ugošćavanju prijatelja kod kuće.

