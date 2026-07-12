Horoskop za ponedjeljak: Lavovi će biti ambiciozni, škorpionima je teško u ljubavi

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Odnosi mogu djelovati pomalo neravnomjerno. Jedna strana možda želi uzbuđenje, dok druga teži dosljednosti. Izbjegavajte donošenje zaključaka na temelju kašnjenja poruka. Iskren i jednostavan razgovor postići će više od velike emotivne drame. POSAO: Vaš oštar um danas dolazi do izražaja. Odličan je dan za učenje, brzo rješavanje problema i postavljanje pametnih pitanja. Čitajte pažljivo prije nego što odgovorite i oslonite se na činjenice, a ne samo na samopouzdanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravlje i savjet: Mentalna disciplina ključna je za vaše blagostanje. Poštujte raspored spavanja, upravljajte stresom uzrokovanim ekranima i ne preskačite obroke. Jasan um danas je dio vašeg zdravlja.

Bik

LJUBAV: Strpljenje je ključno. Nemojte vršiti pritisak ako vam se čini da se veza sporo razvija, jer stabilnost donosi više od trenutnog uzbuđenja. Cijenite tihe, dosljedne geste. Slobodni bi mogli primijetiti nekoga tko je već dugo prisutan. POSAO: Na poslu može vladati nejasnoća. Upute bi mogle biti dvosmislene, a planovi nedorečeni. Umjesto da pretpostavljate najgore, tražite pojašnjenja. Izbjegavajte uredske tračeve; pažljivo promatranje donijet će vam više koristi od forsiranja. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaše tijelo dobro reagira na nježnost i ugodu. Hranjivi obroci, odmor i jednostavna zadovoljstva poboljšat će vam energiju više od napornog rada. Briga o sebi danas je nužnost, a ne luksuz.

Blizanci

LJUBAV: Moguće je da neka skrivena napetost ili istina iznenada izađe na vidjelo. Iako bi vas to moglo šokirati, donijet će potrebno raščišćavanje. Ne tretirajte ozbiljne razgovore kao usputno čavrljanje. Pustite da se emocije slegnu prije reakcije. POSAO: Možda osjećate da ste zapeli jer se držite starih metoda ili ciljeva koji više nemaju smisla. Vrijeme je da preispitate što vas iscrpljuje. Napredak počinje kada priznate da vam je potreban svjež smjer. ZDRAVLJE&SAVJET: Energija vam se poboljšava kada dan ima jasan plan. Ne rasipajte se na previše zadataka. Održavajte realnu rutinu za obroke, kretanje i odmor. Bolja struktura znači bolju izdržljivost.

Rak

LJUBAV: Srce vam je danas mekše, a osjećaje izražavate s lakoćom. Nježna poruka, isprika ili znak pažnje mogu učiniti čuda. Ako ste u vezi, pokažite iskrenost umjesto da se skrivate iza zaštitnog oklopa. Toplina briše distancu. POSAO: Posao bi vam mogao donijeti osjećaj ispunjenja. Moguće je novo kreativno nadahnuće ili bolja povezanost s kolegama. Otvorenost pomoći će vam da se oslobodite jučerašnjeg uredskog raspoloženja. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaš um bi mogao raditi brže nego što tijelo može podnijeti, što dovodi do stresa i briga. Smanjite vrijeme pred ekranom prije spavanja i ne dopustite da vas jedan neugodan razgovor muči cijelu večer.

Lav

LJUBAV: U odnosima nedostaje ravnoteže. Možda jedna osoba previše objašnjava, dok druga izbjegava odgovornost. Ponos može prikrivati povrijeđenost. Iskren razgovor je bolji od teške tišine koja raste iz sata u sat. POSAO: Pritisak na poslu može postati zagušljiv. Pazite da ambicija ili potreba za odobravanjem ne počnu previše kontrolirati vaše misli. Ne vežite svoju vrijednost isključivo za poslovne rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Vašem tijelu i umu potrebna je pauza, a ne dodatni pritisak. Ako ste zanemarili san ili hidrataciju, nježno se vratite zdravim navikama. Odmor prije nego što dosegnete iscrpljenost mudriji je potez.

Djevica

LJUBAV: Moguće je da izbjegavate ključni razgovor koji bi mogao raščistiti napetost. Ne pretvarajte se da je sve u redu ako nije. Nježno ukažite na problem prije nego što se situacija pogorša. POSAO: Kreativne ideje i ljubazna komunikacija otvaraju vam vrata. Poslušajte pažljivo jer koristan detalj može doći zamotan u ležeran prijedlog. Dopustite mašti da pomogne, a ne da ometa strukturu. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaše tijelo šalje suptilne signale koje možda ignorirate. Ako ste iscrpljeni, zastanite i primijetite što vam ne odgovara. Ne odbacujte umor kao slabost.

Vaga

LJUBAV: U vezama je ključna ravnoteža. Važno je dijeliti emocionalni teret, a ne samo dobro raspoloženje. Ako je nešto bilo jednostrano, danas je dan da to smireno spomenete. Prema tjednim prognozama, iskrenost jača bliskost. POSAO: Stabilnost je naglašena. Ovo nije dan za blještave poteze, već za gradnju kredibiliteta i dovršavanje započetog. Podrška starijih kolega koji cijene dosljednost bit će vam od koristi. ZDRAVLJE&SAVJET: Blagostanje se vraća kroz svježinu, a ne pritisak. Mentalni umor može dolaziti od rutine. Lakša prehrana i pauza od stalnih obavijesti mogu brzo podići razinu energije.

Škorpion

LJUBAV: Teška faza u odnosima počinje popuštati. Ako ste nosili povrijeđenost, dopustite oporavak bez forsiranja bliskosti. Jedan iskren razgovor može smanjiti tihu napetost. Ne testirajte ljude kako biste dokazali njihovu odanost. POSAO: Poslovna situacija djeluje solidno. Uspjeh dolazi kroz dosljednost i dobru strukturu, a ne brze pobjede. Podrška mentora ili starijih kolega može biti važna. Ono što traje bit će važnije od onoga što kratko impresionira. ZDRAVLJE&SAVJET: Možda se osjećate bezvoljno ili nepovezano s osnovnim potrebama. Ne čekajte da se motivacija vrati sama od sebe. Jednostavna rutina pomoći će vam više od intenzivnog napora.

Strijelac

LJUBAV: U zraku je osjećaj zaokruženosti. Ako ste u vezi, zajednički planovi djeluju usklađenije. Slobodni jasnije prepoznaju što za njih znači cjelovit odnos, a ne samo uzbudljiva kemija. POSAO: Očekujte snažan zamah prema naprijed. Ovo je koristan dan za preuzimanje kontrole i disciplinirano guranje ciljeva. Odredite jedan jasan prioritet i držite ga se bez ometanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Jači ste nego što mislite, ali možda funkcionirate na temelju odlučnosti, a ne svježine. Čuvajte san i ne rastežite dan prekasno. Vaša izdržljivost treba njegu.

Jarac

LJUBAV: U odnosima je potrebna toplina, a ne izvedba. Pazite da se briga ne pomiješa s kontrolom ili tihim očekivanjima. Emocionalna postojanost danas je vrjednija od slike koju projicirate. POSAO: Najgori dio naporne faze možda prolazi. Umjesto da se prisjećate što je pošlo po zlu, iskoristite naučeno i usredotočite se na obnovu. Oporavak je danas vaš najveći napredak. ZDRAVLJE&SAVJET: Vrijeme je da budete iskreni prema sebi o navikama koje vam crpe energiju. Kasni noćni sati i potisnuti stres uzimaju danak. Resetirajte rutinu prije nego što bude prekasno.

Vodenjak

LJUBAV: Odnos se može činiti neuravnoteženim ako jedna osoba daje ili čeka više. Razgovarajte o onome što smatrate nepoštenim, bez predbacivanja. Prava naklonost danas je uzajamna, a ne iznuđena. POSAO: Napredak je spor, ali stvaran. Ulažite strpljivo u dugoročne ciljeve umjesto da tražite trenutne rezultate. Dosljednost je važnija od brzine, a budući dobici rastu iz discipliniranog ponavljanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaše blagostanje poboljšava se kroz ravnotežu, a ne ekstreme. Ako se stres tiho nakupljao, tijelo traži pravednost. Urednija rutina umirit će um brže od prekomjernog razmišljanja.

Ribe

LJUBAV: Praktična podrška i dosljednost mogu se činiti neujednačenima. Razgovarajte o pouzdanosti, a ne samo o osjećajima. Slobodni, pazite da vas ne impresioniraju obećanja bez pokrića. POSAO: Jasno razmišljanje daje vam snažan poticaj. Preciznost će vam danas donijeti više od raspoloženja. Ako ste odgađali neku odluku, danas je bolji dan za djelovanje nego za daljnje čekanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Nježno se brinite o sebi. Ako vam je raspoloženje promjenjivo, neka vam rutina bude lagana i hranjiva. Male ugode mogu obnoviti energiju ako im pristupite svjesno.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!