Horoskop za petak: Lavove očekuje izazov na poslu, a Vodenjaci bi mogli upoznati nekog zanimljivog
Ovan
LJUBAV: Pred vama je dan iznimno dobre komunikacije između vas i voljene osobe. Kao da će na vaša usta govoriti anđeli. POSAO: Uslijedit će dan iznimno dobrih financijskih prilika gdje treba povući pametan potez kako bi se osigurao posao krupnije zarade. ZDRAVLJE&SAVJET: Nastavite sa zdravim životom.
Bik
LJUBAV: Mnogi će danas otkriti što znači biti sretan. Ne samo da će voljeti i biti voljeni, nego će sve to širiti i na okolinu. POSAO: Većina će prepoznati ne samo vaše znanje i trud, nego i sposobnost da otvarate nova poglavlja u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne brinite tuđe brige.
Blizanci
LJUBAV: Lucidnost i originalnost bit će vaše današnje osobine kojim ćete obogaćivati ljubavnu svakodnevicu. POSAO: Izdašnost sponzora koji su spremni povisiti svoja ulaganja bit će nešto čemu se možete veseliti, ali to i obvezuje. ZDRAVLJE&SAVJET: Okrenite se malo više sebi.
Rak
LJUBAV: Već vas pomalo umaraju ljubavne zavrzlame, ali što je, tu je. Ni danas neće biti mnogo bolje, ali zato vi možete mirnije prolaziti kroz sve. POSAO: Danas će na vašem radnom mjestu biti gotovo anđeoska atmosfera. Svi će biti spremni pomoći jedni drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Nakon napora, odmorite.
Lav
LJUBAV: Danas se trebate otvoriti prema ljudima iz svoje radne okoline. Tu je netko kome je stalo do vas. POSAO: Vaši šefovi pred vas će postaviti zanimljiv zadatak. Bit će velik, prevelik, ali će vam ići na živce. Ipak, prihvatit ćete to. ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksirajte se.
Djevica
LJUBAV: Veselit ćete se s vama dragim ljudima i nećete dopustiti da vam išta pokvari dobre odnose, raspoloženje i provod. POSAO: Vi bolje od drugih znate da se malim koracima prelazi jednaka udaljenost kao i velikim. Primijenite to. ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksirajte se.
Vaga
LJUBAV: Vama draga osoba otvorit će svoje srce i pokazat će vam svoje emocije. Uzvratit ćete jednakom mjerom. POSAO: Jedna situacija ili dio posla danas će biti definiran, sazreo ili zaključen. Iz toga će poteći novi poticaji. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća prolazna prehlada.
Škorpion
LJUBAV: Vaši skriveni osjećaji danas će se pokazati, ali na vašu sreću. Bit ćete malo zbunjeni, ali bit će vam drago. POSAO: Zaključci do kojih dolazite ostat će poznati samo vama i nikome drugom. To nije tipično za vas, ali ovaj put je tako najbolje. ZDRAVLJE&SAVJET: Nikamo ne trebate žuriti.
Strijelac
LJUBAV: Da bi poboljšali svoju ljubavnu situaciju danas se možete poslužiti svojom intuicijom. Neka vas ona vodi i sve će biti bolje. POSAO: U svim poslovima koji su povezani s odnosima s ljudima danas ćete postići zavidne rezultate. Ostali će lijepo surađivati. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne osvajajte pod svaku cijenu.
Jarac
LJUBAV: Nastavit ćete zavoditi dragu osobu. Za nju ćete biti neodoljivi. Na taj ćete način povećati bliskost u svojoj vezi. POSAO: Doći će do malih preispitivanja oko novčanih ulaganja za koja ćete misliti da nisu stabilna. Osmislit ćete novi plan. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne možete vi odraditi nešto za druge.
Vodenjak
LJUBAV: Ako ste još sami, danas svakako izađite jer ćete imati veliku priliku za novo ugodno poznanstvo koje može postati ljubav. POSAO: Uslijedit će odlična suradnja s osobama koje su duhovite, zabavne, mlade ili kreativne. Isto vrijedi i za takve poslove. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite živciranja.
Ribe
LJUBAV: Neki će privremeno izgubiti kompas i silno se nahvaliti svojim ljubavnim pustolovinama. Pretjerat će. POSAO: Danas ne pokazujte otvoreno svoje nove ideje i zamisli jer vas neće najbolje razumjeti zbog zaokupljenosti drugim stvarima. ZDRAVLJE&SAVJET: Više se krećite.