Saznali smo koliko stoji vjenčanica Martine Hadžić: Potegnula je po nju do Sarajeva

Martina i Ismael vjenčali su se prošle subote, a pažnju je privukla mladenkina neuobičajena vjenčanica koja je mnoge ostavila bez daha

Influencerica Martina Filić prošle je subote postala ponosna gospođa Hadžić, supruga Ismaela Hadžića. Mladi influencerski par široj se javnosti pobliže predstavio u RTL-ovu showu 'Superpar', gdje su govorili i o svom poslu. Simpatični par je nakon zarula na Baliju pripremio veliku svadbu na kojoj je glavna zvijezda bila Martina u prekrasnoj čipkastoj vjenčanici.

Naime, haljina koju je odabrala za svoj veliki dan mnoge je iznenadila jer je bila prilično zatvorena. Pomalo vintage, krasila ju je romantična čipka, sitni gumbi na leđima, visok ovratnik, dugački rukavi, jastučići na ramenima i korzet, a Martini je izvrsno stajala, pogotovo kada je na plesnom podiju pokazala njenu raskoš.

wonaconcept.com

Novopečena supruga je na Instagramu objavila video u kojem se vidi da je donji dio haljine bio toliko bogat da je njome prekrila čitav krevet.

Screenshot/Instagram/Martina Hadžić

Pokazala je i da je imala bijele satenske sandale s velikom mašnom sa stražnje strane, a i gdje je nabavila vjenčanicu. Uzela ju je u jednom sarajevskom butiku, a riječ je o modelu GENESIS iz kolekcije GEMINI modne marke WONÀ concept. Kako smo uspjele doznati, cijena haljine kreće se oko 3000 eura.