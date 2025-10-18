Zagrebačka špica: Anita Martinović fantastična u elegantnoj haljini, jesenski lookovi zavladali centrom

Kao i svake subote donosimo najveću foto galeriju sa zagrebačke špice, a Zagrepčani su se i ove subote odlučili za šetnju centrom gradom. Jesen je donijela puno kožnih komada, smeđih nijansi i zanimljivih lookova, no Anita Martinović je bila posebna. Voditeljica emisije "Ljubav je na selu", uskoro 18. sezona stiže na RTL i platformu Voyo, prošetala je u elegantnoj haljini. Iako se radilo o poslovnim razlozima njezino izdanje u bordo haljini potpuno nas je osvojilo.