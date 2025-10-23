Chic par sa špice: On u nijansama zelene, a ona pokazala zavidnu liniju u trapericama
Centar Zagreba vikendom je prava modna meka, a u moru poznatih lica, zanimljivih stylinga i dotjeranih dama, fotografa Žena.hr-a privukao je mladi par.
Mladić je odjenuo košulju s it kariranim dezenom u zelenoj boji, koju je nosio i na tenisicama, a koje je iskombinirao sa zanimljivim špricanim trapericama. Njegova je odabranica pak zasjala u kombinaciji koja svima dobro stoji.
Mlada dama odjenula je traperice koje laskaju njenoj liniji te bijeli pulover sa smeđim linijama. Smeđa se pojavila i na čizmama s visokom potpeticom koje su joj dodatno izdužile siluetu, te na kaputu.
Zagrepčanka je od detalja odabrala sunčane naočale, decentni nakit i malu torbicu, a njenoj eleganciji dodatno je doprinijela raspuštena kosa.
Pogledajte još genijalnih kombinacija sa subotnje zagrebačke špice u našoj velikoj fotogaleriji.