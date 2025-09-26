Horoskop za petak: Rakovima treba mira, vodenjaci osjećaju nervozu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Moguć je izlazak s većim društvom. Oni koji su još sami neka u tom slučaju ne pričaju previše, nego neka puste druge da to čine. POSAO: Sve što danas budete radili od vas će zahtijevati viši prag tolerancije za druge i veću sposobnost suradnje. ZDRAVLJE&SAVJET: Nervoze i brige.

Bik

LJUBAV: Uz više uvažavanja drugih nije nemoguć sasvim ugodan dan. Izađite ili pripremite romantičnu večeru. POSAO: U mislima ćete pomalo dvojiti oko jedne moguće poslovne suradnje. Niste sigurni je li ona potrebna. ZDRAVLJE&SAVJET: Provjerite krvnu sliku.

Blizanci

LJUBAV: Neki će danas doživjeti posebno nadahnuće za ljubav. Također će biti skloni idealizirati voljenu osobu. POSAO: U kreativnim i umjetničkim poslovima danas ćete biti uspješni. Ostale djelatnosti tražit će više smisla za realnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o svojoj prehrani.

Rak

LJUBAV: Danas ćete vjerojatno osjetiti malu obiteljsku zavrzlamu koja će vam uzeti živaca i vremena. Trebat će stvari postaviti jasnije. POSAO: Ne radite inventuru i ne zbrajajte rezultate prethodnog razdoblja jer nećete imati realnu procjenu. Samo radite dalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Osigurajte si malo mira.

Lav

LJUBAV: Danas bi moglo doći do pretjerivanja u hedonizmu. Istina je da ste presretni, ali i u sreći treba imati mjere. POSAO: Gurmanski užitci i bogata trpeza vjerojatno će vam biti obilježja dana. Opet vrijedi da kontrolirate količine. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte pametno.

Djevica

LJUBAV: Zbog više otvorenosti i suradnje vaši će privatni odnosi danas otići korak naprijed, a vi ćete zato biti sretniji. POSAO: Većina vas dan će provesti u bavljenju sportom ili u prirodi. Bit će tu raznih vama dragih izazova. ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite kakvi jeste. Odlični ste.

Vaga

LJUBAV: Na pameti će vam biti zabavljanje bez ozbiljnijih pretenzija. To je zato što osjećate da sad nećete dobiti ono što želite. POSAO: U poslovnim pregovorima i na sastancima oslonit ćete se na svoju kreativnost i tako naći zajednički jezik s drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Stresovi na koje ste već navikli.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete potpuno okrenuti prema partneru, ali će vam on (ona) stalno donositi izazove koji u vama bude nemir. POSAO: Na radnom mjestu danas bi moglo doći do iskazivanja emocija i talenata koje niste očekivali. Bit će zanimljivo kao na filmu. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni za sve.

Strijelac

LJUBAV: Pred vama je dan pun mogućnosti. Možete izaći i upoznati nove ljude s lakoćom, a možete i ostati sami istražujući svoju podsvijest. POSAO: U osobnim odnosima danas biste se mogli fokusirati na nešto novo. Zajedno ćete istraživati zanimljive teme. ZDRAVLJE&SAVJET: Uzmite svoju omiljenu knjigu.

Jarac

LJUBAV: U popodnevnim satima sve će se između vas i voljene osobe vratiti u normalu i više neće biti napetosti. POSAO: Dok se polako pripremate za sutrašnji radni dan u vama se rađa nova ideja kako naći sponzore. ZDRAVLJE&SAVJET: Male melankolije.

Vodenjak

LJUBAV: Ako pokušate stati na kraj svemu što vas smeta, opet nećete postići mir. Pametnije je povući se i pričekati. POSAO: Osjećate da se nešto priprema i iznutra postajete nervozni. Držite se provjerenih obrazaca. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je opuštanje.

Ribe

LJUBAV: Mnogi će se zateći na kavi u neobaveznom razgovoru, a onda će tek poslije shvatiti da tu ima i nešto više. POSAO: Osim stabilnog uhodanog posla, sve više dolazite do prilika da razvijete nešto novo i kreativno. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokažite svoje talente.