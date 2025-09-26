Vodič za ljubitelje japanske kuhinje: Gdje jesti najbolji sushi u Zagrebu?

Ako tragaš za autentičnim okusima Japana ili te privlače moderne interpretacije, pripremili smo vodič kroz najbolja mjesta za sushi u Zagrebu

Sushi, tradicionalno japansko jelo koje je osvojilo svijet, daleko je više od sirove ribe. Njegova suština leži u savršeno začinjenoj riži koja se spaja s vrhunskim sastojcima – od svježe ribe i morskih plodova do povrća. Posljednjih godina, zagrebačka gastronomska scena doživjela je pravu eksploziju sushi ponude. Od elegantnih restorana koji njeguju visoku kuhinju do opuštenih barova s kreativnim fuzijama, grad nudi ponešto za svakog ljubitelja ove delicije. Ako tragaš za autentičnim okusima Japana ili te privlače moderne interpretacije, pripremili smo vodič kroz najbolja mjesta za sushi u Zagrebu.

Najbolji sushi restorani i barovi u Zagrebu

Ako se pitaš gdje u Zagrebu pronaći najbolji sushi, izdvojili smo najbolje restorane koji oduševljavaju autentičnim okusima i vrhunskom izvedbom. Bilo da voliš losos, tunu, povrtne ili mesne kombinacije, ove provjerene adrese nude ponešto za svaki ukus.

Tekka

Mnogi će se složiti – Tekka je sinonim za najbolji sushi u gradu. Smješten u poslovnoj zoni na Radničkoj cesti, ovaj elegantni restoran već godinama postavlja standarde kvalitete. Osim besprijekornog sushija, gdje se ističe prvoklasna kvaliteta ribe i precizna priprema riže, Tekka nudi i profinjena jela koja spadaju u domenu visoke gastronomije. Iako su poznati po klasicima, ne propusti kušati i druga kreativna jela koja nude.

Takenoko

Kao jedan od prvih japanskih restorana u Zagrebu, Takenoko ima kultni status. Nakon preseljenja u elegantan prostor u centru grada, nastavio je oduševljavati svojom ponudom, koja se sada oslanja na Nikkei kuhinju – fascinantnu fuziju japanskih i peruanskih okusa. Uz klasične sushi i sashimi zalogaje, ovdje možeš isprobati jedinstvena jela poput Nikkei lososa s peruanskim žutim papričicama.

Izakaya

Ako tražiš opušteniju atmosferu, Izakaya na Selskoj cesti donosi šarm tradicionalnog japanskog puba. Koncept se temelji na druženju uz piće i male, ukusne zalogaje, iako porcije ovdje nisu nimalo male. Mjesto je idealno za ležernu večeru s prijateljima, a osim odličnog sushija, poput popularnog Izakaya Dragon Rolla, nude i sjajne gyoze, dim sum te maštovite koktele.

Nomu Sushi Bar

Spoj modernog dizajna i klasične japanske kuhinje pronaći ćeš u Nomu Sushi Baru u Teslinoj ulici. Minimalistički uređen prostor savršena je kulisa za predivno prezentirane tanjure. Nomu je poznat po tome što tradicionalnoj pripremi sushija daje moderan zaokret, a uz bogat izbor kvalitetnih vina, tvoj će obrok dobiti dodatnu notu profinjenosti.

Bota Šare

Ova priča spaja ono najbolje od dva svijeta – Japan i Dalmaciju. Restorani Bota Šare sinonim su za svježu jadransku ribu i školjke iz vlastitog uzgoja u Malostonskom zaljevu. U njihovom zagrebačkom lokalu u Zvonimirovoj japanske tehnike koriste se za pripremu vrhunskih jela. Klapski stihovi i drveni šank donose dašak Dalmacije u srce Zagreba, a uz klasične dalmatinske specijalitete ovdje možeš kušati i sushi fuziju.

Evergreen Sushi Bar

Smješten u vrevi Ilice, Evergreen je popularno mjesto za sushi s kreativnim potpisom. Ovdje se tradicionalne japanske tehnike spajaju s lokalnim hrvatskim sastojcima, što rezultira svježim i inventivnim jelima. Zbog opuštene atmosfere i pristupačnih cijena, postao je omiljena stanica za mnoge Zagrepčane, ali i turiste nakon istraživanja grada.

SoHo Sushi

U Palmotićevoj ulici, SoHo se ističe modernim pristupom sushiju, s naglaskom na kreativne rolice i inovativne kombinacije okusa. Elegantan interijer i vrhunska usluga čine ga odličnim izborom za posebnije prigode. Njihov "Dragon Roll" jedan je od favorita među gostima.

Sakura

Za autentičan doživljaj azijske taverne posjeti restoran Sakura u Frankopanskoj. Poznat je po širokoj ponudi japanskih jela i pristupačnim cijenama, što ga čini popularnim izborom za brzi, ali ukusni ručak ili večeru. CIjene su pristupačne, a gosti hvale okuse i ugodnu atmosferu.

Asuka

Asuka na Opatovini stavlja naglasak na autentičnost. Od detaljne pripreme svake rolice do toplog i pozivajućeg ambijenta, ovaj restoran nudi istinski tradicionalno japansko iskustvo. Idealno je mjesto za ugodan obrok gdje se osjeća briga i preciznost u svakom zalogaju.

Chopstix

Iako je riječ o panazijskom restoranu, Chopstix ima impresivnu sushi ponudu. Vlasnik i chef Vinko Marinković svoje je bogato međunarodno iskustvo pretočio u jelovnik koji spaja okuse Japana, Tajlanda i Kine. Moderni ambijent i inovativna jela privlače goste željne istraživanja azijske kuhinje.

Kad želiš sve i odmah: 'All you can eat' sushi ponuda

Za one dane kada ti je jedna porcija sushija jednostavno premalo, Zagreb ima rješenje. Restoran i sushi bar Jellyfish in Space u Martićevoj ulici postao je poznat po svom "All You Can Eat Sushi" konceptu. Svake srijede i nedjelje, po fiksnoj cijeni od 29 €, možeš neograničeno uživati u raznolikim japanskim specijalitetima. Ovaj panazijski restoran spaja okuse Japana, Tajlanda i Kine u opuštenoj atmosferi inspiriranoj pričom o meduzama u svemiru. S obzirom na veliku popularnost, rezervacija stola je obavezna.

Zagrebačka sushi scena bogata je i raznolika, nudeći ponešto za svačiji ukus i džep. Bilo da tražiš vrhunsko fine dining iskustvo, kreativnu fuziju Mediterana i Japana ili jednostavno želiš uživati u neograničenim količinama svojih omiljenih rolica, grad te neće razočarati.