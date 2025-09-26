Nova kazališna sezona u Zagrebu: Što nas čeka ove jeseni?

Stigla je nova kazališna sezona, a s njom i svježi naslovi koji će obilježiti jesen na zagrebačkim scenama. Od premijera koje donose aktualne teme do dobrih starih, publiku očekuje raznolik i uzbudljiv program

Jesen u Zagrebu tradicionalno donosi novu energiju na gradske pozornice, a sezona 2025. ne samo da ispunjava, već i nadmašuje sva očekivanja. Od monumentalnih adaptacija književnih klasika u nacionalnim kazalištima do oštre satire koja secira suvremeno društvo i intimnih drama koje diraju u najdublje emocije, kazališna ponuda bogatija je no ikad. Bilo da ste ljubitelj opere, mjuzikla, suvremene drame ili stand-up komedije, zagrebačke daske koje život znače nude pregršt razloga za izlazak.

Kazališne predstave Zagreb

HNK Zagreb: Između monumentalnog Krleže i intimnih drama

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu u novu sezonu ulazi s dva velika dramska projekta. S velikim se iščekivanjem najavljuje premijera adaptacije posljednjeg i najopsežnijeg romana Miroslava Krleže, "Zastave". U režiji Ivana Planinića, ovaj povijesni, politički i ljubavni roman prati sazrijevanje Kamila Emeričkog u turbulentnom razdoblju od 1913. do 1922. godine, nudeći epski presjek generacije uhvaćene u vihoru povijesnih promjena.

Kao kontrast ovom monumentalnom djelu, HNK postavlja i intimnu, politički angažiranu dramu nagrađivanog autora Espija Tomičića, "Budi uvijek kao zmaj". Predstava u režiji Olje Lozice prati protagonista koji kroz terapiju istražuje teme identiteta, traume i odrastanja. Uz dramski program, operni ansambl nudi raskošne izvedbe poput Bellinijeve "Norme" i popularnog "Šišmiša", dok baletni repertoar uključuje vječni klasik "Orašar".

ZKM i Gavella: Snažne priče koje preispituju sadašnjost

Zagrebačko kazalište mladih (ZKM) na scenu donosi europski književni fenomen – roman Johana Harstada "Max, Mischa i ofenziva Tet". U režiji Ivice Buljana, ova slojevita priča o kazalištu, migracijama i nostalgiji idealan je materijal za istraživanje scenskog jezika. Uz ovu veliku adaptaciju, na repertoaru su i predstave poput "Mala povijest nejednakosti" te praizvedba drame "Kiselina" Tene Štivičić.

Gradsko dramsko kazalište Gavella jesen posvećuje hrabrim autorskim projektima. Redateljica Anica Tomić i dramaturginja Jelena Kovačić postavljaju predstavu "U ime oca, u ime majke", nastalu prema romanu "Sigurna kuća" Marine Vujčić. Projekt se beskompromisno bavi temom obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja, pozivajući publiku da postane sigurna kuća za žrtve. U studenom se očekuje i kazališna adaptacija kultnog hrvatskog filma "Rondo" Zvonimira Berkovića.

Smijeh, satira i glazba: Od Alana Forda do pariškog cabareta

Uvijek aktualno Satiričko kazalište Kerempuh sezonu je otvorilo pravom poslasticom – praizvedbom predstave "Alan Ford" prema kultnom stripu. Kroz crni humor i satirični prikaz Grupe TNT, redatelj Mario Kovač progovara o apsurdima suvremenog hrvatskog društva, a Superhik, koji krade siromašnima da bi dao bogatima, postaje savršen simbol izopačenih vrijednosti.

Za ljubitelje glazbenog kazališta, Kazalište Komedija i ove jeseni nudi bogat program. Uz reprizne izvedbe velikih mjuzikla, pozornost privlači raznolik cabaret program, od "Esprit de Paris" legendarnog Mire Ungara do predstave "Cabaret Zagrepčanke i statičar". Komedija ostaje nezaobilazno mjesto za sve željne smijeha i vrhunske glazbene izvedbe.

Neovisna scena i komedije u trendu

Živost zagrebačke kazališne scene ogleda se i u bogatom programu neovisnih kazališta i manjih pozornica. Teatar Exit nastavlja s izvođenjem svojih popularnih naslova poput "Sjajne stvari", "Maske" i "Početak", koji godinama pune dvorane.

Trend komedija, koji je jedan od najpopularnijih u gradu, nastavlja se punom snagom. Na pozornici Scenoteke igra hit predstava "Ocat i sin", koja je nedavno proslavila svoju 200. izvedbu, kao i popularna komedija "MUŠKARCI.HR". U Kulturnom centru Travno gostuju stand-up nastupi, potvrđujući da je smijeh i dalje najtraženiji lijek za svakodnevicu.

Ova kazališna jesen u Zagrebu nudi zaista impresivan raspon iskustava – od dubokih promišljanja o povijesti i društvu do opuštajuće zabave. Raznolikost repertoara potvrđuje vitalnost gradske kulturne scene i pruža bezbroj prilika za bijeg u čarobni svijet teatra.