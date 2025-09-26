Jesen u znaku brazilskog glamura i nordijske elegancije

Nakon ljeta ispunjenog suncem i morskim avanturama, jesen donosi priliku za novi početak – i za nas, i za našu beauty rutinu. Vrijeme je da koži vratimo sjaj, kosi svježinu, a sebi dozu luksuza u svakodnevnim trenucima. Douglas parfumerije ovog rujna predstavljaju novitete koji donose brazilski glamur, nordijsku profinjenost i umjetnost mirisnih putovanja iz New Yorka.

Sol de Janeiro Body Badalada – brazilska eksplozija mirisa i njege

Lagani losion obogaćen hijaluronskom kiselinom, vitaminom E i hranjivim uljima pruža 24-satnu hidrataciju i obavija kožu kultnim mirisom Cheirosa 62 – zavodljivim spojem pistacije, jasmina i slane karamele. Tekstura koja se upija u trenu ostavlja kožu svilenkastom i blistavom, dok prepoznatljive note donose osjećaj ljeta tijekom cijele godine. Uz njega stiže i Cheirosa & Cheer set, limitirano izdanje koje širi dobru energiju i savršen je izbor za poklon ili mali osobni luksuz.

Typebea G5 3-u-1 suhi šampon – spas za užurbana jutra

Jesen donosi zahtjevne rasporede, a kosa zaslužuje brzu, ali kvalitetnu njegu. Novi G5 suhi šampon iz Typebea linije trenutačno osvježava frizuru i vraća joj volumen, dok inovativna formula istovremeno potiče rast i zdravlje kose. Praktičan, učinkovit i uvijek spreman – idealan saveznik za užurbana jutra i dane kada želite izgledati svježe bez klasičnog pranja.

NEST New York – umjetnost mirisnih putovanja

Douglas s ponosom predstavlja i NEST New York, brend koji luksuzne mirise pretvara u emotivna iskustva. Od bogatih Perfume Oils koji njeguju kožu i obavijaju je u senzualne note, preko elegantnih Eau de Parfum kreacija poput Madagascar Vanilla i Lychee Rose, do laganih Body Mists i sofisticiranih Home Fragrance svijeća – NEST donosi mirisni potpis koji prostor i rutinu pretvara u luksuzan ritual.

ZarkoPerfume – nordijska elegancija u parfemu

Na drugom kraju mirisnog spektra stoji danski niche brend ZarkoPerfume, poznat po minimalističkoj estetici i umjetničkom pristupu parfemima. Ove jeseni u Douglas parfumerijama dolaze dvije nove kreacije: sofisticirani Carate Urio i poetični Dreamer, mirisi koji odišu profinjenošću i ostavljaju dojam koji se pamti.

Bez obzira privlači li vas brazilska energija, nordijska elegancija ili umjetnost mirisnih putovanja, Douglas noviteti čine jesen savršenim trenutkom za otkrivanje novih beauty rituala. Potražite ih u Douglas parfumerijama i na douglas.hr.