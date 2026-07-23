Horoskop za petak: Djevice trebaju biti oprezne i tiho, strijelci kreću u avanturu

Nakon tjedana komunikacijskih nesporazuma, tehnoloških problema i odgoda, petak donosi kozmičko olakšanje. Merkur, planet komunikacije i intelekta, završava svoj retrogradni hod i kreće direktno, donoseći val jasnoće i oštrine

Ovan

Kreativna energija lava budi vaš entuzijazam. Iskoristite dan za rad na projektima koji vas ispunjavaju ili za druženje s voljenima, jer vaša samouvjerenost privlači pozitivnu pažnju. U ljubavi vas očekuju zanimljiva iskustva kroz koja s partnerom otkrivate nove zajedničke interese. Iako vam vitalnost raste, izbjegavajte ishitrene odluke i kanališite nestrpljivost u produktivne aktivnosti. Posvetite se opuštanju kako biste se obranili od stresa.

Bik

U fokusu su dom i obitelj. Stabilnost koju ste gradili donosi vam mir, a današnji dan idealan je za male promjene u životnom prostoru ili iskrene razgovore s bližnjima koji jačaju vašu emocionalnu sigurnost. Vaš privatni život ispunjen je malim znacima pažnje, a partner vam uzvraća istom mjerom. Na poslu budite spremni na kompromis jer bi strpljenje moglo biti na kušnji. Slušajte svoj unutarnji glas i boravite ondje gdje se osjećate ugodno.

Blizanci

Komunikacija je danas vaša najveća snaga. S Merkurom, vašim vladarom, koji napokon kreće direktno, vaše riječi imaju moć inspirirati. Sastanci, pregovori ili kreativno pisanje dobivaju pozitivan poticaj. Ovo je savršen trenutak za važan razgovor u ljubavi, jer ćete s lakoćom pronaći prave riječi da izrazite ono što osjećate. Vjerujte svojoj intuiciji i samouvjereno podijelite svoju viziju s drugima; otvaraju se vrata za iznimno plodnu suradnju.

Rak

Vaša pažnja usmjerena je na financijsku sigurnost i dugoročno planiranje. Lekcije koje ste naučili tijekom sezone raka sada vam pomažu donijeti praktične odluke o novcu i karijeri. S izlaskom Merkura iz retrogradne faze u vašem znaku osjetit ćete golemo olakšanje i optimizam. Vaša privlačnost je naglašena, stoga ako ste slobodni, izađite i družite se. Ipak, pripazite da vas emotivna iscrpljenost ne svlada; priuštite si više odmora.

Lav

Sunce u vašem znaku pojačava vaše samopouzdanje, optimizam i osobni magnetizam. Vrijeme je da zasjate! Ovo je izvrstan dan za predstavljanje novih ideja, pokretanje osobnih projekata ili preuzimanje vodstva. Energija dana podržava ravnotežu između hrabrosti i poniznosti. Jupiter u vašem znaku donosi sreću, a danas je osjećate kroz stabilnost. Razgovor o budućnosti može ojačati vašu vezu i usmjeriti vaše samopouzdanje u projekte koji su dugoročno isplativi.

Djevica

Današnja energija potiče tihu pripremu, a ne izravnu akciju. Rad "iza kulisa", refleksija i organizacija planova donijet će vam veći uspjeh u tjednima koji dolaze. Na poslu će vaša analitičnost doći do izražaja, omogućujući vam da uočite detalje koje su drugi previdjeli. Ljubavni odnosi traže više spontanosti, a manje analiziranja. Petak je idealan za romantičan izlazak, gdje opušten razgovor može produbiti odnos. Ne budite prestrogi prema sebi.

Vaga

Prijateljstva, umrežavanje i prilike za suradnju nastavljaju se širiti. Razgovor ili profesionalno upoznavanje mogli bi označiti početak vrijednog dugoročnog partnerstva. Vaša mašta je aktivirana, što vam pomaže da kreativno rješavate sve izazove u privatnom životu. Ako tražite ljubav, dotjerajte se i izađite među ljude jer ćete, kako sugerira tjedni horoskop, s lakoćom privući pažnju. Budite uporni u ostvarivanju ciljeva.

Škorpion

Karijera je i dalje u povoljnom razdoblju. Vaša predanost i liderske sposobnosti privlače pozitivno priznanje. Nastavite graditi reputaciju kroz dosljednu izvrsnost i oslonite se na svoje prethodno znanje i rezultate. Mnogi će cijeniti vaš doprinos i tražiti vas za savjet. U ljubavi je moguće turbulentno razdoblje koje zahtijeva otvorenost i iskrenost kako biste definirali budućnost odnosa. Intenzivne emocije su naglašene, stoga zadržite pozitivan stav.

Strijelac

Sezona lava potiče vas na avanturu, učenje i osobni rast. Bilo da se radi o obrazovanju, planiranju putovanja ili istraživanju novih perspektiva, današnja iskustva mogu proširiti vaše horizonte. U ljubavi je vrijeme za donošenje odluka; izbjegavanje više nije opcija. Poslovni planovi bi se mogli neočekivano promijeniti, no vaša sposobnost prilagodbe donijet će vam povjerenje nadređenih. Pronađite vrijeme za mentalno rasterećenje.

Jarac

Financijsko planiranje i emocionalna iskrenost danas idu ruku pod ruku. Pregled zajedničkih odgovornosti, ulaganja ili dugoročnih obveza može ojačati i vaše samopouzdanje i vaše odnose. Pred vama je važno razdoblje u kojem možete riješiti stara financijska pitanja. U ljubavi se osjećate sigurnije u svoje emocije i više niste spremni na kompromise koji vas ne ispunjavaju. Usporite tempo kako biste izbjegli iscrpljenost; obratite pozornost na signale koje vam tijelo šalje.

Vodenjak

Odnosi su i dalje u središtu pozornosti. Iskreni razgovori, uzajamno ohrabrenje i zajednički ciljevi stvaraju snažnija partnerstva, kako osobna tako i profesionalna. Suradnja donosi veći uspjeh od natjecanja. Moguće je da će vam se otvoriti prilika za dodatni angažman koji donosi dobru zaradu uz relativno malo truda. Sada je lakše pregovarati o uvjetima. Važno je da ne potiskujete svoje osjećaje jer je naglašena osjetljivost na stres.

Ribe

Vaša produktivnost i opće blagostanje poboljšavaju se kroz male, namjerne promjene. Fokusiranje na zdrave navike danas stvara dugoročne koristi za vaš osobni i profesionalni život. U ljubavi su moguća iznenađenja - prijateljski odnos mogao bi prerasti u nešto više. Posao za koji ste mislili da je završen ponovno se aktivira i ovaj put donosi bolju priliku. Vaša energija je promjenjiva, stoga izbjegavajte preuzimanje previše obaveza.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!