Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za petak: Ovnove će brinuti rokovi, blizanci budite jasniji

Žena.hr
12. ožujka 2026.
Horoskop za petak: Ovnove će brinuti rokovi, blizanci budite jasniji
Profimedia
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Male nervoze unosit će prolazni nemir u odnose, ali će vas i poticati da se više angažirate oko istih. POSAO: Nedostajat će vam osjećaj slobode. Pritisci da izvršite radne zadaće u rokovima sada osjećate kao breme. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu.

Bik

LJUBAV: Današnji dan potaknut će vas da prema svim osobnim problemima pristupate filozofski i sa stilom. POSAO: Dobivate priliku pokazati svoje umijeće u području kreativnosti, umjetnosti ili dekoriranja stvari. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite leđa.

Blizanci

LJUBAV: Mogli biste tražiti izgovor za neke svoje male nepodopštine. Nemojte lagati, nego radije budite iskreni. POSAO: Vjerojatan je kontakt ili poslovna korespondencija s ljudima povezanim s morem ili vodom. Dobro ćete surađivati. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite jasniji.

Rak

LJUBAV: Vaše lijepo ljubavno razdoblje nastavlja se i danas. Bit ćete zanimljivi kako sebi, tako i svima drugima. POSAO: Danas biste se u financijskim pitanjima mogli pokazati kao pravi čarobnjak koji može doskočiti svakom problemu. ZDRAVLJE&SAVJET: U odličnoj ste formi.

Lav

LJUBAV: Nastojat ćete se opustiti u ugodnom krugu vama bliskih ljudi i tako nadvladati nezadovoljstvo osobnim odnosima. POSAO: Dok čekate odgovore na neka već prije postavljena pitanja, organizirate ljude i kontakte. Ugovori još kasne. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Djevica

LJUBAV: Trudit ćete se biti opušteniji i zauzeti prijateljski stav kako bi prevladali distancu u osobnim odnosima. POSAO: Vaše zasluge nisu sporne, ali očekivat ćete da vas malo više maze. Šefovi će to prepoznati, ali bit će i onih neiskrenih. ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa se ne mora pod svaku cijenu.

Vaga

LJUBAV: Ako pokušate načeti jednu staru temu u odnosu s voljenom osobom, ona će vas malo unestabiliti, ali veza vam je i dalje vrlo dobra. POSAO: Ništa ne možete preskočiti, iako bi to možda poželjeli. Svaku stepenicu treba odraditi od početka do kraja. ZDRAVLJE&SAVJET: Poradite na svojoj spontanosti.

Škorpion

LJUBAV: Neki će biti zaokupljeni obiteljskom problemima koja im zadaje glavobolju, tako da za ljubav neće imati vremena. POSAO: Dobri su vam kontakti, ugodne su vam komunikacije, stabilni ste i čvrsti u svojim poslovnim planovima. ZDRAVLJE&SAVJET: Neraspoloženje bez pravog razloga.

Strijelac

LJUBAV: U inače kvalitetne privatne odnose umiješat će se neka pitanja koja su suvišna. Pokazat će se da su ona gubljenje vremena. POSAO: Ne zaboravite razraditi popis važnijih i manje važnih stvari u poslu, a naročito onda kad razmišljate o promjenama. ZDRAVLJE&SAVJET: Cijenite trud drugih.

Jarac

LJUBAV: Naići ćete male razlike i opet se ujediniti u skladan par. Bit ćete zadovoljni i skloni uživanju u svakom pogledu. POSAO: Vaši nadređeni danas će pokazati smisao za kreativnost, ali će u odlučivanju biti neobjektivni. ZDRAVLJE&SAVJET: Provjeravajte rok namirnica koje konzumirate.

Vodenjak

LJUBAV: Neki će se previše baviti analizama, a manje ljubavnim djelima. U slučaju da vam nešto nedostaje, okrenite se ovom drugom. POSAO: Rado biste dobili odgovore na neke teme, pa postavljate dodatna pitanja. Nešto ćete saznati, ali to još nije sve. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u ljepše sutra.

Ribe

LJUBAV: Ugodni ste za okolinu, cijene vas i vole, zračite samopouzdanjem. Sve su to dobitne kombinacije i za ljubav. POSAO: Osjećate da u vama raste plima ambicija i da možete sve više i sve bolje. Zbog toga znate da će i rezultati biti jednaki. ZDRAVLJE&SAVJET: Nastavite dalje.

