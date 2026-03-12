Generacija koja preuzima Hollywood: Nova lica Oscara 2026.

Ovogodišnje nominacije za Oscara sugeriraju da se u Hollywoodu događa generacijska smjena. Uz velike produkcije koje dominiraju utrkom za nagrade, u prvi plan dolaze i glumci koji predstavljaju novu eru filmskih zvijezda

Dodjela Oscara, 98. po redu, bit će zapamćena kao godina u kojoj su žanrovski filmovi srušili vrata Akademije i na crveni tepih doveli potpuno novu generaciju zvijezda. Dok su rekorderi po broju nominacija, poput vampirske epopeje Grešnici (Sinners) Ryana Cooglera sa šesnaest i gotičkog horora Frankenstein Guillerma del Tora s devet nominacija, preoteli svjetla pozornosti, ti su filmovi istovremeno poslužili kao platforma za glumce koji su godinama čekali svoje priznanje, ali i za svježa lica koja su sezonu nagrada obilježila svojim probojnim ulogama. Ovogodišnji Oscari ne slave samo filmove, već i talente koji dokazuju da je Hollywood postao otvoreniji za raznolike priče i njihove glasnike.

Glazba, gluma i magnetska privlačnost

Jedan od najizraženijih trendova ove godine jest uspjeh umjetnika koji su se iz glazbene industrije vješto prebacili na filmsko platno. Najsvjetliji primjer je Teyana Taylor, koja je svojom ulogom revolucionarke Perfidije Beverly Hills u filmu Paula Thomasa Andersona Jedna bitka za drugom (One Battle After Another) osigurala prvu nominaciju za Oscara za najbolju sporednu glumicu. Nakon što je već osvojila Zlatni globus, Taylor je potvrdila status ozbiljne dramske glumice. “Moja je karijera bila ispunjena bitkama, sumnjama i trenucima duboke nesigurnosti”, izjavila je nakon nominacije, opisujući je kao “prekrasan ‘da’ od svemira”.

Uz nju, kao jedno od najvećih iznenađenja istaknuo se glumac i glazbenik Miles Caton. Iako je za dlaku propustio nominaciju za sporednu mušku ulogu u filmu Grešnici, postao je jedna od središnjih figura ceremonije zahvaljujući izvedbi nominirane pjesme “I Lied to You”. Njegov doprinos blues soundtracku filma, koji je i sam po sebi postao fenomen, pozicionirao ga je kao svestranog umjetnika čije vrijeme tek dolazi.

Od Brazila do Norveške: Globalni talent u prvom planu

Ovogodišnja lista nominiranih pokazuje da Hollywood sve više prepoznaje talente izvan engleskog govornog područja. Brazilac Wagner Moura, publici najpoznatiji po ulozi Pabla Escobara u seriji Narcos, ušao je u povijest kao prvi glumac iz svoje zemlje nominiran za najbolju glavnu mušku ulogu. Njegova izvedba Armanda, sveučilišnog profesora koji se zbog svojih uvjerenja suprotstavlja vojnoj diktaturi u filmu Tajni agent (The Secret Agent), duboko je osobna i snažna, što mu je donijelo i Zlatni globus.

Sličan put imala je i nigerijsko-britanska glumica Wunmi Mosaku. Njezina uloga Annie, hoodoo svećenice i otuđene supruge glavnog lika u filmu Grešnici, donijela joj je prvu nominaciju za Oscara, i to nakon osvojene BAFTA-e. Mosaku, koja se školovala na prestižnoj Kraljevskoj akademiji dramskih umjetnosti, već je ostavila trag u serijama Lovecraft Country i Loki, a ova je nominacija kruna njezine karijere. Uz nju, Norvežanka Renate Reinsve potvrdila je svoj status jedne od vodećih europskih glumica. Nakon globalnog uspjeha filma Najgora osoba na svijetu, prvom nominacijom za Oscara za glavnu ulogu u drami Sentimentalna vrijednost (Sentimental Value) zacementirala je svoje mjesto u samom vrhu svjetske kinematografije.

Potvrda generacije i povratak veterana

Sezona nagrada 2026. nije samo lansirala nove zvijezde, već je i potvrdila tranziciju mladih idola u ozbiljne karakterno glumce. Jacob Elordi, australska zvijezda poznata po tinejdžerskim ulogama, svojom je transformacijom u Frankensteinovo stvorenje zaradio prvu nominaciju za sporednu ulogu. Njegova izvedba, koja se oslanja na patos ispod 42 protetička dodatka, dokaz je glumačke zrelosti.

S druge strane, Michael B. Jordan, iako je godinama jedna od najvećih holivudskih zvijezda, tek je ove godine dobio svoju prvu nominaciju, i to za zahtjevnu dvostruku ulogu blizanaca u filmu Grešnici.

Istovremeno, Akademija se prisjetila i nekih veterana. Amy Madigan postavila je rekord za najduži razmak između dviju glumačkih nominacija, čak 40 godina, zahvaljujući ulozi okultistice u hororu Oružje (Weapons). Njezin povratak, kao i nominacija Stellana Skarsgårda u filmu Sentimentalna vrijednost, pokazuje da za velika priznanja nikada nije kasno.

Ovogodišnja postava “zvijezda u usponu” odražava promjene u samoj filmskoj industriji. Njihov uspjeh u žanrovski raznolikim filmovima, od horora do art-house drame, te uvođenje nove kategorije za najbolji casting signaliziraju da Akademija napokon prepoznaje širinu talenta. Dok čekamo 15. ožujka i ceremoniju koju će drugu godinu zaredom voditi Conan O’Brien, jedno je sigurno: budućnost Hollywooda pripada onima koji se ne boje rušiti granice.