Horoskop za petak: Djevicama će pomoći netko od koga to ne očekuju, rakovi su na ljubavnom testu

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Budite skromni i priznajte partneru da je bio u pravu. Slobodni bi mogli obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti, što može probuditi stare emocije. Zauzetima se vraća strast, ali raste i potreba za više iskrenosti. POSAO: Očekuje vas mirniji dan s postojećim planom, no imat ćete i novih ideja. Posao će zahtijevati brze reakcije, a vi ćete pokazati koliko možete podnijeti pod pritiskom. Moguća je i dodatna zarada. ZDRAVLJE&SAVJET: Energija će vam biti promjenjiva, pa pronađite ravnotežu. Moguće su glavobolje i napetost.

Bik

LJUBAV: U ljubavi ste sretni. Zauzeti bikovi razmišljaju o ozbiljnijim koracima, poput braka ili zajedničkog života. Slobodni bi mogli upoznati partnera sličnih životnih vrijednosti, što obećava stabilnu vezu. POSAO: Lipanj je povoljan za povišice ili pametna ulaganja. Oni koji su marljivo radili sada ubiru plodove svog truda. Potrebna je upornost kako biste ostvarili željene financijske rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravlje je stabilno, no tijelo traži red i rutinu. Obratite pozornost na prehranu i aktivnost.

Blizanci

LJUBAV: Neočekivana poruka ili susret mogli bi uzburkati emocije. Zauzeti će voditi iskrenije razgovore o budućnosti. Slobodne bi mogla privući tajanstvena i teško dostupna osoba, što donosi uzbudljiv izazov. POSAO: Otvaraju se nove mogućnosti za suradnju. Bit će potrebno brzo se prilagoditi nepredviđenim okolnostima. Važan razgovor mogao bi otkriti dugo skrivane informacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalni napor donosi umor. Moguća je napetost u ramenima i vratu.

Rak

LJUBAV: Venera i Jupiter u vašem znaku donose emotivnu jasnoću. Okrenite se ljudima i vrijednostima koje su vam važne. Dobit ćete odgovore koje čekate. Ipak, mogući su i testovi povjerenja u vezi. POSAO: Suradnja s lavom i jarcem može biti uspješna. Intuicija vam donosi prednost u pregovorima i strateškom planiranju. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivi ste na emocionalni stres. Tijelo će tražiti više odmora i mirniji ritam.

Lav

LJUBAV: Očekuje vas dinamika koja vas neće ostaviti ravnodušnima. Ako ste u vezi, partner bi mogao biti osjetljiviji. Slobodni Lavovi su pojačano privlačni, ali dobivaju nejasne signale od jedne osobe. POSAO: Suradnja s jarcem može biti plodonosna. Na poslu se otvara tema autoriteta i netko bi mogao testirati vašu spremnost da stojite iza svojih odluka. ZDRAVLJE&SAVJET: Pronađite sredinu između dominacije i povlačenja. Usporite i ne preuzimajte tuđe brige.

Djevica

LJUBAV: Manje ćete tolerirati površne odnose. Iskrena komunikacija postaje vam važnija od velikih obećanja. Slobodne djevice privlačit će stabilne osobe. Moguće je novo poznanstvo. POSAO: Zanimljiv razgovor mogao bi se pretvoriti u konkretnu poslovnu priliku. Prema astrološkim prognozama, pomoć stiže od osobe od koje to najmanje očekujete.ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravlje se poboljšava. Obratite pažnju na probavu i razinu stresa.

Vaga

LJUBAV: Odnosi traže više iskrenosti i manje uljepšavanja stvarnosti. Partner će očekivati konkretne odgovore i jasnije planove. Slobodne vage privlačit će osobe snažnog karaktera. POSAO: Moguć je pomalo dosadan dan. Više ćete razmišljati o dugoročnoj sigurnosti. Poslovna atmosfera bit će promjenjiva, a kolega bi vas mogao neugodno iznenaditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Tijelo vam šalje signale da usporite. Ne preuzimajte tuđe brige na sebe.

Škorpion

LJUBAV: U ljubavi ste sretni. Venera i Jupiter u raku stvaraju atmosferu emotivne jasnoće i topline. Dan je idealan za produbljivanje odnosa s partnerom. POSAO: Osjećate se zatrpano obavezama i teško usklađujete posao i privatni život. Nadređeni bi mogao umanjiti vaše rezultate; ostanite smireni i fokusirani. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na stres i pronađite vremena za opuštanje. Nemojte se iscrpljivati.

Strijelac

LJUBAV: Moguća je disharmonija u vezi. Naglašena je potreba za slobodom. Jedan razgovor mogao bi otvoriti novu perspektivu. Slobodni bi mogli upoznati osobu iz drugačijeg okruženja. POSAO: Očekuje vas dinamičan poslovni ritam. Mogli biste dobiti priliku za projekt koji se može pokazati iznimno isplativim. Moguć je neočekivani poziv ili ponuda. ZDRAVLJE&SAVJET: Razina energije bit će promjenjiva. Boravak na otvorenom će vam goditi.

Jarac

LJUBAV: U odnosima ste suzdržaniji. Ako ste u vezi, pronađite vrijeme za zajedničke trenutke. Slobodni neće ulaziti u nove priče, ali bi se mogla izdvojiti jedna osoba iz okruženja. POSAO: Suradnja s lavom može biti uspješna. Fokus je na stabilnosti i rezultatima. Nećete imati strpljenja za nejasne dogovore. ZDRAVLJE&SAVJET: Najviše će vam smetati nakupljeni umor. Tijelo će tražiti više sna.

Vodenjak

LJUBAV: Neočekivani obrati mogli bi obilježiti vaš ljubavni život. Zauzeti će osjetiti potrebu za više osobnog prostora. Slobodni bi mogli privući nepredvidivu osobu. POSAO: Naglašena je kreativnost. Jedna ideja mogla bi izazvati veliko zanimanje. Financijska situacija se popravlja, nazire se priljev novca. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je mentalna napetost. Organizam traži više sna. Kratki trenuci tišine djelovat će umirujuće.

Ribe

LJUBAV: Dan je za velike emocionalne odluke. Utjecaji Venere i Jupitera donose jasnoću. Za neke to može značiti kraj veze koja ne funkcionira, kako bi se otvorio put za nešto autentičnije. POSAO: Preuzimate inicijativu. Morat ćete uložiti dodatan napor kako biste ostali realni u procjenama i izbjegli obeshrabrenje. ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte svoju intuiciju. Odvojite vrijeme za sebe i svoje emocionalno zdravlje.