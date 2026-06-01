Veliki ljubavni horoskop za lipanj: Jedan znak očekuje ljubav života

Lipanj je, sve u svemu, mjesec hrabrih srca. Energija lava poziva nas da budemo ponosni na ono što jesmo i da ljubav izražavamo otvoreno i bez straha. Iako će retrogradni Merkur donijeti kratkotrajne zastoje, dugoročni utjecaj planeta obećava rast, optimizam i priliku za pronalazak ili jačanje veza koje istinski ispunjavaju

Lipanj 2026. donosi snažnu promjenu kozmičke energije. Nakon mentalno aktivnog proljeća, ulazimo u emotivniji i osobniji ritam. Dok će retrogradni Merkur krajem mjeseca testirati naše strpljenje, ulazak velikodušnog Jupitera u lava 30. lipnja označava početak sretnog razdoblja za ljubav, donoseći hrabrost, kreativnost i prilike da zasjamo.

Ovan

Ovog lipnja nećete moći prešutjeti ono što vam je na srcu. Mars u zoni novca donosi poboljšanje financija, idealno za romantične geste koje Venera u lavu od 13. lipnja snažno potiče. Mlad Mjesec 14. lipnja savršen je za bijeg udvoje, a ulazak Jupitera u lava 30. lipnja otvara vrata godini kreativnosti i strasti.

Bik

Stabilnost koju priželjkujete napokon dolazi do izražaja. Vaša vladarica Venera 13. lipnja ulazi u kućnu sferu, što je idealno za uljepšavanje doma. Mlad Mjesec 14. lipnja mogao bi donijeti uzbudljivu financijsku priliku, no budite oprezni s troškovima oko 17. lipnja. Jupiterov ulazak u lava donosi sreću u obiteljskom životu.

Blizanci

Sunce u vašem znaku znači da je ovo vaše vrijeme da zablistate. Privlačite pažnju i puni ste samopouzdanja. Iskoristite mlad Mjesec 14. lipnja da se počastite. Mars ulazi u vaš znak 28. lipnja, dajući vam poticaj energije, no dan kasnije retrogradni Merkur donosi zastoje. Jupiter 30. lipnja kreće u lava, najavljujući godinu punu putovanja.

Rak

Lipanj započinje introspektivno, no vaša sezona službeno počinje ulaskom Sunca u vaš znak 21. lipnja, donoseći val samopouzdanja. Venera od 13. lipnja ulazi u vaše polje financija i donosi nagrade. Pun Mjesec 29. lipnja omogućuje vam da zatvorite vrata prošlosti. Jupiterov ulazak u lava označava početak godine posvećene rastu bogatstva.

Lav

Mjesec donosi mješavinu druženja i vremena za sebe. Ulazak Venere u vaš znak 13. lipnja diže vašu privlačnost na višu razinu. Ipak, najveća vijest je ulazak Jupitera u vaš znak 30. lipnja, gdje ostaje cijelu godinu! Ovo je početak vašeg najsretnijeg razdoblja u više od desetljeća, donoseći optimizam, prilike i veliku ljubav.

Djevica

U ljubavi ćete manje tolerirati površnost i tražit ćete iskrenost. Privlačit će vas stabilne i smirene osobe. Mjesec je izvrstan za karijeru, s mogućim promaknućem oko 14. lipnja, no prijateljstva bi mogla biti na kušnji. Pun Mjesec 29. lipnja savršen je za romantični izlazak. Jupiter krajem mjeseca ulazi u vaše polje duhovnosti.

Vaga

Lipanj je odličan za putovanja, no isplanirajte ih prije 29. lipnja kako biste izbjegli stres. Vaša karijera je u usponu, a društveni život cvjeta ulaskom Venere u lava 13. lipnja. Najbolje vijesti stižu 30. lipnja kada Jupiter ulazi u vaše polje prijateljstva, donoseći godinu ispunjenu zabavom, novim poznanstvima i ostvarenjem želja.

Škorpion

Vaša intuicija je izoštrena i u ljubavi vas očekuju snažne emocije. Ako nešto u odnosima nije u redu, teško ćete to ignorirati. Venera 13. lipnja ulazi u vaše polje karijere i donosi priznanja. Prava nagrada stiže 30. lipnja s ulaskom Jupitera u lava, što označava početak godine velikog profesionalnog uspona i prilika o kojima niste sanjali.

Strijelac

Odnosi su u prvom planu. Lipanj donosi dinamiku i prilike za zbližavanje. Venera u lavu od 13. lipnja idealna je za romantično putovanje udvoje. Ako ste slobodni, mlad Mjesec 14. lipnja savršen je dan za nova poznanstva. Vaš vladar Jupiter 30. lipnja ulazi u lava i vaše polje putovanja na cijelu godinu. Spremite se za avanturu!

Jarac

Na poslu ste zaposleniji nego ikad, a moguća je i nova pozicija oko 14. lipnja. Nakon 21. lipnja, odnosi će zahtijevati više pažnje, stoga pazite da ne zapostavite partnera. Pun Mjesec 29. lipnja daje vam snagu da se izborite za svoje potrebe. Jupiterov ulazak u lava 30. lipnja donosi vam godinu dana financijskog napretka.

Vodenjak

Ljetna ljubav je na pomolu! Sunce u prva tri tjedna lipnja prolazi vašim poljem romantike, a Venera od 13. lipnja dodatno zaslađuje odnose. Ako ste slobodni, mlad Mjesec 14. lipnja mogao bi vam donijeti novog obožavatelja. Kraj mjeseca donosi vrhunac: Jupiter 30. lipnja ulazi u vaše polje partnerstva, započinjući godinu sreće u ljubavi.

Ribe

Vaš dom u lipnju postaje središte zbivanja, što znači više druženja. Mlad Mjesec 14. lipnja idealan je za ljetnu zabavu ili kupnju nekretnine. Romantični izgledi postaju svjetliji kada Sunce 21. lipnja uđe u raka. Jupiterov ulazak u lava 30. lipnja poboljšat će vaše poslovne prilike i potaknuti vas na usvajanje zdravijih navika.