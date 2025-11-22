Horoskop za nedjelju: Bikovi trebaju izbjeći živciranja, ribe će biti osjetljive

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Ne morate cijeli dan provesti na Facebooku kako bi napunili praznu dušu virtualnim iluzijama. Smirite se u tišini i malo razmislite. POSAO: Dobro ćete izbalansirati neke financijske mogućnosti i naći načina da se posao nastavi dalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na grlo.

Bik

LJUBAV: Danas ćete se najbolje osjećati ako pođete na izlet ili se budete kretali više nego inače. Tu će biti novih lica koja će vas oraspoložiti. POSAO: Odgovori na pitanja koja ste postavljali pojavit će se toliko jasno i intenzivno da ćete biti zbunjeni. Sve će biti očito. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite živciranja.

Blizanci

LJUBAV: Velikim idealima, značajnim mislima ili filozofskim stavom danas ćete pobijediti ljubavnu distancu u odnosima. POSAO: Vi bolje od drugih znate da se malim koracima prelazi jednaka udaljenost kao i velikim. Primijenite to. ZDRAVLJE&SAVJET: Konac djelo krasi.

Rak

LJUBAV: Bogatstvo erotike i senzualnost danas će biti glavna obilježja vašeg privatnog života. Uživajte u tome. POSAO: Izdašnost sponzora koji su spremni povisiti svoja ulaganja bit će nešto čemu se možete veseliti, ali to i obvezuje. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne možete vi odraditi nešto za druge.

Lav

LJUBAV: Danas se trebate otvoriti prema svim ljudima koje sretnete. Ljubav je moguće sresti ama baš svugdje. POSAO: Radit ćete bez mnogo napora i nećete se mučiti suvišnim pitanjima. Imate dobru perspektivu i ispravan stav. ZDRAVLJE&SAVJET: Male nervoze. Zanemarite ih.

Djevica

LJUBAV: Izgledna je večera ili druženje s vašim prijateljima i voljenom osobom. Bit će to prava oaza vama dragih ljudi. POSAO: Vaši rezultati isplivat će na vidjelo, a vaš će ponos porasti. Nastavit ćete graditi započeto i tome se veseliti. ZDRAVLJE&SAVJET: Vi sad živite uredno.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vaga

LJUBAV: Vama bliski ljudi zabavljat će vas, a i obratno. Više nećete mariti za probleme, nego ćete se truditi veseliti, pa što bilo, da bilo. POSAO: Djelovat ćete na dvije fronte: jedna je obrambena gdje se branite od onih koji vas ne vole, a druga surađivačka gdje radite s ostalima. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite ranije na spavanje.

Škorpion

LJUBAV: Imat ćete potrebu nekamo se skloniti, a najradije u svoj dom. Tu će vam danas biti najbolje, a doživjet ćete ga kao utočište od svega. POSAO: Mislima ćete biti daleko, daleko od današnjih radnih zadataka. Mnogi će posao odraditi poput zombija. ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite da vam se ne potkradu greške.

Strijelac

LJUBAV: Veselit ćete se s vama dragim ljudima i nećete dopustiti da vam išta pokvari dobre odnose, raspoloženje i provod. POSAO: Neke stvari ići će vam lakše nego što ste mislili, ali to ne znači da se ne treba truditi oko onog što je zapinjalo. ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksirajte se.

Jarac

LJUBAV: Neki će privremeno izgubiti kompas i silno se nahvaliti svojim ljubavnim pustolovinama. Pretjerat će. POSAO: Vaši šefovi pred vas će postaviti zanimljiv zadatak. Bit će velik, prevelik, ali će vam ići na živce. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite zahvalni za ono što imate.

Vodenjak

LJUBAV: Vjerojatno se pitate kako se uvući pod kožu osobi do koje vam je stalo kad vas ona stalno odbija. Pokušajte ponovno. POSAO: Doći će do malih preispitivanja oko novčanih ulaganja za koja ćete misliti da nisu stabilna. Osmislit ćete novi plan. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne brinite tuđe brige.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ribe

LJUBAV: Zaključit ćete da je vrijeme da drugima pokažete kako se volite ili da objavite svoju vezu. Neki će to samo poželjeti. POSAO: Uslijedit će dan iznimno dobrih financijskih prilika gdje treba povući pametan potez kako bi se osigurao posao krupnije zarade. ZDRAVLJE&SAVJET: Povećana osjetljivost u području vrata.