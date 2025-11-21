Zagrepčanke su poludjele za bundama: Izdvojili smo najljepše modele sa špice
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf
1 / 13
Galerije
MEKANE I TOPLE

Zagrepčanke su poludjele za bundama: Izdvojili smo najljepše modele sa špice

Žena.hr
21. studenoga 2025.

I ove sezone, bunde su postale jedan od nezaobilaznih modnih komada. Elegantne, mekane i tople, ponovno su osvojile ulice i postale must-have komad za jesen i zimu. Zagrepčanke ih nose u svim prilikama - od gradskih šetnji do noćnih izlazaka. Ove sezone dominiraju klasične, neutralne nijanse poput sive, crne i boje pijeska. U galeriji smo izdvojili najpopularnije modele sa špice.

Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx