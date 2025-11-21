EKSTRAVAGANTNO
MEKANE I TOPLE
Zagrepčanke su poludjele za bundama: Izdvojili smo najljepše modele sa špice
21. studenoga 2025.
I ove sezone, bunde su postale jedan od nezaobilaznih modnih komada. Elegantne, mekane i tople, ponovno su osvojile ulice i postale must-have komad za jesen i zimu. Zagrepčanke ih nose u svim prilikama - od gradskih šetnji do noćnih izlazaka. Ove sezone dominiraju klasične, neutralne nijanse poput sive, crne i boje pijeska. U galeriji smo izdvojili najpopularnije modele sa špice.