Dvostruka doza šika: Blizanke po stilu osvježile zagrebačku špicu
Zagrebačka špica ove je subote dobila svoj vlastiti mini editorijal – dva gotovo sinkronizirana outfita koji su izgledali kao s modnih stranica. Dvije mlade žene, mnogi bi rekli blizanke po stavu i estetskoj viziji, prošetale su središtem grada u savršeno usklađenim preppy outfitima, demonstrirajući kako se klasična školovana elegancija može pretvoriti u suvremeni statement.
Iako na prvi pogled djeluju poput zrcalnih odraza, svaka od njih interpretira trend inspiriran uniformama američkih privatnih škola na svoj način.
Lijeva dama odabrala je strogu, ali zavodljivu verziju preppy stila. Plava oxford košulja i prugasta kravata prizivaju atmosferu elitnih koledža, no kratka kožna mini suknja i visoke kožne čizme daju looku suvremeni, gotovo filmski odmak. Dugi tamnosmeđi kaput samo naglašava taj kontrast – poput modne superjunakinje koja je kaput prebacila preko ramena, a zatim nastavila šetnju gradom s malom bordo torbicom u ruci kao jedinom dozom boje.
Desna dama bira mekaniji, topliji pristup istom stilu. Čista bijela košulja i tamnosmeđa kravata odišu elegancijom, dok svijetle kratke hlače stvaraju nenadani i svježi twist. Njezine čizme od mekše, svjetlije kože prizivaju jesenski šik, a veliki smeđi kaput dodaje dozu bezvremenskog luksuza. Torba u toploj nijansi kave, praktična i moderna, savršeno zaokružuje cijeli styling.
Ove dvije mlade dame zajedno izgledaju kao da dolaze iz iste modne priče – možda sestre, možda blizanke po stilu, ali sigurno žene koje znaju kako ovladati ulicom kao pistom. Tako je Zagreb ove subote dobio dvostruku dozu preppy glamura, a špica svoj savršeni dvostruki modni trenutak.