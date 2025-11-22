Dvostruka doza šika: Blizanke po stilu osvježile zagrebačku špicu

Zagreb je prošle subote dobio dvostruku dozu stila – blizanke po modnom izrazu prošetale su špicom i pokazale kako klasična elegancija elitnog koledža može izgledati potpuno suvremeno

Zagrebačka špica ove je subote dobila svoj vlastiti mini editorijal – dva gotovo sinkronizirana outfita koji su izgledali kao s modnih stranica. Dvije mlade žene, mnogi bi rekli blizanke po stavu i estetskoj viziji, prošetale su središtem grada u savršeno usklađenim preppy outfitima, demonstrirajući kako se klasična školovana elegancija može pretvoriti u suvremeni statement.

Iako na prvi pogled djeluju poput zrcalnih odraza, svaka od njih interpretira trend inspiriran uniformama američkih privatnih škola na svoj način.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Lijeva dama odabrala je strogu, ali zavodljivu verziju preppy stila. Plava oxford košulja i prugasta kravata prizivaju atmosferu elitnih koledža, no kratka kožna mini suknja i visoke kožne čizme daju looku suvremeni, gotovo filmski odmak. Dugi tamnosmeđi kaput samo naglašava taj kontrast – poput modne superjunakinje koja je kaput prebacila preko ramena, a zatim nastavila šetnju gradom s malom bordo torbicom u ruci kao jedinom dozom boje.

Desna dama bira mekaniji, topliji pristup istom stilu. Čista bijela košulja i tamnosmeđa kravata odišu elegancijom, dok svijetle kratke hlače stvaraju nenadani i svježi twist. Njezine čizme od mekše, svjetlije kože prizivaju jesenski šik, a veliki smeđi kaput dodaje dozu bezvremenskog luksuza. Torba u toploj nijansi kave, praktična i moderna, savršeno zaokružuje cijeli styling.

Ove dvije mlade dame zajedno izgledaju kao da dolaze iz iste modne priče – možda sestre, možda blizanke po stilu, ali sigurno žene koje znaju kako ovladati ulicom kao pistom. Tako je Zagreb ove subote dobio dvostruku dozu preppy glamura, a špica svoj savršeni dvostruki modni trenutak.