Horoskop za nedjelju: Blizanci su puni energije, lavovi trebaju odmoriti

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Strasti su naglašene. Osjećat ćete potrebu za dubljim razgovorima s partnerom. Slobodni ovnovi mogli bi preko prijatelja upoznati osobu koja će ih potpuno očarati. Ne morate se u potpunosti prilagođavati partneru, pronađite kompromisno rješenje za zajedničke aktivnosti. POSAO: Dan je idealan za analizu. Osvrnite se na prijašnji rad kako biste uočili pogreške i saželi dojmove. Moguća je isplativa suradnja s drugom tvrtkom, ali budite diskretni s planovima kako biste osigurali maksimalan profit. ZDRAVLJE&SAVJET: Osigurajte si dovoljno kvalitetnog sna i izbjegavajte teške večernje obroke kako biste se regenerirali.

Bik

LJUBAV: Uživajte u miru obiteljskog okruženja i toplim trenucima s partnerom. Slobodne muči nostalgija, a moguća je i neočekivana poruka od bivše ljubavi. Zvijezde savjetuju da se ipak okrenete budućnosti, a prošlost ostavite iza sebe. POSAO: Svoje ideje i mišljenja danas zadržite za sebe, bez obzira na samopouzdanje. Očekuje vas moguće putovanje, no nemojte imati prevelika očekivanja. Oslonite se na provjerene suradnike iz prošlosti i vlastitu sposobnost uvođenja reformi. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na probavu i birajte laganiju, sezonsku hranu. Izbjegavajte teške teme u razgovorima.

Blizanci

LJUBAV: Vaša komunikativnost i šarm privlačit će pažnju gdje god se pojavite. Slobodnim pripadnicima znaka neobavezan flert može se pretvoriti u nešto ozbiljnije. Zauzeti, posvetite više pažnje partnerovim emocionalnim potrebama i željama. POSAO: Puni ste energije i uspješno ćete dovršiti važan zadatak. Ako vam se ponudi dodatan posao ili prilika za ulaganje, nemojte je olako odbiti. Fokusirajte se na osobne financije i jačanje vlastite vrijednosti na tržištu. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte obiteljske rasprave koje mogu eskalirati u nepotrebne i ozbiljne svađe.

Rak

LJUBAV: Ulazak Sunca u vaš znak donosi vam golemu privlačnost i iznimno snažne emocije. Partner će vas obasipati pažnjom, a slobodni zrače posebnim sjajem pa su mogući novi susreti. Prepustite se osjećajima i ne bojte se pokazati svoju ranjivu stranu. POSAO: Dan je idealan za dokazivanje i preuzimanje novih odgovornosti. Neki bi se mogli odvažiti na pokretanje vlastitog posla. Nadređeni će prepoznati vaš trud, a vi se usmjerite na pomaganje drugima jer će vam se to vratiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete se preporođeno i snažno. Provedite vrijeme kraj vode.

Lav

LJUBAV: Smanjite svoja visoka očekivanja i dajte partneru više slobode i prostora. Slobodni bi mogli ući u tajnu romansu s osobom s posla, no dobro promislite o svim mogućim posljedicama prije nego što se upustite u takvu avanturu. POSAO: Imate punu pažnju okoline pa iskoristite priliku da steknete prednost. Ipak, djelujte taktički i ne hvalite se planovima prerano. Samo vas vaša vlastita nesigurnost danas može usporiti ili vam pokvariti planove. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se premoreno i iscrpljeno. Izbjegavajte stresne situacije i teške fizičke napore.

Djevica

LJUBAV: S lakoćom ćete rješavati nesuglasice s voljenom osobom. Slobodne djevice mogle bi preko kruga bliskih prijatelja upoznati vrlo zanimljivu i stabilnu osobu. Nemojte previše analizirati svaki potez kako ne biste uništili spontanost. POSAO: Nemojte biti lijeni i prebacivati svoje obaveze drugima. Da bi se stvari odvile po planu, morat ćete sve obaviti samostalno. Moguća je odlična poslovna kombinacija s Vodenjakom koja donosi dugoročnu korist. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetit ćete snažnu potrebu da se povučete iz buke i posvetite sebi i svojim mislima.

Vaga

LJUBAV: Harmonija ulazi u vaš ljubavni život i donosi dugo očekivani mir. Partner će vam pokazati zahvalnost. Slobodne Vage su u centru pažnje, a netko iz poslovnog okruženja skuplja hrabrost da vam priđe. Budite otvoreni za poziv na kavu. POSAO: Suočavate se s određenim problemima. Razmislite o prošlosti kako biste se ispravno postavili. Smislite rezervni plan jer bi netko mogao pokušati narušiti vaš ugled ili vas prikazati u lošem svjetlu. Obranite svoj integritet. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša psihička ravnoteža je osjetljiva na tuđa raspoloženja. Distancirajte se od konflikata.

Škorpion

LJUBAV: Strasti su naglašene, što donosi ili zanos ili ljubomorne scene. Kontrolirajte potrebu za dominacijom. Slobodne će privući tajanstvena osoba, no takva romansa bi mogla biti vrlo intenzivna, ali i kratkog vijeka ako ne postavite jasne granice. POSAO: U nedoumici ste jer vam nedostaju ključne činjenice. Netko vas pokušava navesti na krivi put iz pogrešnih razloga. Slijedite svoje srce i intuiciju te radite ono što smatrate ispravnim. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne riskirajte danas, sreća nije na vašoj strani u nekim područjima. Ostanite pribrani.

Strijelac

LJUBAV: Vaš pustolovni duh privlači srodne duše. Ako ste u vezi, pravo je vrijeme da isplanirate zajedničko putovanje. Slobodni bi mogli doživjeti filmsku romansu s osobom koja dolazi iz drugog grada ili države. POSAO: Danas ste dominantni. Pripazite s kim surađujete i izbjegavajte ljude koji vas iskorištavaju ili troše vaše vrijeme. Ne preuzimajte odgovornost za ono što ne možete ili ne želite ispuniti. ZDRAVLJE&SAVJET: Samopouzdanje je u porastu, ali nemojte zbog toga zanemarivati signale umora koje vam tijelo šalje.

Jarac

LJUBAV: Osjetit ćete potrebu za razgovorom o zajedničkoj budućnosti. Partner vas podržava, ali traži više nježnosti i emotivne prisutnosti. Slobodni pripadnici znaka mogli bi obnoviti kontakt s osobom koja im je nekada puno značila. POSAO: Moguć je odlazak na poslovno putovanje koje će se pokazati vrlo uspješnim. Budite oprezni s prtljagom i važnim dokumentima. Financijska situacija se polako poboljšava, što vam donosi olakšanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Umor ćete osjećati kroz manjak koncentracije. Večernji sati donose više mira i stabilnosti.

Vodenjak

LJUBAV: Vaša neovisnost i originalnost bit će iznimno privlačne. Slobodni vodenjaci mogli bi kroz neku neobaveznu ljetnu zabavu ući u vrlo neobičnu ljubavnu priču. Ako ste u vezi, unesite malo više zabave i nepredvidivosti u svakodnevicu. POSAO: Oni koji su nedavno pokrenuli novi poslovni projekt, danas mogu očekivati prve rezultate. Moguća su i nova ulaganja. Izbjegavajte diskusije s nepouzdanim osobama kako biste sačuvali stabilnost i izbjegli sukobe. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte donositi nikakve nagle odluke u poslijepodnevnim satima. Balans je ključan.

Ribe

LJUBAV: Kraj tjedna donosi priliku da kroz male geste pokažete koliko vam je stalo. Slobodne ribe mogu razviti osjećaje prema nekome koga viđaju svakodnevno. U postojećim odnosima rastu bliskost i međusobno razumijevanje. POSAO: Vaša upornost danas dolazi do punog izražaja. Kreativni procesi bit će naglašeni, ali zahtijevat će jasniju strukturu. Informacije koje dobivate neće uvijek biti izravne pa će biti potrebno povjerenje u vlastiti unutarnji osjećaj. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša osjetljivost na okolinu bit će izražena. Oporavak pronalazite u miru i povlačenju.