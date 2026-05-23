Horoskop za nedjelju: Bikovi trebaju slušati intuiciju, Škorpione čeka susret koji mijenja sve

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Vaša strastvenost danas dolazi do izražaja, no bit će potreban dodir takta u komunikaciji s partnerom. Slobodne bi mogao privući neočekivan razgovor koji spaja posao i privatni život. POSAO: Mentalna energija je na vrhuncu, pa lako uočavate prilike. Ipak, izbjegavajte žurbu pri donošenju važnih odluka. Dobro razmislite o dugoročnim posljedicama svojih poteza. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste snage, ali je važno usmjeriti je konstruktivno. Pripazite na nervozu i budite oprezni u prometu.

Bik

LJUBAV: Mars u vašem znaku jača vašu odlučnost i potrebu za stabilnošću. Nejasnoće u ljubavi se razrješavaju i dobivate potrebnu jasnoću. Slobodni zrače samopouzdanjem i privlače pouzdane osobe. POSAO: Vaša upornost i praktičan pristup sada donose konkretne rezultate. Osjećate se motivirano za poboljšanje financija. Ovo je dan za dugoročno planiranje i postavljanje čvrstih temelja. ZDRAVLJE&SAVJET: Fizički se osjećate snažno. Vrijeme provedeno u prirodi pomoći će vam da ostanete uravnoteženi. Vjerujte svom unutarnjem glasu.

Blizanci

LJUBAV: Sunce u vašem znaku čini vas iznimno šarmantnima. Iskoristite ovu energiju za važne razgovore koji mogu unaprijediti vaš odnos. Slobodni lako privlače nove ljude, no potražite dublju povezanost. POSAO: Vaša kreativnost i komunikacijske vještine su na vrhuncu. Svježe ideje mogle bi vam otvoriti nova vrata. Ipak, s velikom energijom dolazi i odgovornost; koristite je mudro i fokusirano. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalno ste vrlo aktivni, što može dovesti do iscrpljenosti. Pronađite vremena za odmor. Vježbe disanja mogu vam pomoći.

Rak

LJUBAV: S Venerom u vašem znaku, vaš emocionalni magnetizam je pojačan. Emocionalna jasnoća pomaže vam da realnije sagledate situacije. Dan je savršen za jačanje povjerenja i intimnosti u vezi. POSAO: Danas se fokusirajte na zadatke koji zahtijevaju intuiciju. Možda nećete biti u prvom planu, ali vaša sposobnost da osjetite atmosferu u timu bit će ključna za kolektivni uspjeh. ZDRAVLJE&SAVJET: Emocionalna stabilnost vam je prioritet. Okružite se ljudima kojima vjerujete. Birajte mir i brinite o sebi.

Lav

LJUBAV: Vaša karizma je snažna, ali danas tražite i dublju, stabilniju povezanost. Partner bi vas mogao ugodno iznenaditi. Slobodni bi trebali tražiti odnose koji nude više od prolaznog uzbuđenja. POSAO: Dugoročni ciljevi u karijeri zahtijevaju strpljenje. Sada je vrijeme za promišljene i strateške poteze, a ne za nagle akcije. Umrežavanje vam otvara važne nove perspektive. ZDRAVLJE&SAVJET: Energija vam je visoka, ali je važno i kvalitetno se odmoriti. Ostanite usredotočeni na ono što je dugoročno važno.

Djevica

LJUBAV: U postojećim vezama, ovo je idealan dan za planiranje zajedničke budućnosti na realnim osnovama. Slobodne bi mogla privući osoba koja je energična i slobodnog duha, što unosi svježinu. POSAO: Vaša analitičnost i oko za detalje danas su vaša najveća prednost. Osjećat ćete motivaciju da pojednostavite obveze ili reorganizirate neučinkovite radne rutine. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšajte ono što je zaista važno. To se odnosi i na vaše zdravlje. Pronađite ravnotežu između posla i opuštanja.

Vaga

LJUBAV: Odnosi i komunikacija su u prvom planu. Iskreni razgovori mogu ojačati povjerenje ili razriješiti emocionalnu zbunjenost. Spremnost na oprost može iscijeliti stare rane. POSAO: Vaša sposobnost diplomacije bit će ključna u rješavanju potencijalnih nesuglasica. Prilagodljivi ste i brzo reagirate, što vam donosi prednost u dinamičnom okruženju. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalna ravnoteža ključna je za vaše blagostanje. Ne zanemarujte svoje potrebe kako biste ugodili drugima.

Škorpion

LJUBAV: Pluton potiče vašu emocionalnu transformaciju. Možda ćete prepoznati obrasce koji zahtijevaju postavljanje zdravijih granica. Mogući su intenzivni, karmički susreti. POSAO: Vaša intuicija je izuzetno izoštrena. Vjerujte svojim instinktima, posebno kada su u pitanju financije ili novi poslovni pothvati. Možete otkriti skrivene informacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazite kroz period unutarnjeg čišćenja. Dopustite si odmor i ne forsirajte se. Vjerujte dubljim instinktima.

Strijelac

LJUBAV: Sezona Blizanaca unosi živost u vaše odnose, no stabilnost postaje sve privlačnija. U vezama cijenite svakodnevne trenutke. Ostanite otvorenog uma, ali izbjegavajte prebrze reakcije. POSAO: Vaš optimizam pomaže vam da vidite prilike, ali Mars u Biku vas potiče da budete praktičniji. Prije nego što se obvežete na novi projekt, provjerite sve važne detalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Energija vam može biti raspršena. Usporite prije nego što odgovorite ili djelujete. Pažljivo planiranje je ključno.

Jarac

LJUBAV: Venera u Raku aktivira vašu zonu partnerstva, potičući vas da otvorenije izražavate osjećaje. Gradite osjećaj sigurnosti s partnerom kroz zajedničke, praktične ciljeve. POSAO: Strpljenje i dosljednost ključne su riječi za vas danas. Mars u Biku podržava vašu discipliniranu prirodu, a naporan rad počinje donositi konkretne rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Fokusirani ste na budućnost, ali ne zaboravite živjeti u sadašnjosti. Pronađite vremena za opuštanje s voljenima.

Vodenjak

LJUBAV: Osobni rast i emocionalna svjesnost postaju sve jače teme. Neočekivani razgovori mogu vam pomoći da jasnije sagledate svoje dugoročne ciljeve u ljubavi. Budite otvoreni za promjene. POSAO: Vaša originalnost dolazi do izražaja, ali je važno da ideje komunicirate jasno i taktično kako biste izbjegli nesporazume. Učinkoviti ste, ali pazite kako vas drugi doživljavaju. ZDRAVLJE&SAVJET: Oprez u komunikaciji spriječit će nepotrebne tenzije. Budite otvoreni za nove perspektive, ali ostanite prizemljeni.

Ribe

LJUBAV: Vaša intuicija je snažna, ali praktična komunikacija je jednako važna. Ljubav ulazi u vaš život nježno i postojano. Moguća je veza koja se razvija polako, ali ima čvrste temelje. POSAO: Kreativnost i mašta su na vrhuncu. Odluke donesene na temelju intuicije pokazat će se ispravnima, no potkrijepite ih i logičkim argumentima kako biste uvjerili i druge. ZDRAVLJE I SAVJET: Balansirajte intuiciju s logikom. Odvojite vrijeme za san i izbjegavajte stresne situacije kako biste sačuvali energiju.

