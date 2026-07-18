Horoskop za nedjelju: Ovnovi mogu očekiovati poruku osobe iz prošlosti, a ribe romansu

Iako ljetna nedjeljna atmosfera poziva na opuštanje, planetarni utjecaji podsjećaju da je ovo trenutak za donošenje odluka koje mogu oblikovati budućnost. Mnogi će osjetiti snažniju intuiciju, osobito u ljubavnim i obiteljskim odnosima

Ovan

LJUBAV: U ljubavi je ključna iskrenost. Otvoreni razgovor može razjasniti stare nesporazume, no pripazite da vaša urođena nestrpljivost ne stvori nepotrebnu dramu. Slobodni pripadnici znaka mogli bi primiti poruku od osobe iz prošlosti koja budi stare emocije. Strast privlači nekoga tko cijeni vašu vatrenu prirodu. POSAO: Nakon napornog tjedna, vikend donosi priliku za zasluženi odmor. Ipak, mogli biste se naći u situaciji da morate birati između očekivanja okoline i onoga što doista želite. Vaša odlučnost i liderske sposobnosti dolaze do izražaja, no suradnja s drugima donosi trajnije rezultate. ZDRAVLJE I SAVJET: Moguća je iscrpljenost pa pronađite vrijeme za opuštanje. Dopustite si malo spontanosti i pratite kamo vas vodi intuicija. Ravnoteža između aktivnosti i odmora ključna je za očuvanje energije.

Bik

LJUBAV: Partner će cijeniti vašu pažnju i podršku. Mirna i topla atmosfera koju stvarate privlači ljude željne iskrene bliskosti. Slobodni bikovi mogli bi privući nekoga svojom smirenošću i nenametljivom toplinom. Jedna nježna gesta danas će pokazati dubinu vaših osjećaja i vratiti osjećaj sigurnosti u vezu. POSAO: Financijska situacija polako se stabilizira, ali izbjegavajte impulzivnu kupovinu. Vaša je intuicija za ulaganja iznimno izoštrena. Strpljiv pristup, korak po korak, danas donosi vidljiviji napredak od brzih i nepromišljenih odluka. ZDRAVLJE I SAVJET: Dopustite si malu promjenu u rutini i otkrijte koliko vam prija. Nekoliko dubokih udaha na kraju dana smirit će misli i donijeti ugodnu opuštenost. Vrijeme je za male užitke koji vas vraćaju sebi.

Blizanci

LJUBAV: Vaš društveni život cvjeta i donosi pregršt novih kontakata. U postojećim vezama, duhovitost će omekšati i najozbiljniju situaciju, a mala romantična gesta može ponovno rasplamsati stare iskre. Važno je biti iskren i ne skrivati osjećaje jer posvećena pažnja danas vrijedi više od bilo koje riječi. POSAO: Vikend će biti dinamičan i pun neočekivanih susreta i informacija. Komunikacija je vaše najjače oružje, a umrežavanje s kolegama otvara nove mogućnosti. Pripazite samo da u naletu entuzijazma ne preuzmete više obveza nego što možete kvalitetno izvršiti. ZDRAVLJE I SAVJET: Dobro raspoloženje prenosite na sve oko sebe. Zbog previše obaveza moguć je mentalni umor, stoga odvojite trenutak za odmor kako biste napunili baterije. Saslušajte sugovornika do kraja.

Rak

LJUBAV: Emocije će danas biti naglašene, stoga slušajte svoju snažnu intuiciju. Otvorite se partneru bez straha jer vaša ranjivost postaje most ka većoj bliskosti. Slobodni rakovi mogli bi upoznati osobu koja cijeni dubinu i emocije. Vrijeme provedeno s obitelji donijet će vam osjećaj mira i sigurnosti. POSAO: Fokusirajte se na završavanje započetih obaveza i sređivanje detalja koje ste odlagali. Osjetit ćete nalet produktivne energije, idealan za pospremanje životnog prostora i unutarnjih misli. U komunikaciji s drugima, vaša najveća snaga bit će diplomacija. ZDRAVLJE I SAVJET: Ne zaboravite posvetiti malo vremena sebi. Slušajte signale koje vam tijelo šalje i ne forsirajte tempo koji vam ne odgovara. Proces rješavanja starih stvari djelovat će iznimno terapeutski.

Lav

LJUBAV: Bit ćete u središtu pozornosti gdje god se pojavite, a vaša samouvjerena pojava ostavlja snažan dojam. U vezi, dopustite i partneru da zablista kako bi vaša ljubav ojačala. Iskren kompliment danas može otopiti i najtvrđe srce. Moguć je neočekivani romantični susret s velikim potencijalom. POSAO: Vaše ideje i kreativnost dobit će zasluženo priznanje. Vikend je odličan za izlete, zabavu i nova poznanstva koja mogu donijeti i poslovne prilike. Nemojte dopustiti da vas ponos spriječi u prihvaćanju dobrog savjeta. Pokažite velikodušnost prema timu. ZDRAVLJE I SAVJET: Puni ste energije i životnog elana. Ipak, pazite da ne pretjerate s aktivnostima. Kratka šetnja u prirodi obnovit će vašu snagu i smiriti misli. Budite ponosni na sebe, ali ostanite otvoreni za tuđa mišljenja.

Djevica

LJUBAV: Umjesto da analizirate svaki partnerov gest, dopustite si jednostavno uživati u trenutku. Manje analiziranja, a više spontanosti donijet će napredak u odnosu. Pokažite nježnost kroz male, promišljene znakove pažnje. Slobodne pripadnike znaka netko bi mogao privući kroz posao ili rutinske obaveze. POSAO: Vrijeme je za sređivanje sitnica koje već dugo odgađate. Vaša preciznost i organiziranost dolaze do izražaja i donose vam prednost. Jedan dovršen detalj danas vrijedi više od deset započetih projekata. Dopustite da nešto bude "dovoljno dobro" umjesto savršeno. ZDRAVLJE I SAVJET: Nakon obavljenih obveza, priuštite si zasluženi odmor bez osjećaja krivnje. Redoviti obroci i dovoljno tekućine temelj su vašeg dobrog raspoloženja. Dopustite da vam netko pomogne.

Vaga

LJUBAV: Pred vama je vikend ispunjen lijepim trenucima i ugodnim društvom. Tražite sklad, ali zapamtite da prava bliskost ponekad traži i malo neravnoteže. Vaš šarm privlači poglede, a diplomacija vam pomaže premostiti stare nesporazume. Slobodni bi mogli biti u dilemi između dvije osobe. POSAO: Vaša kreativnost i osjećaj za estetiku bit će na vrhuncu. Suradnja s drugima donosi najbolje rezultate. Šarmom i taktom otvarate vrata na kojima drugi nailaze na prepreke. Ne dopustite da neodlučnost odgodi zadatak koji ste odavno mogli završiti. ZDRAVLJE I SAVJET: Moguća je blaga iscrpljenost zbog emocionalnog stresa. Ne opterećujte se tuđim mišljenjima. Donesite danas jednu odluku i ostanite pri njoj, jer postojanost donosi unutarnji mir.

Škorpion

LJUBAV: Emocije su danas jake i intenzivne, pa su moguće rasprave. Iskrenost otvara vrata koja su dugo bila zatvorena i dodatno učvršćuje odnos. Vaša magnetična energija čini da partner želi biti još bliži. Slobodne škorpione privlači misteriozna osoba koja ih promatra izdaleka. POSAO: Intuicija će vam biti najbolji vodič, osobito kod odluka koje se čine sumnjivima. Fokus koji danas imate omogućuje vam da završite ono što drugi odlažu. Ne otkrivajte sve planove odmah; strpljivo gradite poziciju. Vikend je idealan za odmor i punjenje baterija. ZDRAVLJE I SAVJET: Potrebno je smanjiti stres i pronaći način za opuštanje. Kratka šetnja u prirodi pomoći će vam da oslobodite nakupljenu napetost. Pretvorite snažnu volju u jedan konkretan korak.

Strijelac

LJUBAV: Vaša karizma je na vrhuncu, privlačeći pažnju gdje god se pojavite. Ne bojte se napraviti prvi korak, jer vaša toplina lako otapa svaku nelagodu. Razgovor o zajedničkim snovima i putovanjima zbližit će vas s partnerom više od rutine. Slobodni mogu upoznati nekoga na putovanju ili u izlasku. POSAO: Očekuju vas nove ideje i prilike za napredak i širenje vidika. Vikend donosi priliku za opuštanje, ali i za planiranje idućih koraka. Prihvatite zadatak koji vas pomalo plaši, jer upravo tamo leži prilika za najveći rast. Važno je ostati fokusiran na jedan cilj. ZDRAVLJE I SAVJET: Energija vam je stabilna, ali izbjegavajte pretjerivanje. Jutarnje razgibavanje probudit će onu unutarnju lakoću koju toliko volite. Mala doza strpljenja danas umnožava sve dobre stvari.

Jarac

LJUBAV: Zbog poslovnih briga mogli biste djelovati pomalo odsutno i rezervirano. Ipak, vaša odanost danas govori glasnije od riječi. Spustite gard i pokažite toplinu koju inače čuvate duboko u sebi. Neko iz vaše blizine cijeni vašu stabilnost više nego što mislite. POSAO: Vaša upornost i odgovornost donose vam prednost. Rezultati vašeg rada postaju sve vidljiviji, a moguća je i pohvala od nadređenih. Iako ste fokusirani na posao, ne zaboravite posvetiti vrijeme obitelji. Ponekad razgovor izvan poslovnog okruženja donosi najbolja rješenja. ZDRAVLJE I SAVJET: Potrebno vam je više sna i odmora. Kratka šetnja na svježem zraku vratit će vam bistrinu uma. Postavite jasan prioritet za danas i proslavite mali napredak na putu do velikog cilja.

Vodenjak

LJUBAV: Privlače vas neobične i zanimljive osobe. Mjesec u vašem znaku stavlja vas u središte pozornosti i donosi sudbinske prilike. U vezi se javlja potreba za većom slobodom, a istovremeno cijenite partnera koji dijeli vaše snove. Samci mogu upoznati nekog inspirativnog na neočekivanom mjestu. POSAO: Ovo je tjedan koji otvara posve nove, prostrane horizonte. Vaše originalne i kreativne ideje donose vam prednost. Slobodno iznesite ono što se drugi ne usuđuju reći. Budite otvoreni za sve sugestije jer mogu obogatiti vašu svakodnevicu. ZDRAVLJE I SAVJET: Vaša energija teče u valovima, pa uskladite tempo s time kako se osjećate. Um vam radi brzo, zato si pružite trenutak mirne tišine. Pretvorite jednu davnu zamisao u prvi mali korak.

Ribe

LJUBAV: Danas ste izrazito romantični i skloni maštanju o idealnoj vezi. Emocije su duboke, ali ovaj put ih bolje razumijete. Partner bi vas mogao iznenaditi neočekivanom nježnošću. Slobodne ribe mogle bi se naći u romantičnom vrtlogu s osobom koju upoznaju u blizini vode. POSAO: Intuicija vam pomaže da donesete dobru odluku u pravom trenutku i prepoznate dobre prilike. Izbjegavajte nejasne dogovore i situacije. Kreativni zanos nosit će vas kroz ovaj period, ali nemojte započinjati previše stvari odjednom. ZDRAVLJE I SAVJET: Potrebno vam je više odmora i mira. Opuštajuće aktivnosti i boravak uz vodu posebno vam prijaju. Vjerujte svom unutarnjem osjećaju, jer vas rijetko vodi pogrešnim putem.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!