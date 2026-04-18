Horoskop za nedjelju: Ovnovi uživaju u ljubavi, rakovi se bave raznim dilemama

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Izgledno je da ćete i danas uživati u društvu osobe koju volite ili ćete se truditi osvojiti nekog do kog vam je stalo. POSAO: Još se niste navikli da su prepreke srušene, pa se svako malo čudite kako radite lakše i bolje surađujete s drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne komentirajte.

Bik

LJUBAV: Bili mladi ili stari, bit ćete nesigurni i s nizom pitanja kamo sve ovo vodi. Od vas se traži veća doza tolerancije. POSAO: Treba poraditi malo više, a još se tome niste prilagodili, pa ćete gunđati. Stisnite zube, organizirajte se i radite. ZDRAVLJE&SAVJET: Neravnoteža u krvnoj slici.

Blizanci

LJUBAV: Neki će se spremati za važne riječi i u glavi će krojiti velik govor. Ne izražavajte još ono što mislite, ali možete to sročiti. POSAO: Mnogi će se na radnom mjestu osjećati odlično jer ne samo da imaju lijep posao, nego su i odnosi s kolegama sve bolji. ZDRAVLJE&SAVJET: Nikad nije gotovo.

Rak

LJUBAV: Dvojit ćete oko toga koliko trebate popustiti i tu nećete nalaziti pravu mjeru. Sjetite se svojih ciljeva i što je to čemu težite. POSAO: Na dnevnom redu će se naći moralne, pravne i krupno-organizacijske dileme. Vi ćete sve to morati početi rješavati. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite šetajući.

Lav

LJUBAV: Nećete se dati smesti ako vas druga strana malo isprovocira. Dapače, iskoristit ćete to da još više učvrstite svoj odnos. POSAO: Bit će vam potrebna dobra doza samokontrole da se oduprete iskušenju odustajanja od nekih vaših poslovnih planova. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne posustajte.

Djevica

LJUBAV: Izražavanje vlastitog nezadovoljstva nije način da poboljšate osobne odnose ako u istom ne predložite i neka konkretna rješenja. POSAO: Nekima će se činiti da im je sve unaprijed zacrtano, pa da nemaju mnogo prostora za manevriranje. ZDRAVLJE&SAVJET: Radite na sebi.

Vaga

LJUBAV: Zaintrigirat će vas jedna svakodnevna situacija jer ćete u njoj vidjeti golemi ljubavni potencijal. POSAO: Zacrtajte onaj minimum koji profesionalno trebate odraditi i njega se držite. Sve preko toga je dobitak. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete izgladiti nesporazume.

Škorpion

LJUBAV: Oni koji su možda meta raznih udvarača, danas će biti lako podložni njihovom utjecaju. Vezani će biti dobro. POSAO: Dobro ćete surađivati sa svima, ali najbolje s mladim suradnicima ili s djecom. Bit će vam to i užitak. ZDRAVLJE&SAVJET: Dišite punim plućima.

Strijelac

LJUBAV: Vjerojatno ćete se danas ponašati po onoj „Udri brigu na veselje“. Moguć je izlazak i ludi provod bez emotivnih ispunjenja. POSAO: Otvaraju se nove mogućnosti suradnje, ali samo ako budete postupali profesionalno i odmjereno. ZDRAVLJE&SAVJET: Nastavite istraživati zdrav život.

Jarac

LJUBAV: Danas ćete se uspjeti izdići iznad briga i tuga koje vas muče. Bit će to pozitivan pomak i blago olakšanje. POSAO: Osjećat ćete silnu želju i potrebu da prezentirate svoje sposobnosti, ali nećete još dobiti priliku za to. Malo pričekajte. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Vodenjak

LJUBAV: Ako vas je išta mučilo, danas ćete se s tim suočiti na zreo način. Možda nećete pjevati, ali ćete pametno komunicirati i riješiti problem. POSAO: Pred vama su nove mogućnosti, ali da bi se u njoj upustili, prvo trebate riješiti jednu zaostalu stvar. ZDRAVLJE&SAVJET: Prebrodit ćete prolazni stres.

Ribe

LJUBAV: Partner će vas pozvati da izađete ili čak da odete na poludnevni izlet. Ako prihvatite, provest ćete se odlično. POSAO: Vidjet ćete više nego drugi, ali trenutačno nećete moći mnogo učiniti da promijenite situaciju. ZDRAVLJE&SAVJET: Povećanje opće vitalnosti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn