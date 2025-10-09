Horoskop za četvrtak: Blizanci će se fokusirati na pozitivno, strijelci će izgladiti nesporazume

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Vaše ljubavno samopouzdanje bit će danas poljuljano, ali za to ste najviše vi krivi jer pod svaku cijenu želite da sve bude savršeno. POSAO: Mučit će vas jedan problem povezan s financijama, ali je izvjesno da je rješenje na vidiku. No s tim se treba baviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne postoji savršenstvo.

Bik

LJUBAV: Danas ćete si najviše pomoći ako potražite vedre sadržaje i jednake ljude i ako ne postavljate previše pitanja. POSAO: Zacrtajte onaj minimum koji profesionalno trebate odraditi i njega se držite. Sve preko toga je dobitak. ZDRAVLJE&SAVJET: Maknite se od bilo kakve negativnosti.

Blizanci

LJUBAV: Neki će osjećati rast straha u duši i pad samopouzdanja, ali neka se ne unose u te negativne emocije. Treba se fokusirati na pozitivno. POSAO: Bit će vam potrebna dobra doza samokontrole da se oduprete iskušenju odustajanja od nekih vaših poslovnih planova. ZDRAVLJE&SAVJET: Znajte da će ovo proći.

Rak

LJUBAV: Partner će vas vjerojatno stisnuti pričajući vam o svojoj boli, tugama ili tjeskobama. Budite pozitivni. POSAO: Vaši poslovni suradnici pokazat će svoje ozbiljno lice koje će se vama učiniti preturobni. Učinit ćete sve da unesete vedrinu u rad. ZDRAVLJE&SAVJET: U pravu ste.

Lav

LJUBAV: Sve što imate rado biste podijelili s drugom stranom, osim malih obiteljskih peripetija i briga koje danas isplivavaju van. POSAO: Dan je dobar za svaku vrstu suradnje u kojoj treba pokazati svoje talente, kreativnost i otvorenost prema drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Nastavite istraživati zdrav život.

Djevica

LJUBAV: Moguć je poziv osobe iz vaše obitelji iz koje potičete koji će zasjeniti lijepa ljubavna zbivanja ili vas nakratko udaljiti od partnera. POSAO: Pred vama su nove mogućnosti, ali da bi se u njoj upustili, prvo trebate riješiti jednu zaostalu stvar. ZDRAVLJE&SAVJET: Razlučite prioritete.

Vaga

LJUBAV: Vaši osobni odnosi postaju sve liberalniji, a vi sve otvoreniji za razne ideje. Osjećate da se vraćate svojoj biti. POSAO: Napokon će isplivati neka vaša postignuća koja vam prije možda nisu željeli priznati. Moći ćete se pozvati na njih. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve ste sigurniji.

Škorpion

LJUBAV: Lako uspostavljanje kontakata, spontana druženja, vjera u ljude, a posebno u prijatelje, sve je to moguće danas. POSAO: Nije isključeno da će vas pohvaliti ili će vaša znanja i stručnost u jednoj temi dobiti priliku da isplivaju, a bit će to važno za posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Djelujte.

Strijelac

LJUBAV: Show u koji ste se upustili razvija se i dalje. Danas odlično komunicirate, a drugi vas slijede s ljubavlju. POSAO: Vama se vaše poduzeće u kojem radite čini malim. Želite nešto veće za sebe, ali za to treba biti i odgovorniji. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete izgladiti nesporazume.

Jarac

LJUBAV: Za vas kao da nema brige. Ljubavna renesansa nastavlja se nesmanjenom žestinom, a vi iskreno uživate u njoj. POSAO: Vjerojatno ćete dobiti mail, poruku ili glas u vezi jednog poslovnog problema koji nije mali, ali se sad može riješiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Poradite na zaostacima.

Vodenjak

LJUBAV: Ne čini vam se da vam okolnosti idu na ruku i analizirate zašto je tako. Zaboljet će vas glava. Jednostavno čekajte da prođe. POSAO: Sve je više aktivnosti koje padaju vama na leđa, ali vi ste puni energije i volje da nešto postignete. ZDRAVLJE&SAVJET: Koristite stanke za predah.

Ribe

LJUBAV: Ako vas je išta mučilo, danas ćete se s tim suočiti na zreo način. Možda nećete pjevati, ali ćete pametno komunicirati i riješiti problem. POSAO: Vaši poslovni odnosi razvijaju se dobro, a vi ste danas posvećeni izlaganju novih ambicioznih poslovnih planova. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne posustajte.