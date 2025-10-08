Tvoje su usne kao čokolada! Smeđe nijanse na usnama hit su ove jeseni

Topla, senzualna i iznenađujuće svestrana, smeđa nijansa se pokazala kao moderna klasika

Dolaskom jeseni, u fokusu su uvijek tamnije i zagasitije nijanse, a sada jer na red došla čokoladno smeđa nijansa. Osim na odjeći, ovu boju sve češće viđamo i u beauty svijetu. Ova nijansa postala je posebno popularna zahvaljujući Naomi Campbell, Christy Turlington, Yasmeen Ghauri, Lindy Evangelisti i Claudiji Schiffer.

Danas, Hailey Bieber, Emily Ratajkowski i Dakota Johnson vraćaju ovu zavodljivu nijansu u modu. Topla, senzualna i iznenađujuće svestrana, smeđa nijansa se pokazala kao moderna klasika. Bilo da je mat i odvažna ili sjajna i suptilna, prava nijansa lijepo pristaje svakom tenu i licu.

U usporedbi s 90-ima, nova generacija smeđih ruževa ima novu vitalnost. Ne radi se samo o poboljšanim formulama koje njeguju usne, već i o novom razumijevanju boja. Smeđa sada dolazi u nježnijim nijansama poput cafe latte ili bež, dok je važno odabrati podton ruža koji može biti ružičast ili narančast kako bi se stvorila skladna povezanost s tenom.

Kome pristaje smeđa nijansa ruža?

Za one s maslinastim tenom, tamni hladni smeđi ruž bit će odličan izbor, dok će zlatni smeđi ruž istaknuti zlatne tonove tena. Završna obrada također je važna. Za tanje usne, glossy ili satenski finish dodaju dubinu, dok mat formula naglašava prirodnu punoću usana. Smeđi lip gloss može biti savršen za dodatni sjaj i svjež izgled.

Kako nanijeti smeđi ruž?

Prvo, važno je dobro hidratizirati usne, a zatim nanijeti ruž prateći konture usana. Olovka za usne može pomoći da se izbjegne razmazivanje i osigurati dugotrajan izgled. Za sklad s ružem, birajte slične tonove na očima i obrazima poput lješnjak, mauve ili brončane.