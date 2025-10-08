Stigli su prvi topli kaputi, ove modele ćemo nositi tijekom jeseni i zime

Hladniji dani sve su bliže, a s njima dolaze i prvi topli kaputi koji će uskoro postati glavni oslonac svake garderobe. Ove sezone naglasak je na udobnim krojevima, klasičnim bojama i chic detaljima, a mi donosimo pregled trendova i high street favorita

Stigli su prvi topli kaputi za hladnije dane i pravi je trenutak da počnemo razmišljati o komadima koji će nas grijati kroz nadolazeću sezonu. Kaput je osnova svake zimske garderobe – bez njega je teško zamisliti hladne jutarnje šetnje ili večernje izlaske kada temperature padnu. Prvi modeli već su stigli u trgovine i jasno je da nas čeka sezona bogata stilovima i bojama.

Ove jeseni i zime naglasak je na krojevima koji spajaju klasičnu eleganciju i suvremeni chic. U fokusu su dugi kaputi ravnih linija, oversized modeli koji pružaju udobnost i dozu nonšalancije, kao i dvoredni kaputi koji prizivaju moćnu estetiku osamdesetih. Posebno su moderni kaputi s povišenim ovratnicima i minimalističkim detaljima, koji stvaraju sofisticiran i chic dojam, kao i modeli s pojasom koji djeluju izuzetno stylish i efektno.

Kad je riječ o bojama, vječni klasici poput crne, bež i tamnoplave ostaju nezamjenjivi, no ove sezone posebno dolaze do izražaja nijanse smeđe – od toplog taupea, preko boje mliječne čokolade, pa sve do dubokog burgundca. Upravo ti tonovi unijet će svježinu i toplinu u svakodnevne zimske kombinacije, a istovremeno se lako uklapaju u garderobu.

S obzirom na to da je kvalitetan kaput must-have komad tijekom hladnije sezone, vrijedi investirati pametno i odabrati model koji će odgovarati našem stilu i izdržati test vremena. U nastavku donosimo high street favorite – kapute koji su već sada među najtraženijima i koji će ove zime zasigurno vladati ulicama.

H&M - 159 €

H&M - 54,99 €

H&M - 199 €

H&M - 229 €

Mango - 239,99 €

Mango - 179,99 €

Mango - 149,99 €

Mango - 239,99 €

Massimo Dutti - 249 €

Massimo Dutti - 299 €

Massimo Dutti - 349 €

Zara - 59,95 €

Zara - 129 €

Zara - 89,95 €