Tri savršena recepta za mekane cimet rolice

Nema boljeg načina da stvoriš taj osjećaj topline i nostalgije nego mirisnim cimet rolicama koje ispune cijeli dom. Ove male, slatke spirale savršen su desert uz čaj ili kavu, a priprema ih ne zahtijeva mnogo – samo malo vremena i puno ljubavi. Donosimo tri savršena recepta za cimet rolice koje će pretvoriti svaki jesenski dan u pravi cozy užitak

Cimet rolice, poznatije pod engleskim nazivom "cinnamon rolls", predstavljaju savršenu harmoniju mekog, dizanog tijesta, bogate arome cimeta i raskošne slatke glazure. Ove mirisne poslastice idealan su izbor tijekom hladnijih mjeseci, a posebno u jesen, kada njihov opojan miris unosi toplinu i osjećaj ugode u svaki dom. Bilo da ih planirate poslužiti za doručak uz šalicu bijele kave, kao popodnevni užitak ili kao neodoljivi desert nakon večere, cimet rolice uvijek su pun pogodak. Iako se na prvi pogled mogu činiti kao zahtjevan slastičarski izazov, uz detaljne upute i kvalitetne sastojke, s lakoćom ih možete pripremiti i u vlastitoj kuhinji.

Donosimo vam tri provjerena recepta – od klasične verzije s kvascem, preko brze varijante bez dizanja tijesta, do ukusne veganske alternative.

Klasične cimet rolice s kvascem

Ovo je tradicionalni recept koji zahtijeva malo strpljenja zbog dizanja tijesta, no krajnji rezultat je iznimno mekano, prozračno i sočno pecivo čijem okusu je teško odoljeti.

Sastojci za tijesto:

500 g glatkog brašna

250 ml toplog mlijeka

80 g maslaca (otopljenog)

2 jaja

80 g šećera

7 g suhog kvasca

Prstohvat soli

Ribana korica ½ limuna (po želji)

Za nadjev:

100 g maslaca (omekšalog, sobne temperature)

150 g smeđeg šećera

2 žlice cimeta

Za glazuru od krem sira:

100 g krem sira

50 g maslaca (sobne temperature)

100 g šećera u prahu

1 žličica ekstrakta vanilije

Priprema:

Aktivacija kvasca i priprema tijesta: U toplom mlijeku rastopite kvasac s jednom žličicom šećera i ostavite desetak minuta da se zapjeni. U veću posudu stavite brašno, preostali šećer, sol, jaja i otopljeni maslac. Dodajte aktivirani kvasac i mijesite tijesto rukama ili mikserom dok ne postane glatko i elastično.

U toplom mlijeku rastopite kvasac s jednom žličicom šećera i ostavite desetak minuta da se zapjeni. U veću posudu stavite brašno, preostali šećer, sol, jaja i otopljeni maslac. Dodajte aktivirani kvasac i mijesite tijesto rukama ili mikserom dok ne postane glatko i elastično. Dizanje tijesta: Tijesto oblikujte u kuglu, stavite ga u lagano nauljenu zdjelu, pokrijte čistom kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mjestu da se diže otprilike jedan sat, odnosno dok ne udvostruči volumen.

Tijesto oblikujte u kuglu, stavite ga u lagano nauljenu zdjelu, pokrijte čistom kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mjestu da se diže otprilike jedan sat, odnosno dok ne udvostruči volumen. Oblikovanje rolica: Dignuto tijesto prebacite na lagano pobrašnjenu radnu površinu i razvaljajte ga u pravokutnik debljine oko 5 mm. Ravnomjerno ga premažite omekšalim maslacem, pazeći da ostavite slobodan rub od otprilike 1 cm uz jednu dužu stranicu. Pospite ga mješavinom smeđeg šećera i cimeta.

Dignuto tijesto prebacite na lagano pobrašnjenu radnu površinu i razvaljajte ga u pravokutnik debljine oko 5 mm. Ravnomjerno ga premažite omekšalim maslacem, pazeći da ostavite slobodan rub od otprilike 1 cm uz jednu dužu stranicu. Pospite ga mješavinom smeđeg šećera i cimeta. Rezanje i drugo dizanje: Čvrsto zarolajte tijesto u roladu, počevši od duže stranice. Roladu narežite na kolutove debljine 2-3 cm. Za precizniji rez možete koristiti oštar nož ili konac. Rolice posložite u namašćen lim za pečenje, ostavljajući malo razmaka između njih. Pokrijte ih krpom i ostavite da se dižu još 30-45 minuta.

Čvrsto zarolajte tijesto u roladu, počevši od duže stranice. Roladu narežite na kolutove debljine 2-3 cm. Za precizniji rez možete koristiti oštar nož ili konac. Rolice posložite u namašćen lim za pečenje, ostavljajući malo razmaka između njih. Pokrijte ih krpom i ostavite da se dižu još 30-45 minuta. Pečenje i glazura: Zagrijte pećnicu na 180 °C. Pecite rolice 20-25 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Dok se peku, pripremite glazuru miksanjem krem sira, omekšalog maslaca, šećera u prahu i ekstrakta vanilije do glatke smjese. Još tople, pečene rolice obilato prelijte pripremljenom glazurom.

Brze cimet rolice bez kvasca

Ovaj recept idealno je rješenje kada se zaželite slatkog, a nemate vremena za dugotrajno dizanje tijesta. Uz pomoć praška za pecivo, ove rolice gotove su u trenu.

Sastojci za tijesto:

350 g glatkog pšeničnog brašna

300 g čvrstog ili grčkog jogurta

Pola vrećice praška za pecivo (oko 7 g)

2 žlice šećera

2 prstohvata soli

200 g mekog maslaca

300 ml toplog mlijeka

Za nadjev:

200 g maslaca (lagano rastopljenog)

100 g smeđeg šećera

2-3 žlice cimeta

Za glazuru:

150 g krem sira

100 g šećera u prahu

40 g mekog maslaca

Nekoliko kapi ekstrakta vanilije

Priprema:

Priprema tijesta i nadjeva: U zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, šećer, prašak za pecivo i sol. Dodajte lagano rastopljeni maslac i toplo mlijeko te zamijesite mekano tijesto. Ostavite ga da odmori dok pripremate nadjev. Za nadjev, rastopite maslac te mu dodajte cimet i smeđi šećer. Dobro promiješajte i stavite kratko u hladnjak da se smjesa malo stisne.

U zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, šećer, prašak za pecivo i sol. Dodajte lagano rastopljeni maslac i toplo mlijeko te zamijesite mekano tijesto. Ostavite ga da odmori dok pripremate nadjev. Za nadjev, rastopite maslac te mu dodajte cimet i smeđi šećer. Dobro promiješajte i stavite kratko u hladnjak da se smjesa malo stisne. Oblikovanje i pečenje: Tijesto razvaljajte u pravokutnik, premažite ga pripremljenim nadjevom i čvrsto zarolajte. Roladu narežite na kolutove debljine oko 2 cm i složite ih na lim obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 12-15 minuta.

Tijesto razvaljajte u pravokutnik, premažite ga pripremljenim nadjevom i čvrsto zarolajte. Roladu narežite na kolutove debljine oko 2 cm i složite ih na lim obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 12-15 minuta. Glaziranje: Dok su rolice još tople, prelijte ih glazurom koju ste pripremili miješanjem svih sastojaka u kremastu masu. Toplina će pomoći da se glazura lagano otopi i upije u pecivo.

Veganske cimet rolice

Ukusna veganska verzija cimet rolica koristi biljne alternative mliječnim proizvodima, a rezultat je jednako sočan i aromatičan desert u kojem mogu uživati svi.

Sastojci za tijesto:

3 šalice pirovog brašna

1 paketić suhog kvasca

1 šalica mlakog biljnog mlijeka (bademovo, sojino)

½ šalice otopljenog kokosovog maslaca

½ žličice soli

1 žlica kokosovog šećera

Za nadjev:

3 žlice otopljenog kokosovog maslaca

¼ šalice kokosovog šećera

2 ½ žličice cimeta u prahu

Za glazuru:

¼ šalice šećera u prahu

2 žlice otopljene kokosove masti

¼ šalice biljnog mlijeka

Priprema: