Horoskop za četvrtak: Lavove čeka iznenadna povišica, kod bikova nagli zaokreti

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Naglašena je potreba za preuzimanjem inicijative, no retrogradni Merkur upozorava na moguće nesporazume s članovima obitelji. Budite strpljivi i birajte riječi. U vezama se cijeni praktičnost, pa malim znakovima pažnje pokažite partneru koliko vam znači. POSAO: Četvrtak vam donosi svježi zamah i praktičnu jasnoću, što čini projekte izvedivijima no ikad. Fokus se prebacuje na posao, zdravlje i dnevne obveze. Odličan je dan za organizaciju i rješavanje zaostalih zadataka koji su vas opterećivali. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne odustajete od svojih ciljeva. Ponekad najveći uspjeh dolazi kada ste dovoljno strpljivi da pričekate pravi trenutak i djelujete promišljeno.

Bik

LJUBAV: Nakon devetog srpnja, Venera u srodnom zemljanom znaku budi vašu putenost i potrebu za nježnošću. Vaš ljubavni život zaštićen je mirnijom i praktičnijom energijom, idealnom za jačanje temelja veze i uživanje u zajedničkim, opipljivim iskustvima. POSAO: Otvara vam se dobra poslovna prilika koja zahtijeva pažljivo planiranje. Mogući su nagli preokreti, stoga budite spremni prilagoditi se. Vaša urođena upornost sada dolazi do punog izražaja i može donijeti značajne rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Tjedan je opuštajući, iskoristite ga da ugodite sebi. Boravak u prirodi i kvalitetan san pozitivno će djelovati na vaše raspoloženje i obnoviti energiju.

Blizanci

LJUBAV: Kao promjenjivi znak, osjetit ćete utjecaj Venere u djevici, koja u odnose unosi potrebu za pouzdanošću, što može stvoriti komplikacije. Planeti će vas učiniti vrlo strastvenima te ćete otvorenije pokazivati što osjećate, ali tražit ćete i konkretne dokaze ljubavi. POSAO: Četvrtak je vaš dobar dan. Mogući su neočekivani novčani dobici ili zarada kroz honorarni posao. Venera u djevici stavlja naglasak na dom i obitelj, pa su moguća ulaganja u nekretnine ili rješavanje stambenog pitanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Povećani mentalni napor može dovesti do problema sa snom. Savjetuje se odmor od ekrana u večernjim satima kako biste umirili misli.

Rak

LJUBAV: Retrogradni Merkur u vašem znaku čini vas izrazito osjetljivima i sklonima vraćanju u prošlost. Razgovori o zajedničkoj budućnosti s partnerom postaju vrlo konkretni i praktični. Slobodni bi mogli obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. POSAO: Ulazak Venere u djevicu stavlja naglasak na komunikaciju, učenje i važne razgovore. Moguće je da ćete dobiti ključne informacije koje donose jasnoću oko osobnih planova i pomažu vam donijeti ispravne odluke za budućnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Emocionalna iscrpljenost mogla bi se odraziti na vaše opće stanje. Pronađite više vremena za odmor i aktivnosti koje vas opuštaju i ispunjavaju.

Lav

LJUBAV: S Jupiterom u vašem znaku, optimizam i samopouzdanje rastu, a u ljubavi naprosto briljirate. Privlačite pažnju gdje god se pojavite i s lakoćom osvajate. Ovo je razdoblje u kojem ćete zablistati punim sjajem i uživati u romantičnim prilikama. POSAO: Ulaskom Venere u djevicu, naglasak se seli na financije, zaradu i osobne vrijednosti. Moguće su iznenadne prilike za povećanje prihoda ili neočekivana povišica. Ne odustajete od svojih ciljeva. ZDRAVLJE&SAVJET: Imat ćete mnogo energije, no nemojte pretjerivati s obvezama. Organizam će vas povremeno upozoravati da usporite i posvetite se odmoru.

Djevica

LJUBAV: Venera ulazi u vaš znak, čineći vas privlačnijima i šarmantnijima. U središtu ste pozornosti, a ljubavni odnosi dobivaju trezveniji pogled, s fokusom na djelima. Od partnera tražite konkretnu podršku i pouzdanost, a to ste spremni i pružiti. POSAO: Spremni ste za promjene. Mogući su nagli i sudbonosni preokreti u karijeri, iznenadne promjene posla ili prekidi profesionalnih dogovora. Vaša sposobnost analize i pažnja prema detaljima bit će ključni za uspjeh. ZDRAVLJE&SAVJET: Naglasak je na mentalnom zdravlju. Vaš urođeni perfekcionizam vas može iscrpljivati, pa je važno osloboditi se unutarnjeg pritiska i biti nježniji prema sebi.

Vaga

LJUBAV: Ulazak Venere, vašeg vladara, u djevicu donosi potrebu za odmorom, povlačenjem i introspekcijom. Ovo nije vrijeme za nove početke, već za emocionalno iscjeljenje i punjenje baterija u tišini, daleko od buke i tuđih očekivanja. POSAO: Moguća je nervoza. Cijeli mjesec balansirat ćete između poslovnih ambicija i emotivnih potreba. Ipak, dobro ćete se snalaziti u kriznim situacijama, a vaša diplomacija pomoći će vam da riješite svaki konflikt. ZDRAVLJE&SAVJET: Kako biste se oporavili od nakupljenog stresa, izbjegavajte bučna mjesta i gužve. Priuštite si mirne trenutke uz knjigu, glazbu ili meditaciju.

Škorpion

LJUBAV: Otvoreni ste za nova iskustva, a ulazak Venere u polje prijateljstva i druženja može donijeti ljubav preko prijatelja ili na nekom društvenom događaju. Emotivno ste u vrlo intenzivnoj i magnetskoj fazi, željni iskustava koja vas izvlače iz rutine. POSAO: Tjedan je povoljan za financijsko planiranje i strateške poteze. Vaša intuicija je izoštrena, što vam pomaže da prepoznate dobre prilike. Četvrtak je vaš sretan dan za sklapanje dogovora i pokretanje novih projekata. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša energija prolazi kroz faze pojačane unutarnje napetosti. Moguća je osjetljivost na nesanicu, pa pokušajte uspostaviti umirujuću večernju rutinu.

Strijelac

LJUBAV: Željni ste emocija, no kao promjenjivi znak, osjetit ćete utjecaj Venere u djevici, što zahtijeva više praktičnosti i pouzdanosti u vezama. Velike riječi moraju biti popraćene konkretnim djelima kako bi vaša veza napredovala. POSAO: Ulazak Venere u djevicu stavlja fokus na vašu karijeru i javni imidž. Mogli biste dobiti priznanje za svoj rad ili privući pozitivnu pažnju nadređenih. Vaš trud i zalaganje bit će primijećeni i nagrađeni. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavljenje sportom i tjelesna aktivnost predstavljat će odličan ispušni ventil za unutarnju napetost i nagomilani stres.

Jarac

LJUBAV: Ulazak Venere u srodnu djevicu potiče vas da proširite svoje horizonte, možda kroz putovanje, učenje ili upoznavanje nekoga tko je drugačiji od vas. Postojeći odnosi dobivaju na dubini kroz zajedničke interese i planove za budućnost. POSAO: Stabilni ste i fokusirani na dugoročne ciljeve. Mogući su uspjesi vezani za inozemstvo, obrazovanje ili pravna pitanja. Vaša posvećenost i disciplina sada donose konkretne i trajne rezultate na profesionalnom planu. ZDRAVLJE&SAVJET: Važno je održavati ravnotežu između poslovnih ambicija i potrebe za odmorom kako biste izbjegli iscrpljenost i sačuvali vitalnost.

Vodenjak

LJUBAV: Emotivni ste. Vaša potreba za neovisnošću ovaj mjesec dolazi u sukob s potrebom za zajedništvom i intimnošću. Ulazak Venere u djevicu potiče duboke emocionalne promjene i jačanje povezanosti s partnerom kroz iskrenost. POSAO: Naglasak je na zajedničkim financijama, kreditima i ulaganjima. Ovo je dobro razdoblje za rješavanje starih dugova ili za financijske pregovore. Moguće su neočekivane prilike koje dolaze kroz partnerstva. ZDRAVLJE&SAVJET: Fokus je na emocionalnom rasterećenju. Obratite pažnju na cirkulaciju; lagana šetnja ili vježbanje mogu poboljšati vaše opće stanje.

Ribe

LJUBAV: Venera ulazi u vaš suprotni znak, djevicu, stavljajući snažan fokus na partnerstva. Ovo je dobro vrijeme za raščišćavanje odnosa i završavanje veza koje nemaju budućnost ili za podizanje postojećih odnosa na višu, ozbiljniju razinu. POSAO: Vaša kreativnost dolazi do izražaja i mogli biste riješiti problem na projektu gdje su drugi zapeli. Financijska situacija bit će osjetno bolja nego prethodnih mjeseci, zahvaljujući vašoj inovativnosti i intuiciji. ZDRAVLJE&SAVJET: Opuštajuće plivanje i boravak uz vodu bit će najbolji način za vraćanje unutarnjeg balansa. Ako se osjećate pod stresom, odvojite vrijeme za hobije.

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