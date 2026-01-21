Horoskop za četvrtak: Lavovi će na poslu otkriti tajne, za škorpione je važno da surađuju

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Vaš stil ponašanja šarmirao bi i najveće neprijatelje. Nabacite osmijeh i idite među ljude. Čekaju vas. POSAO: Možda će vam vaši poslovni partneri izgledati začuđujuće, ali njihov prijedlog ne samo da je originalan, nego i kvalitetan. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu i disanje.

Bik

LJUBAV: Moguće je da će vas ugodno iznenaditi jedna mlada osoba koja vam je naklonjena. Budite otvoreni za nju. POSAO: Uz osmijeh na licu vi ćete dočekati kraj radnog vremena. Bit ćete fokusirani na sve ostalo, samo ne na posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Manje jedite, više se krećite.

Blizanci

LJUBAV: Vaša emotivnost danas će porasti, pa ćete od druge strane očekivati više zagrljaja i nježnosti. POSAO: I danas će vas pomalo mučiti nerazmjer između vaših želja i onoga što od vas traže vaši nadređeni. ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte prije spavanja.

Rak

LJUBAV: Bit ćete slatkorječivi i laskati svakom kog sretnete. Odlično za one koji se nekom udvaraju. POSAO: Svoje radne zadaće obavite korektno. Od vas se očekuje profesionalnost, pa će vas se sjetiti kad bude trebalo. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite budni.

Lav

LJUBAV: Ne postoji recept kako poboljšati vezu, a svakako se to nje može "na gumb". Potrebno je strpljenje i tolerancija. POSAO: Cijenjeni ste zbog svog znanja. Bit ćete svjesni toga, a neki i ponosni. Danas otkrivate nove tajne. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne idite preko svojih granica.

Djevica

LJUBAV: Tijekom današnjeg dana vaši će se privatni odnosi početi dovoditi u red i malo po malo poboljšavati. POSAO: Dobro ste riješili sve probleme i svladali prepreke. Vaš utjecaj na posao je pozitivan. Možete biti zadovoljni. ZDRAVLJE&SAVJET: Udružite se s mladima.

Vaga

LJUBAV: Ovaj dan pun obećanja provest ćete u ugodnom čavrljanju s voljenom osobom. Razumjet ćete se. POSAO: Bit ćete spretni i snalažljivi, a u isto vrijeme sposobni čitati između redova. Dobro ćete procjenjivati stvari. ZDRAVLJE&SAVJET: Uglavnom možete sve.

Škorpion

LJUBAV: Napokon nestaju ljubavne prepreke i praznine koje su vas mučile. S današnjim danom ulazite u bolju ljubavnu fazu. POSAO: Možete biti zadovoljni obavljenim poslom. Možda to nije nešto veliko, ali je čvrst temelj za nešto veće. ZDRAVLJE&SAVJET: Surađujte.

Strijelac

LJUBAV: Spojit ćete osjećaje i otvorenost za ljude. Mnogi će s partnerom izlaziti na više mjesta, kretati se. POSAO: Male nervoze i brige bit će povezane sa zahtjevima profesije ili šefa. Držite se zacrtanih pravila. ZDRAVLJE&SAVJET: Upoznajte sami sebe.

Jarac

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vaš će partner prema vama povisiti zahtjeve. Očekuje od vas više pažnje. Računajte na to. POSAO: Alternativce će odlično voditi intuicija, a kreativci će naprosto uživati u svom poslu. Vrlo zanimljiv dan. ZDRAVLJE&SAVJET: Predahnite kad god treba.

Vodenjak

LJUBAV: Izgledne su dobre zabave u većim grupama ljudi gdje ćete se osjećati dobro. Samo ne pretjerujte s konzumacijama. POSAO: Manjak interesa za posao bit će povezan s bogatijim društvenim i privatnim životom. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite zlatnu sredinu.

Ribe

LJUBAV: U osobnim odnosima danas biste se mogli osjećati pomalo frustrirano. Znate da može obilje ali okolnosti ne daju. POSAO: Rado biste napali svog šefa ili mu nekako dokazali da nije u pravu. Ova ratobornost nije dobrodošla. ZDRAVLJE&SAVJET: Emotivne frustracije.

