403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI DAN

Horoskop za četvrtak: Lavovi će biti tajanstveni, ribe će provoditi plan u djelo

Žena.hr
18. veljače 2026.
Horoskop za četvrtak: Lavovi će biti tajanstveni, ribe će provoditi plan u djelo
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Neće vam odgovarati otvoren stil. Poželjet ćete zavući će nekamo, te uživati u tišini i osami. Možda u paru. POSAO: Oni čiji je posao povezan s istraživanjem danas će lako doći do spoznaja koje su dugo čekali. ZDRAVLJE&SAVJET: Terapije daju rezultate.

Bik

LJUBAV: Mali obiteljski problemi povezani s prošlošću nakratko će od vas zahtijevati povećani angažman. POSAO: U svemu što radite postojat će crta tajanstvenosti, diskrecije ili fine kreativnosti. To će vam biti važno. ZDRAVLJE&SAVJET: Tražite nove ideale.

Blizanci

LJUBAV: Pred vama je odličan dan za svaku vrstu druženja i zabave. Posebno nadahnuti bit će oni koji su mladi. POSAO: Ako budete imali osjećaj da vas netko „pili“ na poslu, oprostit ćete mu i sve okrenuti na šalu. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Rak

LJUBAV: Potreba za dominacijom u odnosu bit će jaka, ali znat ćete spustiti loptu na vrijeme. To će biti mudro. POSAO: Nastavit će se vaša konstruktivna faza u kojoj uspostavljate sve bolje poslovne kontakte i učvršćujete suradnje. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne želite ništa manje od vrha.

Lav

LJUBAV: Zaokupljenost skrivenim temama neće vam dati razlog da otvoreno nastupate u ljubavi. Bit ćete tajanstveni. POSAO: Danas ćete se pokazati kao vrlo učinkoviti djelatnik u provođenju reformi koje ste si zacrtali. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša snaga izvire iznutra.

Djevica

LJUBAV: Borbeni duh vas ne napušta i spremni ste srušiti sve prepreke kako bi stigli do nečijeg srca. POSAO: Danas ćete se malo više pozabaviti mogućnošću ulaganja u posao koji radite. Tražit ćete sponzore. ZDRAVLJE&SAVJET: Idete na sigurno.

Vaga

LJUBAV: Oni koji još traže srodnu dušu danas bi mogli primijetiti jednu osobu iz svoje radne sredine. Ona će ih zaintrigirati. POSAO: Dan je vrlo povoljan za sve neopipljive poslove, kao i za rad s ljudima, odnosno strankama. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerojatno ćete se lijepo dotjerati.

Škorpion

LJUBAV: Vaše zasluge za upoznavanje drage osobe veće su nego zasluge druge strane. Stoga ćete diktirati tempo. POSAO: Ići ćete na onu opciju koja vama daje više prostora, ali i ugode na poslu. Ne zanimaju vas napori. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost bubrega.

Strijelac

LJUBAV: Prijatelji će vam pomoći da uspostavite bolji kontakt s osobom do koje vam je stalo. Poslušajte ih. POSAO: Ako o nečemu treba odlučivati, vjerojatnije je da će to učiniti drugi za vas nego vi sami. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite realitete.

Jarac

LJUBAV: Prepustite drugima s povjerenjem da vas usmjere tamo kamo treba. Oni će to znati učiniti bolje nego vi sami. POSAO: Ne tražite iglu sijenu. Dobro je ovako kako jest. Kad bi se gledale vaše greške, nešto bi se tu mnogo toga. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Vodenjak

LJUBAV: Povezanost s bliskim osobama i otvorenost za zabave bit će obilježja današnjeg ugodnog dana. POSAO: Mnogi kreativci doći će na svoje. Dobit će priliku pokazati svoje talente pred publikom. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite što prirodniji.

Ribe

LJUBAV: Nećete popuštati pritisku da se morate zbližiti s osobom s posla ako ne osjećate da je vrijeme za to. Neka sve ide polako. POSAO: Većinu radnog vremena odlično ćete surađivati sa svim ljudima oko sebe, a to će vas veseliti i ispunjavati. ZDRAVLJE&SAVJET: Provedite plan u djelo.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Pročitajte još o:
Horoskop četvrtakDnevni Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI DAN
Horoskop za četvrtak: Lavovi će biti tajanstveni, ribe će provoditi plan u djelo