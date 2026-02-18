Horoskop za četvrtak: Lavovi će biti tajanstveni, ribe će provoditi plan u djelo

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Neće vam odgovarati otvoren stil. Poželjet ćete zavući će nekamo, te uživati u tišini i osami. Možda u paru. POSAO: Oni čiji je posao povezan s istraživanjem danas će lako doći do spoznaja koje su dugo čekali. ZDRAVLJE&SAVJET: Terapije daju rezultate.

Bik

LJUBAV: Mali obiteljski problemi povezani s prošlošću nakratko će od vas zahtijevati povećani angažman. POSAO: U svemu što radite postojat će crta tajanstvenosti, diskrecije ili fine kreativnosti. To će vam biti važno. ZDRAVLJE&SAVJET: Tražite nove ideale.

Blizanci

LJUBAV: Pred vama je odličan dan za svaku vrstu druženja i zabave. Posebno nadahnuti bit će oni koji su mladi. POSAO: Ako budete imali osjećaj da vas netko „pili“ na poslu, oprostit ćete mu i sve okrenuti na šalu. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Rak

LJUBAV: Potreba za dominacijom u odnosu bit će jaka, ali znat ćete spustiti loptu na vrijeme. To će biti mudro. POSAO: Nastavit će se vaša konstruktivna faza u kojoj uspostavljate sve bolje poslovne kontakte i učvršćujete suradnje. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne želite ništa manje od vrha.

Lav

LJUBAV: Zaokupljenost skrivenim temama neće vam dati razlog da otvoreno nastupate u ljubavi. Bit ćete tajanstveni. POSAO: Danas ćete se pokazati kao vrlo učinkoviti djelatnik u provođenju reformi koje ste si zacrtali. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša snaga izvire iznutra.

Djevica

LJUBAV: Borbeni duh vas ne napušta i spremni ste srušiti sve prepreke kako bi stigli do nečijeg srca. POSAO: Danas ćete se malo više pozabaviti mogućnošću ulaganja u posao koji radite. Tražit ćete sponzore. ZDRAVLJE&SAVJET: Idete na sigurno.

Vaga

LJUBAV: Oni koji još traže srodnu dušu danas bi mogli primijetiti jednu osobu iz svoje radne sredine. Ona će ih zaintrigirati. POSAO: Dan je vrlo povoljan za sve neopipljive poslove, kao i za rad s ljudima, odnosno strankama. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerojatno ćete se lijepo dotjerati.

Škorpion

LJUBAV: Vaše zasluge za upoznavanje drage osobe veće su nego zasluge druge strane. Stoga ćete diktirati tempo. POSAO: Ići ćete na onu opciju koja vama daje više prostora, ali i ugode na poslu. Ne zanimaju vas napori. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost bubrega.

Strijelac

LJUBAV: Prijatelji će vam pomoći da uspostavite bolji kontakt s osobom do koje vam je stalo. Poslušajte ih. POSAO: Ako o nečemu treba odlučivati, vjerojatnije je da će to učiniti drugi za vas nego vi sami. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite realitete.

Jarac

LJUBAV: Prepustite drugima s povjerenjem da vas usmjere tamo kamo treba. Oni će to znati učiniti bolje nego vi sami. POSAO: Ne tražite iglu sijenu. Dobro je ovako kako jest. Kad bi se gledale vaše greške, nešto bi se tu mnogo toga. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Vodenjak

LJUBAV: Povezanost s bliskim osobama i otvorenost za zabave bit će obilježja današnjeg ugodnog dana. POSAO: Mnogi kreativci doći će na svoje. Dobit će priliku pokazati svoje talente pred publikom. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite što prirodniji.

Ribe

LJUBAV: Nećete popuštati pritisku da se morate zbližiti s osobom s posla ako ne osjećate da je vrijeme za to. Neka sve ide polako. POSAO: Većinu radnog vremena odlično ćete surađivati sa svim ljudima oko sebe, a to će vas veseliti i ispunjavati. ZDRAVLJE&SAVJET: Provedite plan u djelo.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn