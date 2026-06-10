Horoskop za četvrtak: Blizance čekaju nove prilike na poslu, ribe neka paze na riječi

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Na ljubavnom planu moguće su rasprave s partnerom oko tema kontrole i osobne slobode. Vaša impulzivna priroda danas dolazi do izražaja, što može dovesti do napetosti ako ne budete pažljivi s riječima. Slobodni ovnovi privlačit će pažnju bez puno truda, no važno je znati da veze započete pod ovim intenzivnim utjecajima mogu biti strastvene, ali i kratkotrajne. POSAO: U poslovnom okruženju osjećate snažan zamah i želju da sve riješite odmah. Ipak, ključ uspjeha leži u kontroli impulsa. Previše direktan pristup mogao bi izazvati verbalne sukobe s kolegama. Usmjerite tu silnu energiju na završavanje već započetih projekata. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na stres koji može uzrokovati glavobolje. Važno je pronaći ravnotežu između ambicije i odmora.

Bik

LJUBAV: U vaše ljubavne odnose ulazi toplina, a komunikacija s partnerom postaje iskrenija i otvorenija. Uživat ćete u praktičnim iskazima ljubavi koji vam pružaju osjećaj sigurnosti. Slobodni bikovi mogli bi doživjeti iznenađenje u obliku kontakta s osobom iz prošlosti, što bi moglo probuditi stare osjećaje. Poslovno, naglasak je na financijama i materijalnoj sigurnosti. POSAO: Mogući su nepredviđeni problemi s dokumentacijom ili iznenadni troškovi koji će testirati vašu sposobnost snalaženja. Ovo je dobro vrijeme za detaljnu reorganizaciju osobnih financija i pomni pregled dugoročnih ulaganja. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate snažnu potrebu za promjenom ustaljene rutine. Povežite se s prirodom, prošećite ili jednostavno uživajte u malim, svakodnevnim ritualima kako biste pronašli unutarnji mir.

Blizanci

LJUBAV: Danas zračite nevjerojatnim magnetizmom, a vaš šarm i komunikacijske vještine dolaze do punog izražaja. Ipak, nakon nekog važnog razgovora mogli biste osjetiti privremenu zbunjenost ili nesigurnost. Zvijezde vas potiču na iskrenost i donošenje jasnih odluka u odnosima koji su postali nejasni. POSAO: Na poslu su vam društveni kontakti i komunikacija najveća snaga. Očekuje vas niz zanimljivih razgovora koji mogu otvoriti vrata novim prilikama. Mladi Mjesec u vašem znaku sredinom mjeseca dodatno otvara prostor za svježe ideje i kreativne planove. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogli biste osjetiti blagi mentalni umor zbog previše informacija i društvenih interakcija. Izbjegavajte donošenje važnih odluka u kasnim večernjim satima i dvaput provjerite sve ključne informacije kako biste izbjegli nesporazume.

Rak

LJUBAV: Pred vama su dani ispunjeni intenzivnim emocijama, kako u partnerskim tako i u obiteljskim odnosima. Teme koje su dugo bile prešućene sada bi mogle izaći na vidjelo, zahtijevajući vašu punu pažnju i iskrenost. Slobodni rakovi mogli bi upoznati osobu s kojom će vrlo brzo osjetiti duboku povezanost i poželjeti graditi zajedničku budućnost. POSAO: Poslovno, možda ćete osjetiti potrebu za povlačenjem od stresa i fokusiranjem na ono što je zaista bitno. Budite strpljivi jer će se vaš trud isplatiti, posebno u drugoj polovici mjeseca. Merkur u vašem znaku čini vašu komunikaciju osobnijom i intuitivnijom. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša osjetljivost na događaje oko vas danas je pojačana. Ovo nije idealan trenutak za velike odluke ili postavljanje ultimatuma. Usporite i posvetite se sebi.

Lav

LJUBAV: Vaš društveni život je vrlo aktivan i nalazite se u centru pažnje, što vam iznimno odgovara. Iako su srpanj i kolovoz posebno povoljni za ljubav, ovaj period služi kao priprema za velike događaje koji dolaze. Pripazite na impulzivnost u reakcijama prema voljenim osobama. POSAO: Na poslovnom planu, fokus je na kontaktima i mrežama koje gradite. Vaša kreativnost i samopouzdanje dolaze do izražaja i privlače pozornost nadređenih. Krajem mjeseca Jupiter ulazi u vaš znak, što najavljuje izuzetno sretno razdoblje puno prilika za rast i napredak. ZDRAVLJE&SAVJET: Energija će vam biti na vrhuncu, no važno je da je usmjerite konstruktivno. Nemojte donositi nagle odluke, posebno one koje mogu dugoročno utjecati na vašu karijeru ili odnose.

Djevica

LJUBAV: U ljubavnim odnosima potrebna je veća otvorenost i jasnija komunikacija. Partner možda ne razumije uvijek vaše skrivene namjere ili suptilne znakove, što lako može dovesti do nesporazuma. Potrudite se biti direktniji u izražavanju svojih osjećaja i potreba. POSAO: Posao i karijera dolaze u prvi plan. Moguća je prilika za napredovanje ili čak promjenu radnog mjesta koja će se pokazati vrlo korisnom za vaš profesionalni razvoj. Zbog planetarnih utjecaja, preporučuje se da dvaput provjerite sve važne informacije i dokumente kako biste izbjegli pogrešne procjene ili skupe greške. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogli biste osjećati umor i manjak koncentracije, osobito kako se dan bliži kraju. Važno je da se odmorite i izbjegavate preuzimanje dodatnih obveza koje vas mogu iscrpiti.

Vaga

LJUBAV: Planetarni utjecaji snažno potiču vaše polje partnerstva i ljubavi, donoseći energiju iscjeljenja. Ako je u nekim odnosima postojala napetost, lipanj vam pruža priliku za iskrene razgovore i rješavanje problema. Vrijeme je da se ponovno povežete s partnerom na dubljoj razini. POSAO: Kada su u pitanju financije, zvijezde zahtijevaju malo više discipline. Mogući su neplanirani izdaci koji bi mogli poremetiti vaš budžet. Budite oprezni s troškovima i svakako izbjegavajte bilo kakva rizična ulaganja ili pozajmice. ZDRAVLJE&SAVJET: Iskoristite ovaj period za kreativno izražavanje, bilo kroz hobi, uređenje doma ili jednostavno uživanje u ljepoti koja vas okružuje. Pronađite vrijeme za odmor i opuštanje jer će vam to pomoći da napunite baterije i zadržite unutarnji sklad.

Škorpion

LJUBAV: Prolazite kroz period dubokih emocionalnih procesa. Ovo je dan, ali i mjesec važnih odluka i zatvaranja poglavlja koja su vas dugo opterećivala. Moguće je da ćete osjećati pojačanu napetost i potrebu da stvari istjerate na čistac. POSAO: U poslovnom okruženju mogući su izazovi povezani s povjerenjem među kolegama ili poslovnim partnerima. Vaša odlučnost i snažna intuicija bit će ključne za donošenje ispravnih odluka i dugoročno planiranje. Ne ignorirajte svoj unutarnji glas. ZDRAVLJE&SAVJET: Pojačano ste osjetljivi na događaje i energije oko sebe. Duhovne prakse poput meditacije ili boravka u tišini mogu vam donijeti olakšanje i prijeko potreban unutarnji mir. Strpljenje je danas vaš najveći saveznik.

Strijelac

LJUBAV: Nedavni pun Mjesec u vašem znaku donio vam je snažnu potrebu da se oslobodite starih ograničenja i krenete naprijed. U odnosima ste direktniji nego inače, što može biti osvježavajuće, ali i izazovno za drugu stranu. Pokušajte pronaći mjeru u svojoj iskrenosti. POSAO: Osjećate snažan nalet svježe energije i optimizma. Ovaj dan je povoljan za učenje, pregovore i planiranje kraćih putovanja. Vaš entuzijazam je zarazan i lako ćete motivirati druge. Ipak, pripazite na impulzivne poteze i odluke donesene bez dovoljno razmišljanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte procesu života i dopustite intuiciji da vas vodi, ali važne odluke ipak odgodite za nekoliko dana kako biste izbjegli ishitrenost i moguće kajanje.

Jarac

LJUBAV: Merkur u raku stavlja fokus na vaše partnerske odnose. To može dovesti do važnih, ali i prilično napetih razgovora o budućnosti veze. Moguće je da ćete osjećati pojačanu emocionalnu osjetljivost, što nije tipično za vas, pa dopustite sebi ranjivost. POSAO: Vaša poslovična disciplina i organiziranost bit će na testu. Jupiter krajem mjeseca ulazi u vašu kuću novca, najavljujući godinu rasta prihoda, a ovaj dan iskoristite za pažljivo planiranje budućih financijskih poteza. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogli biste se osjećati neuobičajeno umorno i iscrpljeno. Preporučuje se da usporite tempo, delegirate zadatke i pronađete vrijeme za kvalitetan odmor. Nemojte ignorirati signale koje vam tijelo šalje.

Vodenjak

LJUBAV: Vaš ljubavni život uskoro ulazi u znatno povoljnije razdoblje. Jupiter u lavu, koji stiže krajem mjeseca, donosi vam jedno od najsretnijih razdoblja za ljubav u posljednjih nekoliko godina. Mnogi slobodni vodenjaci mogli bi upoznati ljubav svog života. POSAO: Danas su mogući neplanirani troškovi, stoga je potreban dodatan financijski oprez. Ovo nije najbolje vrijeme za velike financijske poteze, dizanje kredita ili rizična ulaganja. Strpite se i pričekajte povoljniji trenutak. ZDRAVLJE&SAVJET: Pronađite vrijeme za odmor i opuštanje, daleko od svakodnevne vreve. Ne donosite nagle odluke, posebno one koje se tiču novca. Dopustite si dan za introspekciju i punjenje baterija za uzbudljivo razdoblje koje slijedi.

Ribe

LJUBAV: U ovaj dan ulazite tiše i introspektivnije nego inače. U komunikaciji s voljenom osobom mogući su nesporazumi, stoga budite oprezni s riječima i izbjegavajte donošenje brzopletih zaključaka na temelju nepotpunih informacija. Radije postavite dodatno pitanje. POSAO: Na poslu se fokusirajte na dovršavanje već započetih zadataka i ne započinjite velike projekte bez detaljne provjere svih činjenica. Mogući su manji problemi u komunikaciji s kolegama, pa se potrudite biti što jasniji i precizniji. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete se osjetljivije nego inače, a tuđa energija mogla bi vas lako iscrpiti. Važno je pronaći vrijeme za odmor i opuštanje u miru svog doma kako biste sačuvali unutarnju ravnotežu.