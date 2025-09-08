Evo koliko će vaša djeca obožavati školu ove godine prema horoskopskom znaku

Možda će neki mališani trebati više podrške i ohrabrenja, dok će drugi samo tražiti slobodu da sami istraže nove izazove

Bez obzira na to smatrate li da se osobnost vašeg djeteta slaže s njegovim horoskopskim znakom ili ne, zabavno je razmišljati o tome kako različite karakterne osobine utječu na reakcije u novim situacijama – poput početka školske godine.

Neka djeca mogu biti osjetljivija, neka uzbuđenija; neka će ovo doba godine iskoristiti za ostvarivanje svojih ciljeva, a neka će se jednostavno opustiti. Važno je promatrati njihovo ponašanje i prilagoditi svoj pristup – možda će neki mališani trebati više podrške i ohrabrenja, dok će drugi samo tražiti slobodu da sami istraže nove izazove.

Ovan

Vaš klinac vjerojatno je bio spreman za školu čim je prvi put u dućanu ugledao olovku. Spreman za izazove, ostvarivanje ciljeva i jako, jako želi sam krojiti svoj put ove školske godine. Možda još osjeća avanturistički duh ljeta, ali budući da su ovnovi iznimno odlučni i strastveni, samo će im trebati trenutak da svu tu vatrenu energiju usmjere u to da ovo bude najbolja školska godina u njihovom životu.

Bik

Budimo iskreni: Je li vaše dijete samo odabralo odjevnu kombinaciju za prvi dan škole? Je li sve spremilo na komodu još večer prije i podsjetilo vas da želi palačinke za doručak? Bikovi su poznati po svojoj postojanosti i praktičnosti, ali i po tome da biraju udobnost i luksuz kad god mogu te da se potpuno posvete stvarima koje ih čine sretnima. Možda je vaš mali bik bio malo ravnodušan zbog promjene rutine i nove školske godine. I bez obzira na sve, pobrinut će se da iz školske godine izvuku baš ono što žele i trebaju.

Blizanci

Blizanci su vjerojatno već prvog tjedna škole stekli tri nova najbolja prijatelja. Vaš blizanac možda dobije opomenu jer previše priča i jer je previše društven, ili će se pak zateći u knjižnici tijekom pauze,slažući knjige umjesto da čavrlja s prijateljima. Ne bi me iznenadilo da im već daju dodatne zadatke kako bi ostali zauzeti i ne dosadili se kada im dnevni zadaci ne izazovu dovoljno energije.

Rak

Vaše dijete doživjet će mješavinu uzbuđenja i tjeskobe. Možda će zaplakati — sve im izgleda preveliko, sve se prebrzo mijenja — i definitivno će brinuti kako vi podnosite sve ako primijete da ste tužni. Održavajte kod kuće ugodnu, normalnu rutinu s njihovim omiljenim malim ritualima. Bit će presretni kad se vrate kući na kraju dana i pronađu svoju zonu sigurnosti, a s vremenom će se naviknuti na ritam i pronaći novu rutinu.

Lav

Lavovi su veliki, hrabri i samouvjereni, i često će biti u centru pažnje u svakoj učionici. Oni su toliko zabavni i imaju fantastičnu energiju! U školi to znači da vaš lav može biti razredni klaun, društveni leptir ili vođa razreda… koji ponekad mora dobiti podsjetnik da sjedne. Lavovi su također prilično intuitivni, pa ako dobivate izvještaje da je vaš lav dobar prijatelj i voljan pomoći svima, to je dobar znak.

Djevica

Ovi mali perfekcionisti ponekad se mogu osjećati preplavljeno svim obavezama, i koliko god su praktični, organizirani i pedantni, ponekad buka i školske obveze mogu zasjeniti njihovu sposobnost da se zabave. Podsjetite svoje klince da imaju pravo uživati u stvarima, čak i ako nisu savršene, i da ponekad drugačiji rezultat jednostavno znači – drugačiji rezultat. Vaš mališan već tjednima ima organizirane sve školske potrepštine i vjerojatno je barem dva puta pročitao novo gradivo.

Vaga

Vage su uravnotežene i stabilne, uvijek vide obje strane svake priče, pa vaši mališani koji se spremaju za školu već analiziraju sve mogućnosti i pripremaju se na sve što može uslijediti. Društveni su, otvoreni, taktični i pravi diplomati, a u učionici će biti miritelji kad god imaju priliku. Vjerojatno se raduju prijateljima, ali su također uzbuđeni zbog svih izazova koje nova školska godina donosi.

Škorpion

Škorpioni ulaze u novu školsku godinu s velikim planovima, fokusirani na svoje ideje i razmišljajući unaprijed o stvarima koje žele postići — bilo da je riječ o novom sportu, aktivnosti ili jednostavno unapređenju društvenog života. No, vaš škorpion može biti i tvrdoglav, i ako osjeti da nema kontrolu nad školskim gradivom, mogao bi reagirati burno.

Strijelac

Strijelci žive za slobodu i neovisnost, pa ih cijeli dan u učionici može stvarno iscrpiti. Ipak, zahvaljujući njihovoj znatiželji i ljubavi prema učenju, možda će uspjeti proći kroz školsku rutinu s više radosti nego stresa. Samo im budite podrška jer to i trebaju.

Jarac

Jarčevi vole strukturu, iznimno su realni i praktični te vole osjećaj kontrole nad svime što rade. Vaš mališan vjerojatno već zna sve školske rutine napamet i spreman je preuzeti odgovornost kad je potrebno. Nećete čuti da je bio preplavljen ili plakao u učionici – takve trenutke čuvat će za doma

Vodenjak

Možda ste mislili da će biti uzbuđeni, ali oni razmišljaju praktično, ili ste možda mislili da će biti nervozni, ali oni su previše zauzeti analiziranjem svega. Bez obzira na sve, možete biti sigurni da vaše dijete sudjeluje u velikim razgovorima u školi, diže ruku da postavi dublja pitanja i dijeli svoje iskreno mišljenje. Neće vam previše objašnjavati kako se osjećaju – ali će vam dati detaljan izvještaj o danu (ako postavite prava pitanja).

Ribe

Ribe su sanjari i iznimno intuitivne i promišljene. No, to također znači da ponekad osjećaju previše emocija odjednom i mogu postati neraspoložene ili preopterećene. Ako vaše dijete dolazi doma manje uzbuđeno nego što je bilo kad je prvi put krenulo u školu, nemojte paničariti. Oni i dalje upijaju svu dobru energiju i vibracije, ali čim osjete nešto negativno izvana, mogu se brzo zatvoriti i osjećati da su izgubili tlo pod nogama.