Financijski horoskop: Kome se ovog tjedna smiješi novac, a tko mora pripaziti na račune?

Ovaj tjedan donosi jedinstvenu priliku za financijsko preslagivanje. Energija Venere u Ribama potiče nas da vjerujemo u obilje, dok nas Saturn u Ovnu tjera da to obilje stvorimo disciplinom i konkretnim radom. Oni koji uspiju uskladiti ove dvije naizgled suprotne energije, postavit će čvrste temelje za dugoročnu financijsku stabilnost i sigurnost

Pred nama je jedan od astrološki najvažnijih tjedana u godini, tjedan koji postavlja temelje za naš financijski život u sljedeće dvije godine. Dok Venera, planet novca i vrijednosti, ulazi u sanjive Ribe donoseći val optimizma i intuicije, strogi učitelj Saturn 13. veljače prelazi u energičnog Ovna, zahtijevajući od svih nas potpunu odgovornost, disciplinu i rezanje nepotrebnih troškova. Ovaj tjedan nije vrijeme za impulzivne odluke, već za mudro planiranje. Uz to, napetost Sunca i Urana za vikend upozorava na iznenadne troškove. Saznajte što zvijezde poručuju vašem znaku.

Saturn ulazi u Ovna i donosi veliku prekretnicu za novčanike

Astrološki utjecaji ovog tjedna bit će snažni i transformativni. Neki znakovi osjetit će priljev novca kroz kreativnost i nove poslovne prilike, dok će drugi biti prisiljeni suočiti se s dugovima i uvesti strogu štednju. Ključ uspjeha leži u pronalaženju ravnoteže između snova i realnosti.

Vatreni znakovi (ovan, lav, strijelac): Vrijeme za odgovornost i oprez

Ovan

Saturn, planet karme i discipline, ulazi upravo u vaš znak. Ovo je početak dvogodišnjeg razdoblja u kojem ćete graditi nove financijske temelje. Novac će dolaziti isključivo kroz naporan rad i odricanje. Zaboravite na brzu zaradu i impulzivnu kupovinu kojom pokušavate ublažiti stres. Vrijeme je da preuzmete potpunu kontrolu nad svojim financijama. Svaki euro koji sada pametno uložite ili uštedite, višestruko će se vratiti.

Lav

Vaš fokus je na zajedničkim financijama, porezima, kreditima i nasljedstvu. Venera u Ribama može donijeti neočekivani povrat poreza ili rješenje nekog duga u vašu korist. Ipak, kvadrat vašeg vladara Sunca i nepredvidivog Urana za vikend donosi rizik od svađe s partnerom oko novca. Izbjegavajte donošenje važnih financijskih odluka u nedjelju, pogotovo ako se tiču zajedničkih ulaganja.

Strijelac

Dok vam karijera i kreativni projekti donose optimizam, fokus se seli na dom i obitelj. Mogući su neočekivani troškovi vezani uz kućanstvo, popravke ili nekretnine. Ulazak Saturna u Ovna traži od vas da ozbiljnije pristupite štednji za budućnost. Možda je vrijeme da smanjite izdatke za zabavu i putovanja kako biste stvorili sigurnosni fond za "crne dane".

Zemljani znakovi (bik, djevica, jarac): Ulaganje u budućnost i partnerstva

Bik

Vaša vladarica Venera ulazi u vama prijateljski znak Riba, aktivirajući polje društvenih kontakata. Novac ovog tjedna dolazi kroz timski rad, prijatelje ili online projekte. Prava prilika mogla bi se pojaviti kroz razgovor s nekim iz vašeg kruga poznanika. Ipak, budite oprezni za vikend, jer napeti aspekt s Uranom može donijeti stres oko dugoročnih ulaganja. Ne donosite nagle odluke.

Djevica

Naglasak je na poslovnim i privatnim partnerstvima. Netko bi vam mogao ponuditi primamljivu financijsku suradnju. Zbog sanjive energije Riba, budite oprezni s ponudama koje zvuče predobro da bi bile istinite. Pažljivo pročitajte svaku stavku ugovora. Profit od prethodnih ulaganja mogao bi se pojaviti sredinom tjedna, dajući vam prostora za disanje.

Jarac

Vaš vladar Saturn mijenja znak, što za vas označava veliku promjenu. Fokus se seli na komunikaciju, učenje i kraća putovanja. Možda ćete morati uložiti novac u novi tečaj, softver ili opremu koja vam je potrebna za posao. Gledajte na to kao na dugoročnu investiciju koja će se isplatiti tek kasnije. Tjedan nije povoljan za rizične poteze, već za strpljivo i metodično planiranje.

Zračni znakovi (blizanci, vaga, vodenjak): Prilike kroz karijeru i komunikaciju

Blizanci

Venera ulazi u vaše polje karijere, što može donijeti povišicu, bonus ili javno priznanje koje će se pozitivno odraziti na vaše financije. Ovo je tjedan u kojem bi vam se mogao isplatiti naporan rad iz prethodnog razdoblja. Ipak, vaš vladar Merkur ulazi u "sjenu" prije retrogradnog hoda, stoga dvaput provjerite sve ugovore i financijske dokumente prije potpisivanja.

Vaga

Vaša vladarica Venera donosi poboljšanje radnih uvjeta ili mogućnost dodatne zarade kroz sporedni posao. Ako ste razmišljali o unovčavanju svog hobija, sada je pravo vrijeme. Saturnov ulazak u Ovna, vaše polje partnerstva, traži da redefinirate financijske dogovore s drugima. Vrijeme je za iskren razgovor o tome tko koliko doprinosi i kako se troši zajednički novac.

Vodenjak

Ovo su sjajne vijesti za vas. Venera ulazi u vaše polje novca i osobnih vrijednosti, što najavljuje razdoblje povećanih prihoda i boljeg osjećaja vlastite vrijednosti. Mogli biste dobiti ponudu za bolje plaćen posao ili pronaći novi izvor zarade. Međutim, Sunce u vašem znaku u kvadratu s Uranom donosi veliko upozorenje: ne kupujte tehničke uređaje, mobitele ili računala ovog vikenda! Kvarovi su gotovo sigurni.

Vodeni znakovi (rak, škorpion, ribe): Intuicija, kreativnost i dvostruki oprez

Rak

Iako vas Jupiter u vašem znaku i dalje štiti, ulazak Saturna u Ovna stavlja pritisak na vašu zonu karijere. Prilike za zaradu su tu, ali morat ćete raditi više i preuzeti više odgovornosti za isti iznos novca. Dugoročno, ovim gradite autoritet koji će vam se kasnije isplatiti. Oslonite se na svoju intuiciju pri donošenju financijskih odluka sredinom tjedna.

Škorpion

Vaši kreativni projekti, hobiji ili talenti mogli bi postati profitabilni. Ako se bavite nekom vrstom umjetnosti, dizajna ili zabave, mogli biste dobiti priliku za zaradu. Ipak, tjedan završava s velikom napetošću. Izbjegavajte kockanje, kladionice i bilo kakva rizična ulaganja, pogotovo 15. veljače. Sklonost gubicima je izrazito naglašena. Držite se provjerenih i sigurnih opcija.

Ribe

Venera ulazi u vaš znak, pretvarajući vas u magnet za prilike i obilje. Osjećat ćete se bogatije, samopouzdanije i privlačnije, što će se pozitivno odraziti i na vaš bankovni račun. Ljudi će vam biti skloni pomoći. Ipak, najveća opasnost leži u vašoj sklonosti da trošite novac koji još niste fizički primili. Uživajte u osjećaju prosperiteta, ali pričekajte da novac zaista sjedne na račun prije nego što krenete u kupovinu.