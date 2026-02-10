Najukusniji način da kažete 'volim te' u Dežman baru

Povodom Valentinova pripremili smo jelovnik koji ističe kvalitetne i svježe namirnice te uravnotežene okuse. Svako jelo pažljivo je osmišljeno kako bi zadovoljilo različite ukuse i upotpunilo vaš zajednički obrok

Ove godine, Valentinovo provedite u atmosferi koja poziva na bliskost, razgovor i uživanje u svakom trenutku. Dežman bar pripremio je poseban meni za dvoje, osmišljen kao mala kulinarska ljubavna priča u nekoliko slijedova, od svježih, laganih zalogaja do sočnih, raskošnih završnica.

Večer započinje profinjenim tuna crudom, gdje se svježina ribe susreće s kremom od grill avokada, ukiseljenim limunom, pistacijom i blagom pikantnošću jalapeña. Slijedi neodoljiva hobotnica na ražnjiću, pečena na grillu, u društvu poriluka, pancete i aromatičnog umaka od plavog sira, koja donosi bogate umami okuse i savršen kontrast tekstura. Za ljubitelje klasike tu je i beef tartare od vrhunskog bifteka, pripremljen s vlascem, ljutikom, kaparima i pažljivo odabranim začinima, koji svakoj večeri daje dozu bezvremenske elegancije.

U nastavku dolazi hrskavo povrće u tempuri, uz majonezu od rižinog octa i domaći sweet chili umak, savršena mala pauza između sljedova, koja donosi igru tekstura i laganu slatko-ljutkastu notu. Večer kulminira sočnim steak fritesom s hrskavim pomfritom i bogatim umacima, klasičnim jelom stvorenim za dijeljenje, nazdravljanje i uživanje u dobrom društvu. Na samom kraju stiže desert koji zaokružuje cijelo iskustvo i ostavlja slatki trag večeri.

Za tu večer otvara se i bistro dio restorana za rezervacije, gdje će gosti moći birati između mesnog i ribljeg menija, ovisno o vlastitim preferencijama.

Dežman bar također priprema posebno iznenađenje: uz svoje signature koktele, za Valentinovo će predstaviti i tri limitirana koktela kreirana upravo za tu prigodu, idealna za romantičan početak ili završetak večeri.

Bilo da slavite novu ljubav, dugogodišnji odnos ili jednostavno želite provesti večer u lijepom ambijentu, Dežman bar nudi savršenu kulisu za trenutke koji se pamte.

Rezervirajte svoj stol na vrijeme i provedite Valentinovo uz okuse koji osvajaju na prvi zalogaj.

Jer neke večeri zaslužuju biti posebno ispričane uz dobru hranu, čašu vina i pravu osobu preko puta stola.