Muškarci sa zagrebačke špice oduševili modnim ukusom: Kačketi, boje i zanimljive torbe

Muška moda na zagrebačkoj špici ove je zime bila kombinacija klasike i urbanog stava. Nosili su se elegantni kaputi čistih linija, često u tamnim tonovima, koje su muškarci razbijali zanimljivim detaljima. Šeširi i kačketi pokazali su se kao nezaobilazan dodatak, dajući cijelim kombinacijama dozu karaktera i osobnosti. Na prvu bismo pomislili da je muška moda pomalo dosadna, no zagrebačka špica dokazuje suprotno. Uz neutralne boje poput crne, sive i bež, sve češće su se pojavljivali i naglašeni tonovi, a muškarci u Zagrebu jasno su pokazali da su u korak s velikim svjetskim metropolama.