Peto godišnje doba: Gdje na fašnik u okolici Zagreba - evo što vas čeka

Fašnik je savršena prilika za bijeg od svakodnevice, maskiranje i uživanje u veselju, glazbi i tradicionalnim običajima. Ako želite izbjeći velike gužve, ali ipak doživjeti pravu karnevalsku atmosferu, okolica Zagreba nudi niz zanimljivih manifestacija koje spajaju zabavu, gastronomiju i lokalnu tradiciju

Vrijeme je da iz ormara izvučete maske, odbacite brige i prepustite se ludovanju jer stiglo nam fašničko razdoblje - vrijeme kada mašta preuzima vlast, a smijeh odjekuje ulicama. Uz tradicionalni Fašnik u Samoboru i karnevale diljem obale, ove je godine i ponuda u okolici Zagreba bogatija no ikad. Od velikih jubilarnih proslava do šarmantnih lokalnih povorki koje čuvaju tradiciju, ponuda je toliko raznolika da će svatko pronaći nešto za sebe.

Ako se pitate kamo pobjeći od svakodnevice, pripremili smo detaljan pregled najatraktivnijih fašničkih destinacija koje vas čekaju iza ugla.

Samobor: Veliko jubilarno slavlje za 200 godina tradicije

Ove godine svi putevi vode u Samobor, koji slavi nevjerojatnih 200 godina neprekinute fašničke tradicije. Pod sloganom "Srakoslet za 200 let", grad se od 6. do 17. veljače pretvara u Slobodnu Fašničku Republiku, a ključeve grada od gradonačelnice preuzimaju legendarni likovi: Princ Fašnik, Princeza Sraka, Sudec i Fiškal. Njihova vladavina donosi najbogatiji program u povijesti manifestacije, s događanjima na čak dvije lokacije, Trgu fašničkih velikana i u Fašničkom šatoru.

Velika Gorica: Čudesna avantura u Turopolju

Turopolje ove godine također nudi jedinstveno fašničko iskustvo. Od 30. siječnja do 8. veljače, 117. Turopoljski fašnik vodi posjetitelje u "Goricu u zemlji čudesa". Inspirirana bezvremenskom pričom Lewisa Carrolla, manifestacija obećava svijet okrenut naglavačke, gdje su zečevi, kraljice i nasmiješene mačke dio svakodnevice. Centralni događaj je Velika fašnička povorka koja će proći gradom u subotu, 7. veljače, a nakon nje slijedi koncert popularne Lidije Bačić.

Osim povorke, Turopoljski fašnik poznat je po brizi za najmlađe, pa će se tako dan ranije, u petak, 6. veljače, održati Mali fašnik. Gastronomska ponuda bit će obogaćena pravim unikatnom – "goričkim krafnoledom", inovativnom kombinacijom krafne i sladoleda koja se može kušati samo u ovo doba godine. Zanimljivo je da se istog vikenda održava i GeekCon, festival znanstvene fantastike, što Veliku Goricu čini idealnom destinacijom za sve one koji vole spoj tradicije i moderne pop kulture.

Manja mjesta, velika zabava

Iako Samobor i Velika Gorica privlače najviše pozornosti, brojna manja mjesta u okolici ponosno čuvaju svoje fašničke običaje, nudeći autentičan i srdačan doživljaj.

Sveta Nedelja i Jastrebarsko

U Svetoj Nedelji, subota, 14. veljače, rezervirana je za obiteljsko druženje. Trg Ante Starčevića postaje središte dječje zabave uz povorku, animatore i maskote. Dan kasnije, u nedjelju, 15. veljače, ključeve grada preuzimaju Jaskanske maškare. Njihova je povorka na Strossmayerovom trgu poznata po oštroj satiri usmjerenoj na lokalne i nacionalne aktualnosti.

Od Ivanića do Zagorja

Ivanić-Grad uobičajeno svake godine oživljava u šarenilu maski, smijeha i veselja, obilježavajući najveseliji dan u godini – Fašnik, a tradicionalna fašnička događanja najčešće započinju okupljanjem na Trgu Vladimira Berislava Kezelea. U Hrvatskom zagorju, Sveti Križ Začretje u nedjelju, 15. veljače, mami posjetitelje bogatim nagradnim fondom za najbolje maske. Na sjeveru, u Sračincu pokraj Varaždina, već posljednjeg dana siječnja održava se jedna od najvećih međunarodnih povorki u regiji, dok Bjelovar tradicionalno svoj fašnik posvećuje najmlađima, s povorkom dječjih vrtića na sam pokladni utorak.

Bilo da ste raspoloženi za veliki spektakl ili intimniju, lokalnu feštu, okolica Zagreba nudi pregršt prilika za dobru zabavu. Dovoljno je samo odabrati masku i prepustiti se veselju koje tjera zimu i priziva proljeće.