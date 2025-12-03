SAVJETI KOJI POMAŽU
Posao
★★★☆☆
Nije isključeno da će vas pohvaliti ili će vaša znanja i stručnost u jednoj temi dobiti priliku da isplivaju, a bit će to važno za posao.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Zdravi ste i spremni na nove izazove.
