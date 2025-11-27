SASVIM SVOJA
Posao
★★★☆☆
Protekcije koje možda očekujete vjerojatno će se izjaloviti. Treba se osloniti na vlastito znanje i trud.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Pazite na svoj jelovnik.
