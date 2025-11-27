Sara Stanić Blažević otkriva: 'Da nisam glumica, bila bih jedna nemoguća šalteruša'

Kako balansira između majčinstva i scene, što misli o botoksu te kako joj uspijeva uskladiti ljubav prema haljinicama i trenirkama – s glumicom Sarom Stanić Blažević razgovarali smo o svemu: iskreno, duhovito i bez filtera

Na premijeri nove predstave redatelja Saše Božića, 'Kao da je bilo tu, kao da je bilo nekad', u kojoj glumi rame uz rame s kolegicom Jelenom Hadži-Manev, glumica i redateljica Sara Stanić Blažević ponovno je pokazala zašto je jedna od najautentičnijih umjetnica svoje generacije. Upravo na toj svečanoj večeri razgovarali smo s 40-godišnjom Zagrepčankom, koja je posljednjih godina jednako predana kazalištu kao i majčinstvu — i sve to uspijeva izvesti s osmijehom i dozom samoironije.

Iako je podjednako prisutna i na filmu i u kazalištu, Sara bez zadrške priznaje da joj trenutačno više odgovara kazalište:

“Ne mogu odabrati je li mi draži filmski set ili kazališne daske, sve je to varijanta istog posla, ali trenutačno bih se ipak odlučila za kazalište.“

Kazalište kao dom: FAKin teatar i uloge u kojima uživa

Danas najviše radi u FAKin teatru, čija je i suosnivačica. Ondje igra u predstavama 'Moja porodica u svjetskoj revoluciji' i 'Čelične magnolije', a posebno joj znače ženske ansambl predstave:

“Volim ulogu u toj predstavi jer je tamo cijeli čopor žena. Sviđa mi se i glumiti u predstavi 'Kao da je bilo tu, kao da je bilo nekad', naime, riječ je o jednom eksperimentu – redatelj Saša nas je stavio u izazovnu poziciju za koju je potrebno puno hrabrosti.“

Za Saru je gluma, čini se, oduvijek bila jedini put. Duhovito priznaje:

“Nikad nisam željela biti nešto drugo, da nisam postala glumica vjerojatno bih bila jedna nemoguća šalteruša.“

Dvije modne osobnosti - između retro-chica i 'prometne nesreće'

Na pitanje o modi, bez imalo ustručavanja odgovara:

“Ako se trebam urediti za neku posebnu priliku, onda biram retro-chic. A ostatak vremena bih svoj stil opisala kao 'prometna nesreća'. Volim strukturirane haljinice, ali i trenirke i spitke – tako da sam na suprotnim stranama spektra – ovisi kako koji dan.“

Opušten, iskren i često duhovit pogled na modu samo je jedan od razloga zašto njezin stil djeluje tako autentično.

Estetika, botoks i fileri – bez tabua

Sara otvoreno govori i o estetskim tretmanima:

“Ja sam iz škole 'nikad ne reci nikad'. Nije mi to sve odbojno. Zapravo, super mi je da žene ulažu u sebe i sviđa mi se kako neke kolegice izgledaju, voljela bih imati barem dio tog elana da na taj način brinem o svom izgledu. S druge strane, sve što je ekstremno mi je grozno.“

Majčinstvobez filtera

Nakon što je 2023. dobila sina Pabla sa suprugom, copywriterom Dominikom Blaževićem, iznenadila je mnoge brzom povratkom na pozornicu – na sceni se pojavila već tri mjeseca nakon porođaja, a balansiranje karijere i obiteljskog života za nju je svakodnevni izazov:

“Svaki je dan zahtjevan, ali imam dobru mrežu oko sebe, zadovoljna sam s podrškom koju imam doma, a tako je jedino to sve i moguće. Drugo, počela sam izjednačavati posao i odmor jer zapravo nemam prilike za stvarno se odmoriti.“

Mali Pablo sad je u fazi koju mnogi roditelji smatraju posebno teškom - tako zvanom 'terrible two'. Ipak, Sara je, čini se, imala sreće:

“Vjerujem da je ljudima imaju takva iskustva, ali ja imam jednog mirnog sina. Ima neke trenutke tipične za tu dob, na primjer da nešto baci ili da nešto hoće, ali ostatak vremena je sto puta strpljiviji od mene. Takav se rodio.“

A kako bi reagirala kad bi Pablo jednom krenuo njezinim stopama i odlučio se za glumu? Bi li joj tako nešto imponiralo?

“Bila bih mu potpora, ali bi mi prvi osjećaj bio da ga zaustavim kako god znam. Morala bih se nekako priviknuti na tu ideju, ima toliko divnih i korisnih zanimanja na svijetu – ne mora se baš baviti glumom. Recimo, bilo bi mi zanimljivo da je veterinar.“

Njezin pogled na roditeljstvo u modernom vremenu vrlo je pragmatičan:

"Danas je velika prednost to da uvijek možemo locirati svoje dijete, nezamislivo mi je, recimo, da ne mogu dijete dobiti na telefon kad ga trebaš. Ali generalno mislim da je biti mama uvijek teško. Prije, kao i sada. To je jednostavno 'zenuto' zanimanje", priznaje Sara.