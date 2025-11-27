Black Friday u Zari: Izdvojili smo 10 komada koje se isplati kupiti

Popusti do 40 posto odnose se samo na odabrane artikle, a popis sniženih komada već je dostupan pa kupci mogu unaprijed odabrati favorite i spremiti ih u košaricu

Iako su ostali high street brendovi već krenuli sa sniženjima povodom Black Friday 'manije', na red je došla i Zara - najpopularniji Inditexov brend.

Crni petak u Zari započinje danas - 27. studenoga. Popusti se najprije aktiviraju u aplikaciji od 20 sati, na webu od 21 sat, a u fizičkim trgovinama vrijede od petka, 28. studenoga.

Popusti do 40 posto odnose se samo na odabrane artikle, a popis sniženih komada već je dostupan pa kupci mogu unaprijed odabrati favorite i spremiti ih u košaricu. Svi online kupljeni proizvodi mogu se vratiti uz puni povrat novca ako ne odgovaraju.

Kako bismo ti olakšali izbor, u nastavku smo izdvojili 10 komada koje bismo i same stavile u košaricu.

Zara, pulover - 17,97 €

Zara, jakna - 29,97 €

Zara, kaput - 35,97 €

Zara, kardigan - 17,97 €

Zara, hlače - 17,97 €

Zara, bunda - 53,97 €

Zara, jakna - 29,97 €

Zara, bluza - 16,77 €

Zara, haljina - 23,97 €