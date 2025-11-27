SASVIM SVOJA
Black Friday u Zari: Izdvojili smo 10 komada koje se isplati kupiti
27. studenoga 2025.
Popusti do 40 posto odnose se samo na odabrane artikle, a popis sniženih komada već je dostupan pa kupci mogu unaprijed odabrati favorite i spremiti ih u košaricu
Iako su ostali high street brendovi već krenuli sa sniženjima povodom Black Friday 'manije', na red je došla i Zara - najpopularniji Inditexov brend.
Crni petak u Zari započinje danas - 27. studenoga. Popusti se najprije aktiviraju u aplikaciji od 20 sati, na webu od 21 sat, a u fizičkim trgovinama vrijede od petka, 28. studenoga.
Popusti do 40 posto odnose se samo na odabrane artikle, a popis sniženih komada već je dostupan pa kupci mogu unaprijed odabrati favorite i spremiti ih u košaricu. Svi online kupljeni proizvodi mogu se vratiti uz puni povrat novca ako ne odgovaraju.
Kako bismo ti olakšali izbor, u nastavku smo izdvojili 10 komada koje bismo i same stavile u košaricu.
